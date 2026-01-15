HAMin uudistunut Tove Jansson -galleria avataan helmikuussa
28.1.2026 11:30:00 EET | HAM Helsingin taidemuseo | Tiedote
HAM Helsingin taidemuseon Tove Jansson -galleria avataan entistä laajempana, kolmeen näyttelysaliin levittäytyvänä kokonaisuutena. Gallerian ensimmäinen näyttely on nimeltään Taiteilijaperhe Jansson ja se on avoinna 13.2.2026–10.1.2027.
HAMin Tove Jansson -galleria esittelee monipuolisella tavalla Tove Janssonin taidetta sekä tuo esiin uusia näkökulmia Janssonista helsinkiläisenä ja kansainvälisenä taiteilijana. Galleria rakentuu pysyvästi esillä olevien Janssonin freskojen Juhlat maalla ja Juhlat kaupungissa ympärille.
”Tavoitteenamme on vahvistaa Tove Janssonin taiteellista perintöä ja merkitystä taidehistoriassa sekä suomalaisessa yhteiskunnassa. Toven taide puhuttelee yhä laajempia yleisöjä ja kiinnostaa myös kansainvälisesti. Esimerkiksi Euronews nosti äskettäin uudistuvan gallerian vuoden 2026 odotetumpien näyttelyiden top 10 -listalleen”, HAMin museonjohtaja Arja Miller iloitsee.
Tove Jansson -gallerian ensimmäinen kokonaisuus keskittyy Janssonin taiteilijaperheeseen. Vierailijat pääsevät uppoutumaan helsinkiläisen perheen boheemiin rohkeuteen ja saavat käsityksen perheenjäsenten taiteellisten urien kehittymisestä sekä ahkerasta työnteosta ja elämästä kotiateljeessa.
“Janssoneiden perheenjäsenet antoivat toisilleen, kenties tiedostamattaan, rohkeutta ilmaista itseään taiteellisesti. Taide oli heille elinehto – sekä keino luovaan ilmaisuun että elannon ansaitsemiseen. Taide antoi perheelle yhteisyyden, josta tuli heidän vahvuutensa”, Sophia Jansson kertoo.
Näyttelyn ytimessä taiteilijaperhe Jansson
Suomenruotsalainen Janssonin perhe on yksi suomalaisen taide-elämän merkittävimmistä taiteilijaperheistä. Viisihenkisen perheen luova työ on jättänyt jäljen eri taiteenaloille aina julkisista veistoksista postimerkkeihin sekä kirjallisuuteen.
1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä taiteilijapari Signe ”Ham” Hammarsten Jansson ja Viktor ”Faffan” Jansson tekivät taidetta ja perustivat perhettään. Arki sotien ja yhteiskunnallisten muutosten keskellä ei ollut aina helppoa. Palo taiteen tekemiseen, vahva työskentelymoraali ja tiivis perheyhteys kuitenkin kannattelivat ja tarjosivat myös lapsille rohkaisevan ja inspiroivan ympäristön kasvaa taiteilijakodissa.
Kuvittajana ja graafikkona työskennellyt Signe-äiti sekä kuvanveistäjäisä Viktor kannustivat lapsiaan taiteen pariin. Tovesta tuli kuvataiteilija ja kirjailija, Per Olovista taidevalokuvaaja ja kirjailija, ja Larsista sarjakuvataiteilija ja kirjailija. Boheemissa kodissa arki ja taiteen tekeminen sulautuivat luontevasti toisiinsa: taide oli elämäntapa. Taiteilijatarvikkeiden, kirjallisuuden ja luovuuden täyttämä koti toimi myös ystäväpiirin kokoontumispaikkana ja juhlien näyttämönä.
Näyttely esittelee Janssonin taiteilijaperheen monipuolisia ilmaisutapoja ja yhteisiä taiteellisia projekteja. Valokuvien kautta avautuu myös ikkuna perheen vapaa-aikaan. Kodin ilmapiiri, läheiset ihmissuhteet ja perheen yhteiset seikkailut heijastuivat myöhemmin muumitarinoihin, jotka tekivät Tove Janssonista maailmankuulun taiteilijan.
Taiteilijaperhe Jansson -näyttely juhlistaa Muumipeikko ja pyrstötähti -kirjaa, jonka julkaisusta tulee vuonna 2026 kuluneeksi 80 vuotta.
Paljon tutkittavaa sekä aikuisille että lapsille
Taiteilijaperhe Jansson -näyttely kokoaa Tove Jansson -galleriaan yli 140 teosta ja esinettä. Signe Hammarsten Janssonilta nähdään 50 piirustusta, yli 20 ex libris-, seteli- ja postimerkkiluonnosta, kymmeniä toteutuneita postimerkkejä ja karikatyyreistä koostetulla tapetilla päällystetty seinä. Kokonaisuus kattaa myös Viktor Janssonin 13 pienoisveistosta ja Tove Janssonin freskot, maalauksia, piirustuksia, lehtien kansikuvituksia sekä ex libriksiä. Lars Janssonin kädenjälki näkyy veistoksessa, kirjoissa ja sarjakuvaoriginaaleissa. Per Olov Janssonilta mukana on valokuvia ja kirjoja.
