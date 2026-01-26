ElinvoimakeskuksetElinvoimakeskukset

Kutsu Pohjois-Suomen vuoden 2026 yrityksen kehittämisavustusten hakuinfoon (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu)

27.1.2026 14:39:30 EET | Elinvoimakeskukset | Tiedote

Yrityksen kehittämisavustuksia koskevat ensimmäiset haut käynnistyvät helmikuussa Pohjois-Suomessa. Rahoitus on suunnattu erityisesti Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun kärkitoimialojen pk-yrityksille, jotka hakevat kasvua ja kansainvälistymistä merkittävien kehittämishankkeiden avulla.

Toimistolla kannettavan tietokoneen äärellä tilastoja ja ihmisiä työskentelemässä.

Hakuinfo yrityksen kehittämisavustuksesta (muut kuin uudet TL 8 puolustusalan haut) järjestetään tiistaina 10.2.2026 Teamsilla.  
​​​​​​
Infot ovat maakunnallisia: 

Tilaisuuden lopussa osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä.  

Hakuinfon materiaali on saatavilla jälkikäteen rakennerahastot.fi-sivustolla.  

Ohjelma  

Avaus 
Hakuajat, määrärahat sekä rahoituslinjaukset  
Yrityksen kehittämisavustus, periaatteita
Kysymykset 
​​​​​​​
Tervetuloa kuulemaan yrityksesi rahoitusmahdollisuuksista!  

Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

