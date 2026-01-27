Tässä ovat vuoden 2026 Suomalaiset menestysreseptit – kilpailulla yllättäen kaksi voittajaa
27.1.2026 21:00:00 EET | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
Suomalainen menestysresepti -kilpailu sai tänä vuonna kaksi voittajaa, kun Elina Leskisen ravistettava valmissalaatti Shalaatti ja Anemone Aaltosen luonnollinen, kahvimarjasta tehty energiajuoma Kili ylsivät tasapisteisiin. Kilpailun finalistituotteet ovat myynnissä S-ryhmän kaupoissa 28.1. alkaen.
Suomalainen menestysresepti -kilpailu sai yllättävän päätöksen, kun finalistit Elina Leskinen ja Anemone Aaltonen päätyivät tasapisteisiin. Voittajiksi julistettiin Elinan ja Rebl Eatsin kehittämä ravistettava valmissalaatti Shalaatti sekä Anemonen ja Kaffa Roasteryn kehittämä luonnollinen kahvimarjasta tehty energiajuoma Kili.
Molemmat voittajatuotteet ovat täysin uudenlaisia tuotteita kotimaisten kauppojen hyllyillä. Voittajien ja muiden finalistien tuotteet ovat myynnissä S-ryhmän kaupoissa 28.1. alkaen.
”Maailman paras fiilis voitosta, sitä lähdettiin tavoittelemaan! Koko kilpailu oli erittäin positiivinen, opettavainen ja ikimuistoinen kokemus. Voiton jakaminen Anemonen kanssa on super juttu. Mikäs sen parempi kuin lounaskombona Shalaatti ja Kili-energia juoma”, Elina iloitsee.
”Vaikka voitto tuntuukin nyt mukavalta, kyllä suurin kohokohta koko projektissa tulee olemaan se hetki, kun näen Kili-tölkit kaupassa. Jännityksellä odotan, minkälaisen vastaanoton tuote saa”, Anemone jatkaa. ”Meillä on Elinan kanssa erilaiset tuotteet, mutta molemmat tuovat pirteyttä ja iloa arkeen, ja sopivat samoissa hetkissä nautittaviksi.
Luonnollista energiaa ja hauskuutta ruokailuun
Shalaatti on ruokaisa ja herkullinen valmissalaatti, joka on pakattu perinteisen salaattipakkauksen sijaan purkkiin. Kerroksittain kasatut ainekset sekoitetaan ravistamalla purkkia. Ainesosille ei tarvita erillisiä pussukoita ja pakkausmateriaalia kuluu siksi vähemmän. Elina toivoo, että Shalaatti tuo iloa ja hauskuutta ruokailuun.
Kili valmistetaan kahvin tuotannon sivuvirtatuotteesta cascarasta. Cascara on kahvimarjan kuori, jonka sisällä kahvipapu kasvaa. Sitä on aiemmin hyödynnetty vain vähän. Kili on luonnollinen vaihtoehto tavallisille energiajuomille. Cascarasta tehty juoma ei maistu kahvilta eikä energiajuomalta. Maku on hedelmäinen eikä niin makea. Anemone uskoo, että se maistuu hyvin yli kolmekymppisille, jotka eivät välitä tavallisista energiajuomista.
”Voittajatuotteet ovat täysin uudenlaisia tuotteita kotimaisten kauppojen hyllyillä. Niitä yhdistää ennakkoluulottomuus ja innovatiivisuus. Molemmat ovat todellisia menestysreseptejä”, kilpailun tuomari Antti Oksa iloitsee.
Merkittävä teko suomalaisen elintarvikealan puolesta
Suomalainen menestysresepti -kilpailu on jo seitsemän kauden ajan ollut merkittävä tuki kotimaiselle elintarvikealalle. Kilpailu on luonut uusia ruokailmiöitä ja tarjonnut alan kehittäjille väylän kohti kaupallista menestystä. Samalla se on avannut kuluttajille näkymän tuotekehityksen maailmaan – ideasta aina kaupan hyllylle ja suomalaisten ruokapöytiin.
”Suomalainen menestysresepti on paljon enemmän kuin kilpailu. Olemme ylpeitä siitä, että voimme auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä viemään ideoitaan eteenpäin ja tuoda samalla esiin kotimaisen elintarvikealan tekijöiden intohimoa ja osaamista”, kilpailun tuomari, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Antti Oksa päättää.
Suomalainen menestysresepti -kilpailu saavutti televisiossa valtavan yleisön. Seuraava tuotantokausi nähdään syksyllä 2026. Kilpailijoiden haku on parhaillaan käynnissä.
Viisi tv:stä tuttua uutuustuotetta kauppojen hyllyille
Viisi finalistituotetta on myynnissä S-ryhmän ruokakaupoissa 28.1. alkaen.
Anemone Aaltosen ja Kaffa Roasteryn voittajatuote, luonnollinen energiajuoma Kili hyödyntää kahvintuotannossa hukkaan menevää cascaraa eli kahvimarjan kuorta. Juomien makuina ovat cascara-yuzu-sitruuna, cascara-mango-ananas sekä cascara- vadelma. Juomat valmistetaan Suomessa ja ne ovat vähäsokerisia.
Elina Leskisen ja Rebl Eatsin voittajatuote Shalaatti eli sheikattava salaatti on ruokaisa kerrossalaatti, jossa kasvikset tuoreena pinnalla, hiilarit ja kasvipohjaiset proteiinit marinoituvat kastikkeessa pohjalla. Salaatti ravistetaan sekaisin ennen syöntiä. Makuina on Korealainen nuudelisalaatti, Mausteinen tacosalaatti ja Caesar-pastasalaatti.
