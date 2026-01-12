Irtisanomisperusteen keventäminen on yrittäjille tärkeintä sääntelyn purkamisessa

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulokset kertovat, että kolme tärkeintä työelämän sääntelyn purkamiseen liittyvää asiaa yrittäjien näkökulmasta ovat irtisanomisperusteen keventäminen (34 prosenttia vastauksista), alle 50 henkilöä työllistävien yritysten takaisinottovelvoitteen poistaminen (15 prosenttia vastaajista) sekä määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvien rajoitteiden vähentäminen (13 prosenttia vastaajista).

Orpon hallitus antoi 15. tammikuuta eduskunnalle esityksen työsopimuslain uudistamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutoksia määräaikaisiin työsopimuksiin, lomautusilmoitusajan lyhentämiseen sekä työnantajan takaisinottovelvollisuuteen.

– Lakiesitys tulisi saada voimaan nopeasti. Yrittäjien mukaan irtisanomisperusteen keventäminen on tärkein työelämän sääntelyn purkutoimi. Korkea irtisanomissuoja on nostanut työllistämisen riskiä ja kustannuksia etenkin pienissä yrityksissä. Uskomme, että irtisanomisperusteen keventäminen muiden hallituksen toimien ohella lisää työmarkkinoiden aktiivisuutta ja madaltaa yrittäjien kynnystä palkata uusia työntekijöitä. Yrittäjät on ajanut muutoksia pitkään. Uudistusten soveltaminen ja testaaminen oikeusasteissa kuitenkin kestää, joten vaikutukset näkyvät viiveellä, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien vt. toimitusjohtaja Jutta Wirén.

Tämän vuoden Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkyselyn tuloksissa selvisi kansainvälistymisen koskettavan vajaata viidennestä kyselyyn vastanneista varsinaissuomalaisista yrittäjistä. Yrityksistä, joilla on jo kansainvälistä toimintaa tai jotka suunnittelevat kansainvälistymistä, noin reilu puolet tekee tai suunnittelee tekevänsä suoraa palvelu- tai tavaravientiä. Suoran tavaraviennin osuus on suurempi eli 34 prosenttia vastaajista. Noin joka viides (18 prosenttia) kertoo kansainvälistymisensä muodoksi verkkokaupan tai kansainvälistymisen digitaalisten kanavien kautta. Agentuurin tai muu epäsuoran viennin osuus on 8 prosenttia, yhteisyritys paikallisen yrityksen kanssa 6 prosenttia ja tytäryhtiön perustaminen 1 prosentti niillä, jotka toimivat jo kansainvälisesti tai suunnittelevat kansainvälistyvänsä.

– Maakuntaennusteen tulokset kertovat, että varsin moni yritys lähtee kansainvälistymään omin voimin. Kolme tärkeintä asiaa, joissa yritykset kuitenkin toivovat apua kansainvälistymiseen ovat myynti ja markkinointi, sääntelyyn tai lainsäädäntöön liittyvät asiat sekä viennin rahoitus. Kun tähän lisää vielä maksuliikenteen hoitoon tarvittavan avun, tarjoaa pankki mielellään asiantuntemustaan ja kumppanuutta kansainvälistymään lähtevälle varsinaissuomalaiselle yritykselle, sanoo OP Varsinais-Suomen varatoimitusjohtaja Sami Peura.

Maakuntaennusteen kyselyn tulokset kertovat myös, että reilu joka neljäs yrittäjä on vielä epätietoinen uusien elinvoimakeskusten toiminnasta. Elinvoimakeskusten heikko tunnettuus vaikuttanee siihen, että vain ani harva yrittäjä arvioi elinvoimakeskusten pystyvän huomioimaan yritysten tarpeet aiempaa paremmin.

Varatoimitusjohtaja Sami Peura, OP Varsinais-Suomi, puhelin 044 341 1803

Vt. toimitusjohtaja Jutta Wirén, Varsinais-Suomen Yrittäjät, puhelin 040 776 3640

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin tänä vuonna 33. kerran. Vuoden 2026 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin 24.11.–8.12.2025 Internet-kyselynä suomen ja ruotsin kielillä. Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten 6 697 jäsenelle. Heistä 10,2 prosenttia eli 682 yrittäjää vastasi kyselyyn. Yrittäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen tekee Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta maamme pitkäaikaisimman, kattavimman ja luotettavimman alueellisen suhdannebarometrin. www.maakuntaennuste.fi