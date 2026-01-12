Irtisanomisperusteen keventäminen on yrittäjille tärkeintä sääntelyn purkamisessa
Varsinais-Suomen Yrittäjät ja osuuspankit julkaisivat tänään aiemmin julkaisemattomia vuoden 2026 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tuloksia, jotka kertovat, ettei kansainvälistymiskipinä ole purrut suurta osaa yrittäjistä. Kyselyssä kävi ilmi myös, ettei elinvoimakeskuksia tunneta vielä, ja että irtisanomisperusteen keventäminen on yrittäjille tärkeintä työelämän sääntelyn purkamisessa.
Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulokset kertovat, että kolme tärkeintä työelämän sääntelyn purkamiseen liittyvää asiaa yrittäjien näkökulmasta ovat irtisanomisperusteen keventäminen (34 prosenttia vastauksista), alle 50 henkilöä työllistävien yritysten takaisinottovelvoitteen poistaminen (15 prosenttia vastaajista) sekä määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvien rajoitteiden vähentäminen (13 prosenttia vastaajista).
Orpon hallitus antoi 15. tammikuuta eduskunnalle esityksen työsopimuslain uudistamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutoksia määräaikaisiin työsopimuksiin, lomautusilmoitusajan lyhentämiseen sekä työnantajan takaisinottovelvollisuuteen.
– Lakiesitys tulisi saada voimaan nopeasti. Yrittäjien mukaan irtisanomisperusteen keventäminen on tärkein työelämän sääntelyn purkutoimi. Korkea irtisanomissuoja on nostanut työllistämisen riskiä ja kustannuksia etenkin pienissä yrityksissä. Uskomme, että irtisanomisperusteen keventäminen muiden hallituksen toimien ohella lisää työmarkkinoiden aktiivisuutta ja madaltaa yrittäjien kynnystä palkata uusia työntekijöitä. Yrittäjät on ajanut muutoksia pitkään. Uudistusten soveltaminen ja testaaminen oikeusasteissa kuitenkin kestää, joten vaikutukset näkyvät viiveellä, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien vt. toimitusjohtaja Jutta Wirén.
Tämän vuoden Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselyn tuloksissa selvisi kansainvälistymisen koskettavan vajaata viidennestä kyselyyn vastanneista varsinaissuomalaisista yrittäjistä. Yrityksistä, joilla on jo kansainvälistä toimintaa tai jotka suunnittelevat kansainvälistymistä, noin reilu puolet tekee tai suunnittelee tekevänsä suoraa palvelu- tai tavaravientiä. Suoran tavaraviennin osuus on suurempi eli 34 prosenttia vastaajista. Noin joka viides (18 prosenttia) kertoo kansainvälistymisensä muodoksi verkkokaupan tai kansainvälistymisen digitaalisten kanavien kautta. Agentuurin tai muu epäsuoran viennin osuus on 8 prosenttia, yhteisyritys paikallisen yrityksen kanssa 6 prosenttia ja tytäryhtiön perustaminen 1 prosentti niillä, jotka toimivat jo kansainvälisesti tai suunnittelevat kansainvälistyvänsä.
– Maakuntaennusteen tulokset kertovat, että varsin moni yritys lähtee kansainvälistymään omin voimin. Kolme tärkeintä asiaa, joissa yritykset kuitenkin toivovat apua kansainvälistymiseen ovat myynti ja markkinointi, sääntelyyn tai lainsäädäntöön liittyvät asiat sekä viennin rahoitus. Kun tähän lisää vielä maksuliikenteen hoitoon tarvittavan avun, tarjoaa pankki mielellään asiantuntemustaan ja kumppanuutta kansainvälistymään lähtevälle varsinaissuomalaiselle yritykselle, sanoo OP Varsinais-Suomen varatoimitusjohtaja Sami Peura.
Maakuntaennusteen kyselyn tulokset kertovat myös, että reilu joka neljäs yrittäjä on vielä epätietoinen uusien elinvoimakeskusten toiminnasta. Elinvoimakeskusten heikko tunnettuus vaikuttanee siihen, että vain ani harva yrittäjä arvioi elinvoimakeskusten pystyvän huomioimaan yritysten tarpeet aiempaa paremmin.
