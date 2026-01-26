Kokoomuksen Sirén: EU ja Intia sopivat vapaakaupasta – jopa 2 miljardin kuluttajan markkinat avaavat Suomelle kasvun mahdollisuuksia
27.1.2026 14:32:02 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Euroopan unioni ja Intia ovat päässeet sopimukseen historiallisesta vapaakauppasopimuksesta, joka luo jopa kahden miljardin ihmisen yhteiset markkinat. Kyseessä on maailman suurimpiin lukeutuva kauppasopimus, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus Euroopan ja Suomen talouskasvuun.
”Tämä on poikkeuksellisen suuri avaus suomalaiselle viennille. EU:n viennin Intiaan arvioidaan jopa tuplaantuvan lähivuosina, ja suomalaisilla yrityksillä on nyt aito mahdollisuus kasvaa nopeasti maailman nopeimmin kasvavilla markkinoilla”, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja suuren valiokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén.
Intian talous kasvaa ripeästi, ja maa investoi voimakkaasti muun muassa energiaratkaisuihin, digitalisaatioon ja korkeaan teknologiaan. Ne ovat aloja, joissa Suomella on vahvaa osaamista.
Sopimus parantaa suomalaisten yritysten kilpailuasemaa ja madaltaa markkinoillepääsyn esteitä.
”Suomelle tämä tarkoittaa konkreettisesti lisää vientiä, investointeja ja työpaikkoja. Kun kaupan esteitä puretaan ja pelisäännöt selkeytyvät, suomalaiset yritykset uskaltavat investoida ja laajentaa toimintaansa Intiassa”, Sirén sanoo.
Sirénin mukaan vapaakauppasopimus tukee myös EU:n strategista tavoitetta vahvistaa kilpailukykyään kiristyvässä globaalissa taloustilanteessa.
”Kun Mercosur-sopimuksen eteneminen on ajettu poliittiseen epävarmuuteen, korostuu EU:n ja Intian vapaakauppasopimuksen strateginen merkitys Euroopalle ja Suomelle. Se vahvistaa EU:n kauppapoliittista uskottavuutta ja avaa yrityksille kasvua tilanteessa, jossa maailmankauppa on entistä pirstaleisempaa”, Sirén sanoo ja jatkaa:
”Suomen hyvinvointi nojaa vientiin, sillä vienti luo työpaikkoja, verotuloja ja rahoittaa hyvinvointipalvelumme. Siksi tämänkaltaiset sopimukset ovat Suomelle ratkaisevan tärkeitä.”
