Espooseen valmistui viime vuonna reilut 2 400 uutta asuntoa
30.1.2026 13:25:50 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Valmistuneiden asuntojen määrä laski yli 800:lla verrattuna vuoteen 2024. Laskua selittää asuntorakentamisen suhdannekuoppa. Orastavia merkkejä tuotannon elpymisestä on kuitenkin havaittavissa.
Asuntoja valmistui vuonna 2025 yhteensä 2 426, joista 862 oli valtion tukemia vuokra-asuntoja, 251 asumisoikeusasuntoja, 735 vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja 578 omistusasuntoja. Valtion tukemien vuokra-asuntojen osuus valmistuneista asunnoista oli reilu kolmasosa, mikä johtuu suhdannetilanteesta. Viime vuosina asuntotuotantoa on ylläpidetty osittain julkisen rahoituksen turvin, koska markkinaehtoinen rakentaminen on ollut vähäistä.
Rakentaminen painottui kerrostaloihin, vaikka pientaloasuntojen osuus valmistuneista asunnoista olikin hieman suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kerrostaloasuntoja valmistui 2 044 ja pientaloasuntoja 382.
Aloitusten odotetaan kasvavan kuluvana vuonna
Asuntorakentamisen aloitukset olivat vuonna 2025 edelleen matalalla tasolla muutaman vuoden takaisiin lukuihin verrattuna, mutta vapaarahoitteisen tuotannon elpymisestä saatiin myönteisiä merkkejä. Kuluttajille myytäviä kerrostalokohteita käynnistyi useita eri puolella Espoota, kun edellisvuonna niitä ei alkanut lainkaan.
Vuonna 2025 aloitettiin 1 867 asunnon rakentaminen. Se on 250 asuntoa vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Pientaloasuntoja aloitettiin 363, kun niiden aloitusmäärä vuonna 2024 oli 243. Alkaneesta asuntotuotannosta kolmasosa oli valtion tukemia vuokra-asuntoja.
“Kuluvana vuonna asuntotuotannon aloitusmäärän odotetaan hieman kasvavan”, toteaa asuntopäällikkö Anne Savolainen.
”Valmiiden vapaiden asuntojen varanto on vähentynyt vuoden aikana aika paljon. Myös ilmoituksia vuokrattavista asunnoista on vähemmän kuin vuosi sitten, joten asuntojen tarjonta näyttäisi olevan normalisoitumassa”, hän jatkaa.
Muutama vuosi takaperin Espooseen valmistui yli 5 000 asuntoa useampana vuotena peräjälkeen.
Eniten asuntoja valmistui viime vuonna Suurpeltoon, Finnooseen, Niittykumpuun ja Keraan. Samoille alueille Keraa lukuun ottamatta valmistui eniten asuntoja myös edeltävänä vuonna. Eniten uusia asuntoaloituksia oli Pohjois-Tapiolassa, Otaniemessä ja Finnoossa.
Olli Isotalo, kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Anne Savolainen, asuntopäällikkö