Antti Helkalan edustaman Juho Pullin leipomon Paraski on kotimaisesta vehnästä, ohrasta ja kaurasta leivottu Suomalainen bagel. Saatavana on unikonsiemen- ja juustopäällysteiset Paraskit. Tuotteen voi paahtaa tai täyttää sellaisenaan. Paraski tulee myyntiin täytettynä myös ABC ravintoloihin.
Iita Tyykiluodon ja Putaan Pullan RiesKiss-siemenrieskassa yhdistyvät perinteinen puuro ja rouskuvat siemenet. Täysjyväviljasta valmistettu siemenrieska muuntuu kuivattamalla näkkäriksi. Vaihtoehtoina ovat 100 % ruissiemenrieska ja 100 % kaura- porkkanasiemenrieska.
Kaisa Somerpalon kehittämät Kasviproteiineja ja kotimaista lihaa yhdistelevät mehevät Sopu-pyörykät ovat helppo tapa puolittaa lihankulutus. Kolme erilaista makua - Original, Italia ja Texmex piristävät aterioita niin arkena kuin viikonloppunakin.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Antti Oksa
S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja
Antti.Oksa@sok.fi
puh. 010 768 0699
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
Kuvat
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa & ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä ja oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on noin 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. Verojalanjälkemme on lähes 1,9 miljardia euroa, ja investoimme Suomeen vuosittain noin 500 miljoonaa euroa.
#parempipaikkaelää
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Kansainvälinen huippuhotelli Radisson Blu Royal Hotel Helsingissä avautuu uudistettuna 17.3.27.1.2026 10:06:03 EET | Tiedote
Helsingin Radisson Blu Royal Hotel avautuu mittavan uudistuksen jälkeen maaliskuun lopulla. Täysin uudistetut yleiset tilat, näyttävä Ballroom juhliin, skandinaavisen tyylikkäät huoneet ja uusi ravintola NORD tekevät hotellista suosikin erityisesti kansainvälisille vieraille ja tapahtumajärjestäjille.
Mediajohtaja Päivi Anttikoski jättää tehtävänsä SOK:lla26.1.2026 12:00:00 EET | Tiedote
S-ryhmän sisältöjen, viestinnän, yhteiskuntasuhteiden, markkinoinnin ja kaupan median kehittämisestä vastannut mediajohtaja, CMO Päivi Anttikoski jättää tehtävänsä SOK:lla neljän vuoden jälkeen. ”Haluan kiittää Päiviä erinomaisesta työstä kaupparyhmän menestyksen eteen. Vahvalla mediaosaamisellaan Anttikoski on kasvattanut Yhteishyvä-median näkyvyyden täysin uudelle tasolle, syvä yhteiskunnallinen osaaminen on nostanut vaikuttamistyön ja viestinnän painoarvoa koko kaupparyhmässä ja kaupan median liiketoiminta on vahvalla kasvu-uralla. Markkinoinnissa Anttikosken innostava johtamistyyli on toiminut kannustimena täysin uusille konsepteille, kuten osuuskaupan omaleimaisesta palkitsemisesta kertovalle Tilipäivälle”, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook toteaa. ”Olen vilpittömän ylpeä ja kiitollinen siitä, mitä olemme yhdessä näiden vuosien kuluessa saaneet aikaan. Takana on innostava matka, jota olen saanut tehdä erinomaisen tiimin kanssa. Nyt on täydellinen aika siirtää kapula seuraavalle”, Päivi
Yritysten luontojalanjäljen laskentaan avoin työkalu – vauhdittaa luontotyön käynnistämistä26.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopisto, S-ryhmä ja Sitra ovat julkaisseet avoimen tietokannan ja oppaan, joiden avulla yritykset voivat laskea ja pienentää omaa luontojalanjälkeään. S-ryhmän datan pohjalta kehitetty uusi laskentamalli auttaa tunnistamaan suurimmat vaikutusten aiheuttajat ja ohjaamaan toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ilmastonmuutos ja luontokato vaikuttavat jo elintarvikkeiden saatavuuteen, ja luontojalanjäljen laskenta voi tulevaisuudessa auttaa riskienhallinnassa.
Kansainvälisten matkailijoiden määrä nousukiidossa – suomalainen arki on turistille eksotiikkaa16.1.2026 09:09:23 EET | Tiedote
Matkailuala puskee Suomea hartiavoimin maailmankartalle, jotta alasta saadaan kaivattua talouskasvua ja työllisyyttä koko maahan. Lapista ja joulupukista on maailmalla jo kuultu, mutta yhtä suurta ihastusta herättävät myös luonnon tarjoamat mahdollisuudet ja rauha, sekä ainutlaatuiset elämykset lättyjen paistosta jylhiin kansallismaisemiin.
Tänä viikonloppuna on vuoden ensimmäinen Tilipäivä: asiakasomistajien tileille kilahtaa yli 50 miljoonaa euroa9.1.2026 08:03:00 EET | Tiedote
S-ryhmän osuuskaupat maksavat tänään asiakasomistajien pankkitileille Bonusta ja muita rahana maksettavia etuja yhteensä 50,4 miljoonaa euroa. Suomalaiset vaikuttavat aktivoituneen jouluostoksilla, sillä nyt maksettava bonussumma on lähes 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten tammikuussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme