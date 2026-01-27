Keski-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköiden virkoihin yhteensä 28 hakijaa

Keski-Suomen työttömyys joulukuussa 15,8 % 27.1.2026 08:01:15 EET | Tiedote

Nostoja joulukuun tilanteesta Työttömiä työnhakijoita oli 1 848 (10,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Keski-Suomen työttömyysaste oli maan korkein (15,8 %) yhdessä Pohjois-Karjalan kanssa. Mikään Keski-Suomen kunta ei päässyt alle 10 prosentin työttömyysasteeseen. Uusia avoimia työpaikkoja oli 440; 234 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa (-34,7 %). Palkkatuella työllistettyjä oli 553 vähemmän kuin vuosi sitten (-28,1 %). Naisten työttömyys kasvoi 17,0 % ja miesten 5,7 % vuoden takaisesta tilanteesta.