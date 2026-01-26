Break Sokos Hotel Rukan peruskivi muurattiin – lämminhenkinen tilaisuus juhlisti rakentamisen etenemistä

Peruskiven muuraus on yksi rakennushankkeen koskettavimmista hetkistä – konkreettinen alku uudelle tarinalle. Perinteiseen tapaan peruskiven sisään upotettiin aikakapseli, jonka sisältö kertoo oman aikansa hengestä ja hankkeeseen osallistuneista tahoista. Kapseliin asetettiin muun muassa päivän sanomalehti ja paikalla olijoiden käyntikortteja. Tilaisuuden odotetuin hetki oli yhteinen muuraus, jossa kutsuvieraat saivat lisätä laastia peruskiveen. Pieni symbolinen ele keräsi hymyn jokaisen osallistujan kasvoille, tehden hetkestä yhteisen ja muistutti, että suuri hanke rakentuu monien käsien ja sydämien yhteistyöllä.

– Break Sokos Hotel Ruka on meille Arinassa paljon enemmän kuin rakennusprojekti. Se on investointi ihmisiin, elämyksiin ja Rukan tulevaisuuteen. On ollut ilo seurata, miten tämä hanke on edennyt hyvässä hengessä ja vahvassa yhteistyössä. Peruskiven muuraus on kaunis hetki: se muistuttaa, että jokainen kivi, jokainen työvaihe ja jokainen ihminen ovat osa suurempaa kokonaisuutta. Odotamme innolla, että voimme pian toivottaa vieraat tervetulleiksi uuteen Rukan sydämeen, toteaa Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

Tilaisuudessa puheenvuorot käyttivät Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen, PAVE Arkkitehdit Oy:n toimitusjohtaja Pave Mikkonen, Hartelan liiketoimintajohtaja Hanna Marttila, ARE:n liiketoimintajohtaja Anne Piiparinen sekä Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola. Puheissa korostuivat yhteistyön voima, vastuullinen rakentaminen sekä vahva usko Ruka-Kuusamon matkailun tulevaisuuteen.

Rakentaminen etenee suunnitellusti

Break Sokos Hotel Rukan rakentaminen käynnistyi syyskuussa 2025 ja ensimmäiset perustukset valettiin 15.1.2026.

– Rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti, ja työmaalla vallitsee hyvä tahti. Pohjatyöt ovat edenneet siihen pisteeseen, että pääsemme nyt rakentamaan hotellia myös ylöspäin. Alapihalla jatketaan perustuksien tekemistä ja yläpihalla käynnistyy seuraavaksi vanhan ylävesisäiliön purkutyöt, kertoi Arinan projektipäällikkö Sami Mursu, joka kiitteli sujuvaa yhteistyötä ja hyvää rakennusvaiheen virettä.

Break Sokos Hotel Ruka – uusi luku Rukan tarinassa

Valmistuessaan Break Sokos Hotel Ruka tarjoaa vieraille laadukkaat majoitus- ja ravintolapalvelut, modernit tilat sekä elämyksellisen asiakaskokemuksen. Hotelli suunnitellaan vastaamaan tämän päivän kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden odotuksiin. Se kutsuu viihtymään niin luonnon rauhaa etsivät ulkoilijat, perhelomailijat kuin kokous- ja työmatkustajatkin.

Hanke on osa Osuuskauppa Arinan pitkäjänteistä työtä Pohjois-Suomen elinvoiman vahvistamiseksi. Uusi hotelli tukee myös Ruka-Kuusamon kasvavaa vetovoimaa, luo työpaikkoja ja edistää alueen ympärivuotista matkailua. Break Sokos Hotel Ruka edustaa konkreettisesti tulevaisuudenuskoa: rakentamista, jolla on juuret pohjoisessa ja katse pitkällä eteenpäin.

Faktoja Break Sokos Hotel Rukasta: