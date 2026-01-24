Vasemmistoliitto

Pia Lohikoski: Vuokralainen jää edelleen jalkoihin, vaikka markkina kääntyy

26.1.2026 14:30:42 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vuokralla asuvien asemaa on vahvistettava, vaatii vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski. Nykyinen järjestelmä jättää vuokralaiset kohtuuttoman heikkoon asemaan tilanteissa, joissa markkinavuokrat laskevat, mutta olemassa olevien vuokrasopimusten hinnat jatkavat nousuaan.

Kansanedustaja Pia Lohikoski
Kuva: Elisa Salomäki

– Vaikka markkinatilanne olisi poikkeuksellisesti vuokralaisen eduksi, se ei näy vanhojen vuokrasopimusten hinnoissa. Siksi pelkkä markkina ei riitä, vaan tarvitaan reilumpia, vuokralaisen asemaa vahvistavia sääntöjä, Lohikoski kommentoi tänään Helsingin sanomien uutisoimaa Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viidan ulostuloa.

– Viidan esiin nostama ajatus tarkemmasta vuokrasääntelystä suhteessa elinkustannusindeksiin on kannatettava ja tarpeellinen. Sääntelyä tulisi kehittää esimerkiksi niin, että vuokranantajan oikeutta korottaa vuokraa rajattaisiin tilanteisiin, joissa elinkustannusindeksi nousee sovitun rajan verran. Vastaavasti vuokran olisi lähtökohtaisesti laskettava, jos indeksi laskee, Lohikoski linjaa.

Lohikosken mukaan on väärin, jos vuokralaisen täytyy irtisanoa vuokrasopimuksensa saadakseen kohtuullisemman vuokran. Nykytilanne, jossa saman asunnon voi saada uutena vuokralaisena halvemmalla kuin vanhana asukkaana, kohtelee pitkäaikaisia vuokralaisia epäoikeudenmukaisesti.

– Ajatus siitä, että vuokralainen voisi “kilpailuttaa” kotinsa kuin minkä tahansa sohvakaupan, on irti arjesta. Koti ei ole kulutustavara. Muutto aiheuttaa aina kustannuksia, vaivaa ja epävarmuutta, eikä se ole kaikille elämäntilanteen, työn, perheen tai terveyden vuoksi realistinen vaihtoehto.

Lohikoski tylyttää hallituksen asunto- ja sosiaalipolitiikkaa, joka ajaa köyhiä ja erityisesti yksinhuoltajaperheitä entistä ahtaammalle myös tulevaisuudessa. 

– Asumistukia on leikattu ja perheitä on ajettu pakolla muuttamaan pitkäaikaisista kodeistaan. Erityisen kohtuuttomaan tilanteeseen joutuvat yksinhuoltajaperheet, joille Kelan kehotus muuttaa halvempaan asuntoon tarkoittaa valtavaa kuormitusta. Muutto on raskas ja kallis prosessi yhdelle vanhemmalle, varsinkin jos lapsia on useita, tavaraa paljon eikä varaa muuttofirman apuun.

– Samalla kun hallitus on ajanut alas valtion asuntopolitiikkaa ja ARA-tuotantoa, pitäisi päättäjien kyetä esittämään politiikkatoimia, jotka vahvistaisivat yli 1,5 miljoonan vuokralla asuvan suomalaisen asemaa. Asumisen hintojen nousuun puuttuminen on tehokas keino vahvistaa ihmisten luottoa huomiseen, Lohikoski sanoo.

Lohikoski työskenteli aiemmin Vuokralaiset ry:ssä järjestö- ja koulutuspäällikkönä.

Yhteyshenkilöt

