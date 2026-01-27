Tässä ovat vuoden 2026 Suomalaiset menestysreseptit – kilpailulla yllättäen kaksi voittajaa

Suomalainen menestysresepti -kilpailu sai yllättävän päätöksen, kun finalistit Elina Leskinen ja Anemone Aaltonen päätyivät tasapisteisiin. Voittajiksi julistettiin Elinan ja Rebl Eatsin kehittämä ravistettava valmissalaatti Shalaatti sekä Anemonen ja Kaffa Roasteryn kehittämä luonnollinen kahvimarjasta tehty energiajuoma Kili.

Molemmat voittajatuotteet ovat täysin uudenlaisia tuotteita kotimaisten kauppojen hyllyillä. Voittajien ja muiden finalistien tuotteet ovat myynnissä S-ryhmän kaupoissa 28.1. alkaen.

”Maailman paras fiilis voitosta, sitä lähdettiin tavoittelemaan! Koko kilpailu oli erittäin positiivinen, opettavainen ja ikimuistoinen kokemus. Voiton jakaminen Anemonen kanssa on super juttu. Mikäs sen parempi kuin lounaskombona Shalaatti ja Kili-energia juoma”, Elina iloitsee.

”Vaikka voitto tuntuukin nyt mukavalta, kyllä suurin kohokohta koko projektissa tulee olemaan se hetki, kun näen Kili-tölkit kaupassa. Jännityksellä odotan, minkälaisen vastaanoton tuote saa”, Anemone jatkaa. ”Meillä on Elinan kanssa erilaiset tuotteet, mutta molemmat tuovat pirteyttä ja iloa arkeen, ja sopivat samoissa hetkissä nautittaviksi.

Luonnollista energiaa ja hauskuutta ruokailuun

Shalaatti on ruokaisa ja herkullinen valmissalaatti, joka on pakattu perinteisen salaattipakkauksen sijaan purkkiin. Kerroksittain kasatut ainekset sekoitetaan ravistamalla purkkia. Ainesosille ei tarvita erillisiä pussukoita ja pakkausmateriaalia kuluu siksi vähemmän. Elina toivoo, että Shalaatti tuo iloa ja hauskuutta ruokailuun.

Kili valmistetaan kahvin tuotannon sivuvirtatuotteesta cascarasta. Cascara on kahvimarjan kuori, jonka sisällä kahvipapu kasvaa. Sitä on aiemmin hyödynnetty vain vähän. Kili on luonnollinen vaihtoehto tavallisille energiajuomille. Cascarasta tehty juoma ei maistu kahvilta eikä energiajuomalta. Maku on hedelmäinen eikä niin makea. Anemone uskoo, että se maistuu hyvin yli kolmekymppisille, jotka eivät välitä tavallisista energiajuomista.

”Voittajatuotteet ovat täysin uudenlaisia tuotteita kotimaisten kauppojen hyllyillä. Niitä yhdistää ennakkoluulottomuus ja innovatiivisuus. Molemmat ovat todellisia menestysreseptejä”, kilpailun tuomari Antti Oksa iloitsee.

Merkittävä teko suomalaisen elintarvikealan puolesta

Suomalainen menestysresepti -kilpailu on jo seitsemän kauden ajan ollut merkittävä tuki kotimaiselle elintarvikealalle. Kilpailu on luonut uusia ruokailmiöitä ja tarjonnut alan kehittäjille väylän kohti kaupallista menestystä. Samalla se on avannut kuluttajille näkymän tuotekehityksen maailmaan – ideasta aina kaupan hyllylle ja suomalaisten ruokapöytiin.

”Suomalainen menestysresepti on paljon enemmän kuin kilpailu. Olemme ylpeitä siitä, että voimme auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä viemään ideoitaan eteenpäin ja tuoda samalla esiin kotimaisen elintarvikealan tekijöiden intohimoa ja osaamista”, kilpailun tuomari, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Antti Oksa päättää.

Suomalainen menestysresepti -kilpailu saavutti televisiossa valtavan yleisön. Seuraava tuotantokausi nähdään syksyllä 2026. Kilpailijoiden haku on parhaillaan käynnissä.

Viisi tv:stä tuttua uutuustuotetta kauppojen hyllyille

Viisi finalistituotetta on myynnissä S-ryhmän ruokakaupoissa 28.1. alkaen.

Anemone Aaltosen ja Kaffa Roasteryn voittajatuote, luonnollinen energiajuoma Kili hyödyntää kahvintuotannossa hukkaan menevää cascaraa eli kahvimarjan kuorta. Juomien makuina ovat cascara-yuzu-sitruuna, cascara-mango-ananas sekä cascara- vadelma. Juomat valmistetaan Suomessa ja ne ovat vähäsokerisia.

Elina Leskisen ja Rebl Eatsin voittajatuote Shalaatti eli sheikattava salaatti on ruokaisa kerrossalaatti, jossa kasvikset tuoreena pinnalla, hiilarit ja kasvipohjaiset proteiinit marinoituvat kastikkeessa pohjalla. Salaatti ravistetaan sekaisin ennen syöntiä. Makuina on Korealainen nuudelisalaatti, Mausteinen tacosalaatti ja Caesar-pastasalaatti.

Antti Helkalan edustaman Juho Pullin leipomon Paraski on kotimaisesta vehnästä, ohrasta ja kaurasta leivottu Suomalainen bagel. Saatavana on unikonsiemen- ja juustopäällysteiset Paraskit. Tuotteen voi paahtaa tai täyttää sellaisenaan. Paraski tulee myyntiin täytettynä myös ABC ravintoloihin.

Iita Tyykiluodon ja Putaan Pullan RiesKiss-siemenrieskassa yhdistyvät perinteinen puuro ja rouskuvat siemenet. Täysjyväviljasta valmistettu siemenrieska muuntuu kuivattamalla näkkäriksi. Vaihtoehtoina ovat 100 % ruissiemenrieska ja 100 % kaura- porkkanasiemenrieska.

Kaisa Somerpalon kehittämät Kasviproteiineja ja kotimaista lihaa yhdistelevät mehevät Sopu-pyörykät ovat helppo tapa puolittaa lihankulutus. Kolme erilaista makua - Original, Italia ja Texmex piristävät aterioita niin arkena kuin viikonloppunakin.