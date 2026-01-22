Hyvinvointiteknologiamessut kokoavat hyvinvointi- ja terveysteknologian toimijat Poriin
Valtakunnalliset Hyvinvointiteknologiamessut järjestetään keskiviikkona 28.1.2026 klo 9−16 Porissa. Maksuton tapahtuma tarjoaa ajankohtaisen katsauksen hyvinvointi- ja terveysteknologian nykytilaan ja tulevaisuuden ratkaisuihin sekä tuo yhteen alan yritykset, asiantuntijat ja kehittäjät.
Vuoden kiinnostavimpiin hyvinvointi- ja terveysteknologian tapahtumiin lukeutuva kokonaisuus esittelee monipuolisesti teknologioita ja digitaalisia palveluita, joilla vastataan hyvinvoinnin ja terveyden haasteisiin. Tapahtumakävijöitä palvelee laaja näytteilleasettajatarjonta.
− Hyvinvointiteknologiamessuille 2026 on ilmoittautunut yli 100 näytteilleasettajaa. Tapahtumassa pääsee tutustumaan mm. arjen apuvälineisiin, aistiesteettömyys-, ergonomia- ja hyvinvointituotteisiin, digitaalisiin palveluihin, moninaisiin tekoäly- ja teknologiaratkaisuihin sekä robotteihin ja exoskeletoneihin eli ulkoisiin tukirankoihin. Tapahtumassa esillä olevat tuotteet ovat kehitetty muun muassa sote-, palvelu- ja teollisuuden aloille. Lisäksi tutustuttavana on myös kuluttajille sekä erityisesti ikääntyneille suunnattuja tuotteita, kertoo projektipäällikkö Niina Holappa Prizztechistä.
Tapahtumakokonaisuus keskustan tapahtumatiloissa
Hyvinvointiteknologiamessut järjestetään Messukeskus Taitavassa Teljäntorilla (Liisankatu 7) sekä Promenadikeskuksessa (Yrjönkatu 17). Tapahtumatilat sijaitsevat lähellä toisiaan Liisankadun molemmin puolin, mikä mahdollistaa sujuvan liikkumisen messukohteiden välillä.
Tänä vuonna Hyvinvointiteknologiamessut toteutetaan osana Kaupunkimessut-tapahtumaa, jonka tavoitteena on kaupunkikeskustan elävöittäminen hyödyntämällä keskustan toimitiloja tapahtumatiloina. Kaupunkimessuja koordinoi Prizztech Oy:n UrbCitizenPower-hanke.
Tervetuloa kaikki hyvinvointiteknologiasta kiinnostuneet
Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Hyvinvointiteknologiamessut on suunnattu muun muassa hyvinvointi- ja terveysteknologiayrityksille, sosiaali- ja terveys-, palvelu- ja teollisuuden alojen johdolle, asiantuntijoille ja henkilöstölle, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaaville, opettajille ja opiskelijoille, tutkijoille ja kehittäjille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Hyvinvointiteknologiamessut järjestetään nyt viidettä kertaa. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Prizztech Oy, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Tapahtuman yhteistyökumppaneina toimivat WinNova ja Robocoast EDIH.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina HolappaProjektipäällikköPrizztech OyPuh:044 710 5455niina.holappa@prizz.fi
Katja HelanderErityisasiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 349 7073katja.helander@diak.fi
Krista ToivonenLehtoriSataeduPuh:040 199 4195krista.toivonen@sataedu.fi
Mervi VähätaloTutkijayliopettajaSAMKPuh:044 710 3983mervi.vahatalo@samk.fi
Tarmo LippingProfessoriTampereen yliopistoPuh:040 826 2860tarmo.lipping@tuni.fi
Linkit
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Englanninkielisille sote-alan koulutuksille riittää kysyntää22.1.2026 09:52:18 EET | Tiedote
Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku päättyi keskiviikkona 21.1.2026.
Kysely: Diak on Suomen suositelluin ammattikorkeakoulu7.1.2026 14:55:00 EET | Tiedote
Tuoreet uraseurantakyselyn tulokset vahvistavat Diakin asemaa yhtenä Suomen johtavista ammattikorkeakouluista työelämärelevanssin näkökulmasta. Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisessa Uraseurantakyselyssä kartoitettiin 2020 valmistuneiden kokemuksia viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Tulokset ovat Diakin osalta erinomaiset.
Diakista valmistuu 597 opiskelijaa syksyllä 202517.12.2025 07:45:00 EET | Tiedote
Diakonia-ammattikorkeakoulusta on valmistunut kesäkuun ja syksyn aikana yhteensä 597 opiskelijaa. Koko vuonna Diakista on valmistunut 890 opiskelijaa.
Vaikuttavaa yhteistyötä – diakoniatoimijat yhdessä eriarvoistumista vastaan10.12.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Diakoniatoimijat kokosivat ensimmäistä kertaa yhteen verkoston laajan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Käsillä oleva vaikuttavuuskatsaus on keskustelunavaus kestävämmän hyvinvointitalouden edistämiseksi.
Laadukasta tulkkausta sote-alalle8.12.2025 07:59:00 EET | Tiedote
Laadukas tulkkaus sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakkaan toimintakyvyn alentuessa –hankkeessa kehitetään tulkkauspalveluita Uudellamaalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme