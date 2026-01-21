Keuhkosyövän seulontapilotin osallistujamäärä täyttyi ennätysvauhdissa
27.1.2026 13:49:14 EET | Syöpäjärjestöt | Tiedote
Keuhkosyövän seulontapilotti keräsi ennätysmäärän hakijoita heti käynnistymisensä jälkeen. Poikkeuksellisen suuri kiinnostus osoittaa, että seulonnalle on Suomessa selkeä tarve. Ilmoittautuminen tutkimukseen on Pohjanmaata lukuun ottamatta nyt suljettu.
Keuhkosyövän seulontapilotti on saavuttanut tavoitteiden mukaisen määrän ilmoittautumisia. Pilottiin etsittiin 1 200 pitkään tupakoinutta henkilöä Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueilta. Kiinnostus on ollut suurta kaikilla pilottiin osallistuvilla alueilla. Vaasan alueelta mukaan mahtuu vielä muutamia. Muilta alueilta ilmoittautuminen tutkimukseen on nyt suljettu.
”Olemme positiivisesti yllättyneitä näin suuresta kiinnostuksesta seulontatutkimusta kohtaan. Ilmoittautuneiden suuri määrä kertoo siitä, että monet ovat huolissaan omasta terveydestään ja kaipaavat myös tukea tupakoinnin lopettamiseen. Keuhkosyövän seulonnalle on selkeästi suuri tarve”, sanoo Suomen Syöpärekisterin seulontajohtaja Tytti Sarkeala.
Tutkimushoitajat soittavat tutkimukseen valituille. Kaikille tutkimukseen hakeneille ilmoitetaan jatkosta.
Seulontapilotin tavoitteena on kerätä tietoa keuhkosyövän seulonnan toteutettavuudesta suomalaisessa terveydenhuollossa sekä parantaa mahdollisuuksia havaita sairaus ajoissa.
Pilotista vastaavat Oulun yliopistollinen sairaala ja Suomen Syöpärekisteri. Tutkimus toteutetaan osana EU:n osarahoittamaa EUCanScreen-hanketta.
Syöpäjärjestöt on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme ja tarjoamme tietoa, tukea ja toivoa. Tavoitteena on ehkäistä syöpää sekä luoda sairastuneille ja heidän läheisilleen hyvän elämän edellytyksiä syövästä huolimatta.
Syöpäjärjestöt on yhteisnimitys Suomen Syöpäyhdistykselle ja Syöpäsäätiölle, joka on merkittävin yksityinen syöpätutkimuksen rahoittaja Suomessa. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu kaksitoista alueellista syöpäyhdistystä ja viisi valtakunnallista potilasjärjestöä sekä tutkimuslaitos Suomen Syöpärekisteri. Suomen Syöpäyhdistys ylläpitää THL:n viranomaisrekisteriä, syöpärekisteriä, joka sisältää syöpätautien rekisterin sekä kansallisten syöpäseulontojen rekisterit.
