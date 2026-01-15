HAMin uudistunut Tove Jansson -galleria avataan helmikuussa

HAMin Tove Jansson -galleria esittelee monipuolisella tavalla Tove Janssonin taidetta sekä tuo esiin uusia näkökulmia Janssonista helsinkiläisenä ja kansainvälisenä taiteilijana. Galleria rakentuu pysyvästi esillä olevien Janssonin freskojen Juhlat maalla ja Juhlat kaupungissa ympärille.

”Tavoitteenamme on vahvistaa Tove Janssonin taiteellista perintöä ja merkitystä taidehistoriassa sekä suomalaisessa yhteiskunnassa. Toven taide puhuttelee yhä laajempia yleisöjä ja kiinnostaa myös kansainvälisesti. Esimerkiksi Euronews nosti äskettäin uudistuvan gallerian vuoden 2026 odotetumpien näyttelyiden top 10 -listalleen”, HAMin museonjohtaja Arja Miller iloitsee.

Tove Jansson -gallerian ensimmäinen kokonaisuus keskittyy Janssonin taiteilijaperheeseen. Vierailijat pääsevät uppoutumaan helsinkiläisen perheen boheemiin rohkeuteen ja saavat käsityksen perheenjäsenten taiteellisten urien kehittymisestä sekä ahkerasta työnteosta ja elämästä kotiateljeessa.

“Janssoneiden perheenjäsenet antoivat toisilleen, kenties tiedostamattaan, rohkeutta ilmaista itseään taiteellisesti. Taide oli heille elinehto – sekä keino luovaan ilmaisuun että elannon ansaitsemiseen. Taide antoi perheelle yhteisyyden, josta tuli heidän vahvuutensa”, Sophia Jansson kertoo.

Signe Hammarsten & Viktor Jansson, Pariisi, 1913. © Tove Janssonin kuolinpesä. Kuvaaja tuntematon.

Näyttelyn ytimessä taiteilijaperhe Jansson

Suomenruotsalainen Janssonin perhe on yksi suomalaisen taide-elämän merkittävimmistä taiteilijaperheistä. Viisihenkisen perheen luova työ on jättänyt jäljen eri taiteenaloille aina julkisista veistoksista postimerkkeihin sekä kirjallisuuteen.

1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä taiteilijapari Signe ”Ham” Hammarsten Jansson ja Viktor ”Faffan” Jansson tekivät taidetta ja perustivat perhettään. Arki sotien ja yhteiskunnallisten muutosten keskellä ei ollut aina helppoa. Palo taiteen tekemiseen, vahva työskentelymoraali ja tiivis perheyhteys kuitenkin kannattelivat ja tarjosivat myös lapsille rohkaisevan ja inspiroivan ympäristön kasvaa taiteilijakodissa.

Kuvittajana ja graafikkona työskennellyt Signe-äiti sekä kuvanveistäjäisä Viktor kannustivat lapsiaan taiteen pariin. Tovesta tuli kuvataiteilija ja kirjailija, Per Olovista taidevalokuvaaja ja kirjailija, ja Larsista sarjakuvataiteilija ja kirjailija. Boheemissa kodissa arki ja taiteen tekeminen sulautuivat luontevasti toisiinsa: taide oli elämäntapa. Taiteilijatarvikkeiden, kirjallisuuden ja luovuuden täyttämä koti toimi myös ystäväpiirin kokoontumispaikkana ja juhlien näyttämönä.

Näyttely esittelee Janssonin taiteilijaperheen monipuolisia ilmaisutapoja ja yhteisiä taiteellisia projekteja. Valokuvien kautta avautuu myös ikkuna perheen vapaa-aikaan. Kodin ilmapiiri, läheiset ihmissuhteet ja perheen yhteiset seikkailut heijastuivat myöhemmin muumitarinoihin, jotka tekivät Tove Janssonista maailmankuulun taiteilijan.

Taiteilijaperhe Jansson -näyttely juhlistaa Muumipeikko ja pyrstötähti -kirjaa, jonka julkaisusta tulee vuonna 2026 kuluneeksi 80 vuotta.

Signe Hammarsten Jansson: Omakuva Toven kanssa, 1917. Yksityiskokoelma. © Tove Janssonin kuolinpesä. Kuva: HAM / Maija Toivanen.

Paljon tutkittavaa sekä aikuisille että lapsille

Taiteilijaperhe Jansson -näyttely kokoaa Tove Jansson -galleriaan yli 140 teosta ja esinettä. Signe ​​Hammarsten Janssonilta nähdään 50 piirustusta, yli 20 ex libris-, seteli- ja postimerkkiluonnosta, kymmeniä toteutuneita postimerkkejä ja karikatyyreistä koostetulla tapetilla päällystetty seinä. Kokonaisuus kattaa myös Viktor Janssonin 13 pienoisveistosta ja Tove Janssonin freskot, maalauksia, piirustuksia, lehtien kansikuvituksia sekä ex libriksiä. Lars Janssonin kädenjälki näkyy veistoksessa, kirjoissa ja sarjakuvaoriginaaleissa. Per Olov Janssonilta mukana on valokuvia ja kirjoja.

Taiteilijaperhe Jansson -näyttelyssä viihtyvät aikuisten lisäksi myös lapset. Yksi seinä on täynnä luukkuja, joihin kävijät voivat kurkistaa ja löytää Janssonin perheenjäseniä muistuttavia Muumilaakson asukkaita. Pöydiltä löytyy kuvittajan ja kuvanveistäjän työvälineitä punaliiduista vasaraan ja raapekartongista talttaan.

Näyttelyssä voi hypistellä kuvanveistäjän materiaaleja kuten mustaa diabaasia Varpaisjärveltä ja vaaleanpunaista graniittia Korpijärveltä. Lisäksi voi kokeilla omia karikatyyripiirtäjän taitojaan ja pohtia, mitä piirteitä itsessään tai kaverissaan haluaisi liioitella.

Näyttelyn kuratoivat HAMin kuraattori Heli Harni ja yleisötyön suunnittelija Lotta Kjellberg.

Tove Jansson -galleria toteutetaan yhteistyössä Moomin Charactersin kanssa.

Taiteilijaperhe Jansson - 13.2.2026–10.1.2027 - HAM Helsingin taidemuseo

Tove Jansson: Juhlat kaupungissa, 1947. HAM Helsingin taidemuseo. © Moomin Characters™. Kuva: HAM / Hanna Kukorelli.

