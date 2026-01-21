Kokoomuksen eduskuntaryhmä lähtee kiertueelle – tulevina viikkoina lähes 40 tapahtumaa ympäri Suomen!
Kokoomuksen eduskuntaryhmä lähtee kiertämään Suomea Toivo kotiin -kiertueelle. Kiertueen tarkoituksena on kutsua suomalaiset yhteen tuomaan ideoita siitä, miltä Suomi näyttää 2030-luvulla ja mitä ratkaisuja suomalaisilla on aikamme suurimpien haasteiden ratkaisemiseksi.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän kiertue alkaa tiistaina 27.1. Kemijärveltä ja päättyy lauantaina 7.2. Helsingin Vuosaareen. Puolitoista viikkoa kestävän kiertueen aikana eduskuntaryhmä kiertää koko Suomen aina Lapista etelään ja Pohjanmaan lakeuksilta itäiseen Joensuuhun.
Kokoomuksen valmistautuminen kohti kevään 2027 eduskuntavaaleja on hyvässä vauhdissa. Puolue haluaa tuoda parhaat keinot yhteiskuntamme suurten haasteiden ratkaisemiseksi ja kestävän tien luomiseksi 2030-luvulle mentäessä.
Entistä epävarmempi maailmanpoliittinen tilanne, talouden kasvun hidas kehitys, kauppasodan uhka ja hitaasti vetävä vienti voivat nopeasti murentaa uskoatulevaan. Kokoomus haluaa palauttaa uskon suomalaisten mieliin ja tuoda toivon suomalaisten koteihin.
"Maailma ympärillämme on epävarma, ja moni suomalainen pohtii, mihin suuntaan olemme menossa. Juuri siksi ihmiset tarvitsevat nyt ennen kaikkea toivoa. Me kokoomuslaiset haluamme tuoda toivon ja tulevaisuuden uskon takaisin suomalaisten arkeen kuuntelemalla, kohtaamalla ja etsimällä ratkaisuja yhdessä. Epävarmoinakaan aikoina emme jää paikoilleen, vaan lähdemme liikkeelle pitämään huolta suomalaisten tulevaisuudesta. Me haluamme huolehtia Suomen turvallisuudesta, ihmisistä ja taloudesta kestävillä ja uskottavilla ratkaisuilla, jotka kantavat myös tuleville sukupolville”, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
"Tässä ajassa toistemme kohtaaminen ja kuuntelu on äärimmäisen tärkeää. Kansakunnan yhtenäisyyden vaaliminen ja toivon luominen suomalaisiin on tärkeämpää kuin aikoihin. Kokoomus on valmis kantamaan vastuuta suomalaisen yhteiskunnan uudistamisesta myös tulevina vuosina, ja meiltä löytyvät myös kestävimmät ratkaisut sen toteuttamiseksi. Siksi olen hyvin iloinen ja innoissani siitä, että kokoomuksen kansanedustajat kiertävät ympäri Suomea keskustelemassa, kohtaamassa ja kuuntelemassa suomalaisia. Me haluamme kuulla heidän huolensa huomisesta ja tuoda toivon suomalaisten koteihin”, päättää Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo.
Toivo kotiin –kiertueen tapahtumapaikat ja ajankohdat löydät kootusti TÄÄLTÄ.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita tilaisuuksiin!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Niina HämäläinenEduskuntaryhmän tiedotussihteeri
Eduskuntaryhmän viestintä ja mediasuhteet
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Sirén: Mercosur-kauppasopimus vahvistaa Eurooppaa ja sen torppaaminen olisi vakava virhe21.1.2026 20:56:31 EET | Tiedote
EU:n ja Mercosur-maiden välinen kauppasopimus on historiallinen mahdollisuus Suomelle ja koko Euroopalle. Sopimuksen kaatuminen tai viivästyminen heikentäisi vientiä, yritysten kasvua ja EU:n strategista asemaa maailmassa, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja suuren valiokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén.
Kokoomuksen Sarkomaa: Kotitalousvähennyksen nykyistä vahvempi käyttö osana senioreiden palveluja on arvioitava18.1.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa nostaa esiin tarpeen kehittää kotitalousvähennystä osana vanhuspalvelujen kokonaisuutta.
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Orpon hallitus on päättänyt jatkaa vihreän siirtymän investointitukia15.1.2026 15:07:53 EET | Tiedote
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on tänään linjannut puhtaan siirtymän investointien verohyvityksen jatkosta. Päätös vahvistaa kasvun edellytyksiä eri puolilla maata ja luo uusia mahdollisuuksia suomalaisen teollisuuden ja energiasektorin uudistumiselle, kehuu kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä
Kokoomuksen Autto: Jalkaväkimiinojen käyttöönotto vahvistaa Suomen puolustusta entisestään11.1.2026 14:36:48 EET | Tiedote
Ottawan sopimuksesta irtautumisen kuuden kuukauden siirtymäaika päättyi eilen ja jalkaväkimiinat ovat jälleen käytettävissä Suomen puolustuksen vahvistamiseen. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto korostaa irtaantumisen merkitystä Suomen kansalliselle turvallisuudelle ja puolustukselle.
Kokoomuksen Sammallahti: ”Oras Tynkkysen vihjailu saimaannorppien metsästyksestä on härskiyden huippu”9.1.2026 17:12:55 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Tere Sammallahti (kok.) oikoo vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkysen julkisuudessa esittämiä virheellisiä väittämiä koskien saimaannorpan suojelua.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme