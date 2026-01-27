Keski-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköiden virkoihin yhteensä 28 hakijaa
28.1.2026 10:50:39 EET | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Hakuaika Keski‑Suomen elinvoimakeskuksen kolmen osastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen (1.6.2026–31.5.2031) on päättynyt. Osastopäälliköt toimivat elinvoimakeskuksen elinkeino-osastolla, liikenneosastolla sekä maaseutu- ja ympäristöosastolla. Virkoihin tuli määräaikaan mennessä yhteensä 28 hakemusta.
Hakijat ovat osastoittain seuraavat:
Elinkeino-osasto
Aktas Tugcem
Forsberg Caius
Haukijärvi Ilkka
Heikkinen Juha
Helenius Mika
Holm Jan-Markus
Hynynen Jouni-Pekka
Juhola Katariina
Lahti Emmi
Laine Janne
Makkula Hanna
Marks Peter
Mars Hannu
Matikainen Paula
Rautiainen Tero
Savela Hannu
Viljanmaa Anne
Liikenneosasto
Heikkilä Pasi
Häyrynen Mika
Juhola Katariina
Kärkkäinen Tuomo
Marks Peter
Reinikainen Jaana
Maaseutu- ja ympäristöosasto
Hämäläinen Timo
Juhola Katariina
Marks Peter
Rantanen Tiia
Seuri Pentti
Kymmenen elinvoimakeskuksen osastopäälliköiden virat olivat haettavana samanaikaisesti, ja hakija on voinut hakea useampaa virkaa. Virat täytetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tavoitteena on, että Keski-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköt aloittavat tehtävissään 1.6.2026.
Lisätietoa tehtävistä: Kolme osastopäällikön tehtävää avoinna Keski-Suomen elinvoimakeskuksessa (elinvoimakeskus.fi)
Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustettiin kymmenen elinvoimakeskusta, joista yksi on Keski-Suomen elinvoimakeskus. Elinvoimakeskukset palvelevat alueensa asukkaita, yrityksiä ja organisaatiota monipuolisissa alueen elinvoimaa ja kestävää kasvua edistävissä tehtävissä. Keski-Suomen elinvoimakeskus jatkaa monia ELY-keskuksesta tuttuja elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka LehtinenYlijohtajaKeski-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295 024 698jukka.lehtinen@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