Tutustu tammikuun alussa julkaistuun vuoden 2026 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen e-julkaisuun ja www.maakuntaennuste.fi
Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Sami Peura, OP Varsinais-Suomi, puhelin 044 341 1803
Vt. toimitusjohtaja Jutta Wirén, Varsinais-Suomen Yrittäjät, puhelin 040 776 3640
Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin tänä vuonna 33. kerran. Vuoden 2026 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin 24.11.–8.12.2025 Internet-kyselynä suomen ja ruotsin kielillä. Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten 6 697 jäsenelle. Heistä 10,2 prosenttia eli 682 yrittäjää vastasi kyselyyn. Yrittäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen tekee Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta maamme pitkäaikaisimman, kattavimman ja luotettavimman alueellisen suhdannebarometrin. www.maakuntaennuste.fi
Avainsanat
Liitteet
Linkit
Varsinais-Suomen Maakuntaennuste ja Varsinais-Suomi Kasvuun -seminaari
Varsinais-Suomen Maakuntaennustetta on julkaistu vuodesta 1994 lähtien. Varsinais-Suomen Yrittäjien ja maakunnan merkittävimmän yrittäjäpankin, varsinaissuomalaisten osuuspankkien julkaisema suhdanne-ennuste on merkittävin ja pitkäaikaisin alueellinen talousennuste Suomessa. Varsinais-Suomi Kasvuun -seminaari järjestetään joka toinen vuosi ja sen tavoitteena on kerätä yhteen varsinaissuomalaiset toimijat keskustelemaan ajankohtaisista Varsinais-Suomen elinvoimaan ja kasvuun liittyvistä asioista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen Maakuntaennuste
Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2026: Yrittäjien kasvuodotuksissa selviä vahvistumisen merkkejä12.1.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Vuoden 2026 Maakuntaennusteen tulokset kertovat, että varsinaissuomalaiset yrittäjät lähtevät alkaneeseen vuoteen viimevuotista toiveikkaammissa tunnelmissa. Vaikka kaikki yrittäjien talouden kasvuodotuksia kuvaavat mittarit ovat myös viime vuosia parempia, talouden kasvu ja yleinen epävarmuus askarruttavat edelleen yrittäjiä.
Yrittäjät odottavat kunnilta ja aluehallinnolta talouden tasapainottamista30.1.2025 13:56:30 EET | Tiedote
Vuoden 2025 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen kuntien ja alueiden toimintaa koskeneet, aiemmin julkistamattomat tulokset kertovat, että varsinaissuomalaiset yrittäjät peräänkuuluttavat julkisilta toimijoilta kunta- ja aluevaalien jälkeen talouden tasapainottamiseen liittyviä toimia, mutta myös parempaa yhteistyötä ja toimivampia palveluja.
Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2025: Yrittäjien talouden kasvuodotukset ovat edelleen koetuksella9.1.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Vuoden 2025 Maakuntaennusteen tulokset kertovat, että varsinaissuomalaisten yrittäjien talouden kasvuodotukset ovat vielä maltillisia. Kasvuodotukset ovat korkeimmillaan liikevaihdon ja henkilöstön määrän osalta. Huolta aiheuttaa erityisesti kustannusten nousu.
Työministeri Arto Satonen: Maakuntaennusteen tulokset korostavat hallituksen työelämäuudistusten tarpeellisuutta4.3.2024 14:30:00 EET | Tiedote
Yrittäjät uskovat irtisanomisperusteiden muuttamisen olevan avain parempiin työllistämismahdollisuuksiin. Verotuksen keventämistä peräänkuulutetaan pk-yritysten yleisten toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Tiedot käyvät ilmi tänään julkistetuista vuoden 2024 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselyn tuloksista, joita Turussa tuoreeltaan kommentoi myös hallituksen edustajana työministeri Arto Satonen.
Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2024: Varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset ovat vain aavistuksen viimevuotista paremmat10.1.2024 11:00:00 EET | Tiedote
Vuoden 2024 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulosten perustella näyttää, että varsinaissuomalaiset yrittäjät odottavat alkaneesta vuodesta vain hieman viime vuotta parempaa. Vaikka talouden kasvuodotukset ovat viime vuoteen verrattuna edelleen maltillisia tai jopa laskeneet, on ilmassa hieman vähemmän pessimistisiä kasvuodotuksia kuin viime vuonna. Tuloksissa ilahduttavat aiempaa paremmat arviot yrittäjyysilmapiiristä sekä kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistyöstä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme