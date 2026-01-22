Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Hyvinvointiteknologiamessut kokoavat hyvinvointi- ja terveysteknologian toimijat Poriin

26.1.2026 12:37:07 EET | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Kutsu

Valtakunnalliset Hyvinvointiteknologiamessut järjestetään keskiviikkona 28.1.2026 klo 9−16 Porissa. Maksuton tapahtuma tarjoaa ajankohtaisen katsauksen hyvinvointi- ja terveysteknologian nykytilaan ja tulevaisuuden ratkaisuihin sekä tuo yhteen alan yritykset, asiantuntijat ja kehittäjät.

Vuonna 2025 Hyvinvointiteknologiamessuilla oli vipinää. SAMK/Petra O’Rourke

Vuoden kiinnostavimpiin hyvinvointi- ja terveysteknologian tapahtumiin lukeutuva kokonaisuus esittelee monipuolisesti teknologioita ja digitaalisia palveluita, joilla vastataan hyvinvoinnin ja terveyden haasteisiin. Tapahtumakävijöitä palvelee laaja näytteilleasettajatarjonta.

− Hyvinvointiteknologiamessuille 2026 on ilmoittautunut yli 100 näytteilleasettajaa. Tapahtumassa pääsee tutustumaan mm. arjen apuvälineisiin, aistiesteettömyys-, ergonomia- ja hyvinvointituotteisiin, digitaalisiin palveluihin, moninaisiin tekoäly- ja teknologiaratkaisuihin sekä robotteihin ja exoskeletoneihin eli ulkoisiin tukirankoihin. Tapahtumassa esillä olevat tuotteet ovat kehitetty muun muassa sote-, palvelu- ja teollisuuden aloille. Lisäksi tutustuttavana on myös kuluttajille sekä erityisesti ikääntyneille suunnattuja tuotteita, kertoo projektipäällikkö Niina Holappa Prizztechistä.

Tapahtumakokonaisuus keskustan tapahtumatiloissa

Hyvinvointiteknologiamessut järjestetään Messukeskus Taitavassa Teljäntorilla (Liisankatu 7) sekä Promenadikeskuksessa (Yrjönkatu 17). Tapahtumatilat sijaitsevat lähellä toisiaan Liisankadun molemmin puolin, mikä mahdollistaa sujuvan liikkumisen messukohteiden välillä.

Tänä vuonna Hyvinvointiteknologiamessut toteutetaan osana Kaupunkimessut-tapahtumaa, jonka tavoitteena on kaupunkikeskustan elävöittäminen hyödyntämällä keskustan toimitiloja tapahtumatiloina. Kaupunkimessuja koordinoi Prizztech Oy:n UrbCitizenPower-hanke.

Tervetuloa kaikki hyvinvointiteknologiasta kiinnostuneet

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Hyvinvointiteknologiamessut on suunnattu muun muassa hyvinvointi- ja terveysteknologiayrityksille, sosiaali- ja terveys-, palvelu- ja teollisuuden alojen johdolle, asiantuntijoille ja henkilöstölle, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaaville, opettajille ja opiskelijoille, tutkijoille ja kehittäjille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Hyvinvointiteknologiamessut järjestetään nyt viidettä kertaa. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Prizztech Oy, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Tapahtuman yhteistyökumppaneina toimivat WinNova ja Robocoast EDIH.

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.

