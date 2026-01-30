Espooseen valmistui viime vuonna reilut 2 400 uutta asuntoa

Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunta 28.1.2026 28.1.2026 22:01:16 EET | Tiedote

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti Keran koulun kieliohjelmasta ja palautti muilta osin kieliohjelman uudelleenvalmisteluun. Lautakunta päätti suomenkielisen perusopetuksen, suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja suomenkielisen toisen asteen koulutuksen palvelualueen käyttösuunnitelmien 2026 hyväksymisestä sekä esitti kaupunginhallitukselle Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvon ja kertoimet.