Kouluterveyskysely: Alkoholittomuus vahvistuu, mutta nikotiinipussien käyttö lisääntyy keskisuomalaisten nuorten keskuudessa

Kouluterveyskyselyn 2025 tulosten mukaan keskisuomalaisten nuorten päihteiden käyttö jatkaa laskuaan alkoholin, tupakoinnin ja huumausaineiden käytön osalta. Sen sijaan nikotiinipussien käyttö on lisääntynyt voimakkaastikin nuorten parissa sekä pojilla että tytöillä.

Vaikka kouluterveyskyselyn tuloksissa näkyy paljon hyvää muutosta, ehkäisevää päihdetyötä tarvitaan. Alaikäisten päihteiden käytön positiivisten suuntausten edistäminen ja negatiivisten suuntausten pysäyttäminen vaativat edelleen vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

– Minkään tahon toimet eivät yksinään riitä pysäyttämään tai vähentämään nuorten päihteiden kokeilua ja käyttöä. On tärkeää tiedostaa päihteiden käyttöön liittyvät yksilön sekä ympäristön suojaavat tekijät, kuten myös käytölle altistavat riskitekijät. Ehkäisevä päihdetyö on meidän kaikkien yhteinen asia, toteaa ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Tiina Salomaa Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

– Miedompien päihteiden käyttö johtaa helposti vahvempien päihteiden käyttöön. Tämän takia nuoria ja huoltajia on tärkeää tiedottaa päihdehaitoista ja vahvistaa päihteiden käyttöön puuttumista niin kodeissa kuin muissa nuoren arjen ympäristöissä heti, kun se huomataan, sanoo nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupäällikkö Hanna Hämäläinen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluista saa ohjausta, apua ja tukea päivittäin, mikäli huoli nuoren päihteiden käytöstä herää.

– Hyvinvointialueella on paljon erilaisia asiointikanavia ja palveluita niin nuorille kuin huoltajille tilanteessa, jossa nuori haluaa apua tai huoltajalle herää huoli päihteiden käytöstä. Nuorten palveluissa, kuten opiskeluhuollossa ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa saa tietoa ja apua päihteiden käytön ehkäisemiseksi, Hämäläinen muistuttaa.

Alkoholin käyttö ja huumekokeilut vähentyneet

Alkoholia käyttämättömiä eli raittiita nuoria on Keski-Suomessa aiempaa enemmän kaikissa eri koulutusmuodoissa, ja esimerkiksi perusopetuksen 8.- ja 9.-luokkalaisista oppilaista lähes kolme neljästä (73 %) ei käytä alkoholia. Nuorilla tosi humalaan juominen on vähentynyt eri koulutusmuodoissa sekä tyttöjen kohdalla myös kaikissa ikäryhmissä. Etenkin ammatillisten oppilaitosten pojilla humalajuominen on vähentynyt: vuonna 2023 luku oli 23 % ja vuonna 2025 17 %.

Kannabiksen sekä muiden laittomien huumeiden kokeilu ovat vähentyneet Keski-Suomessa niin perusopetuksen, lukion kuin ammatillisten oppilaitostenkin opiskelijoilla. Vuoden 2025 tulosten mukaan kannabista vähintään kerran on kokeillut 8.- ja 9.-luokkalaisista oppilaista 5 %, lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 6 % ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 12 %.

Päivittäin tupakoivien määrä on vähentynyt

Myös tupakointi vähenee keskisuomalaisten nuorten keskuudessa edelleen. Päivittäin tupakoivia 8.- ja 9.-luokkalaisia nuoria on kyselyyn vastanneista vain 2 %. Lukiolaisista 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vain 1 % tupakoi päivittäin. Merkittävimmin tupakointi on laskenut ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla, erityisesti pojilla, joista vuonna 2025 noin 6 % tupakoi päivittäin (vuonna 2023 luku oli 17 %).

Sähkösavukkeiden käyttö on kääntynyt laskuun vuodesta 2023 vuoteen 2025 kaikissa ikäryhmissä ja eri koulutusmuodoissa. Vuonna 2025 8. ja 9. luokkien oppilaista sähkötupakkaa käytti 10 %, lukiolaisista 6 % ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 15 %. Keski-Suomessa nuorten sähkötupakointi on muuhun maahan verrattuna vähäisempää. Perusopetuksen alakoulun 4. ja 5.-luokkalaisista keskisuomalaisista oppilaista tupakkaa, sähkötupakkaa, nuuskaa tai nikotiinipusseja on kokeillut pojista 7 % ja tytöistä 2 %.

Nikotiinipussien käyttö lisääntynyt huolestuttavasti

Samalla, kun tupakointi on vähentynyt, on nikotiinipussien käyttö yleistynyt. Vuoden 2025 kyselytulosten mukaan päivittäin nikotiinipusseja käyttää keskisuomalaisista peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista oppilaista 7 % ja lukiolaisista 6 %. Merkittävintä käytön kasvua on tapahtunut Keski-Suomessa ammatillisten oppilaitosten pojilla, joista jo useampi kuin joka neljäs (27 %) käyttää päivittäin nikotiinipusseja.

Satunnaiskäyttöäkin esiintyy nuorilla runsaasti (8. ja 9. luokkalaisilla 12 %, lukiolaisilla 10 %, ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoilla 33 %). Päivittäinen jonkun tupakka- tai nikotiinituotteen käyttö on vähentynyt ammatillisten oppilaitosten pojilla (2023 33 %, 2025 30 %) ja pysynyt ennallaan tai lisääntynyt muissa koulutusmuodoissa ja sukupuolilla (8. ja 9. luokkalaiset 9 %, lukiolaiset 7 %).

Kyselyn tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisen ja suunnittelun tukena

Keski-Suomen hyvinvointialueella kouluterveyskyselyn tuloksia analysoidaan ja hyödynnetään palvelujen kehittämisen ja suunnittelun tukena. Hyvinvointialue tekee yhteistyötä kuntien ja oppilaitosten kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallinen kouluterveyskysely kerää tietoa perusopetuksen 4.–5.-luokkien ja 8.–9.-luokkien oppilaiden sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden ja ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden alle 21-vuotiaiden opiskelijoiden hyvinvoinnista, terveydestä, palveluista sekä osallisuudesta. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein. Kysely on toteutettu keväällä 2025.

Hyvinvointialue jatkaa kouluterveyskyselyn koko Keski-Suomen tason tulosten käsittelyä.