Taiteilijaperhe Jansson -näyttelyssä viihtyvät aikuisten lisäksi myös lapset. Yksi seinä on täynnä luukkuja, joihin kävijät voivat kurkistaa ja löytää Janssonin perheenjäseniä muistuttavia Muumilaakson asukkaita. Pöydiltä löytyy kuvittajan ja kuvanveistäjän työvälineitä punaliiduista vasaraan ja raapekartongista talttaan.
Näyttelyssä voi hypistellä kuvanveistäjän materiaaleja kuten mustaa diabaasia Varpaisjärveltä ja vaaleanpunaista graniittia Korpijärveltä. Lisäksi voi kokeilla omia karikatyyripiirtäjän taitojaan ja pohtia, mitä piirteitä itsessään tai kaverissaan haluaisi liioitella.
Näyttelyn kuratoivat HAMin kuraattori Heli Harni ja yleisötyön suunnittelija Lotta Kjellberg.
Tove Jansson -galleria toteutetaan yhteistyössä Moomin Charactersin kanssa.
Taiteilijaperhe Jansson - 13.2.2026–10.1.2027 - HAM Helsingin taidemuseo
KUTSU medialle - Taiteilijaperhe Jansson
Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan HAMissa avautuvaan uuteen näyttelyyn torstaina 12.2. klo 10–11. Tavattavissa ovat Sophia Jansson, näyttelyn kuraattorit Heli Harni ja Lotta Kjellberg sekä HAMin museonjohtaja Arja Miller.
Paikka: HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8
Ilmoittautumiset: Keskiviikkoon 11.2. klo 14 mennessä: maarit.kivisto@hamhelsinki.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maarit KivistöTiimiesihenkilö, mediaviestintäHAM Helsingin taidemuseo / viestintä ja markkinointiPuh:+358 40 485 5687maarit.kivisto@hamhelsinki.fi
Kuvat
Linkit
HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omasta taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. HAM toimii Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvana säätiönä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HAM Helsingin taidemuseo
Inbjudan till medierna: Ars Fennica 2025 pristagarens offentliggörande15.1.2026 13:00:00 EET | Pressmeddelande
Medierepresentanter är varmt välkomna till offentliggörandet av pristagaren av Ars Fennica 2025 på HAM Helsingfors konstmuseum tisdagen den 10 februari 2026 kl. 11.30. Vid evenemanget offentliggörs även publikens favorit. Vinnaren eller vinnarna kommer att närvara vid tillställningen.
KUTSU medialle: Ars Fennica 2025 -palkinnonsaajan julkistamistilaisuus15.1.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Ars Fennica 2025 -palkinnonsaajan julkistamistilaisuuteen HAM Helsingin taidemuseoon tiistaina 10.2.2026 klo 11.30. Tilaisuudessa julkistetaan myös yleisöäänestyksen voittaja. Voittaja tai voittajat ovat läsnä tilaisuudessa.
Invitation for media: Announcement of the winner of the Ars Fennica 2025 prize15.1.2026 13:00:00 EET | Press release
Media representatives are warmly welcome to the announcement of the winner of the Ars Fennica 2025 prize at HAM Helsinki Art Museum on Tuesday, February 10, 2026, at 11:30AM. The winner of the Visitors’ Choice title will also be announced at the event. The winner or winners will be present at the ceremony.
Nya konstverk färdigställda i Helsingforsskolor – Love Helsinki tillbaka på Banan16.12.2025 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Två nya procentkonstverk kuraterade av HAM Helsingfors konstmuseum har färdigställts för skolbyggnader i Helsingfors. Anu Tuominens konsthelhet skapad av återvunnet material livar upp Kottby finska grundskola, och Jussi Valtakaris och Antti Ylönens ”Det var en gång...”, som leder in i sagornas värld, tar konsten till daghemmet Aurinkokallio i Gamlas. Jämte de verk som skolorna har fått, har även Janne Siltanens Love Helsinki återbördats till Banan.
Uusia taideteoksia valmistui helsinkiläisiin oppilaitoksiin – Love Helsinki palasi Baanalle16.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Kaksi uutta HAM Helsingin taidemuseon kuratoimaa prosenttitaideteosta on valmistunut helsinkiläisiin oppilaitoksiin. Anu Tuomisen kierrätysmateriaaleista rakentuva teoskokonaisuus ilahduttaa Käpylän peruskoulussa, ja Jussi Valtakarin ja Antti Ylösen satumaailmaan johdattava Olipa kerran… tuo taidetta Kannelmäen Aurinkokallion päiväkotiin. Oppilaitoksiin sijoittuvien teosten ohella myös Janne Siltasen uudistunut Love Helsinki on tehnyt paluun Baanalle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme