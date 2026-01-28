Omia terveystietoja voi jatkossa tarkastella Lunnassa
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen digitaalisessa asiointipalvelussa Lunnassa pääsee tammikuun lopusta lähtien tarkastelemaan omia terveystietoja. Palvelu otetaan käyttöön asteittain: ensin Espoon ja Kauniaisten asukkaille ja muiden kuntien asukkaille kevään kuluessa.
Omien terveystietojen tarkastelu tulee mahdolliseksi Lunnassa 28.1.2026 alkaen. Omien tietojen näkymisen mahdollistaa hyvinvointivointialueen yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisenä omat tiedot näkyvät Espoon ja Kauniaisten asukkaille, ja muiden kuntien asukkaille kevään aikana.
Tavoitteena on, että jatkossa omat terveystiedot näkyisivät yhä laajemmin Lunnassa. Omien terveystietojen lisäksi voi tarkastella myös puolesta asioitavan terveystietoja. Nyt näkyviin tulevat:
- Potilaskertomukset: terveydenhuollon ammattilaisten kirjauksia, pois lukien suun terveydenhuollon kirjaukset
- Laboratoriolähetteet ja -tulokset: suurin osa tuloksista näkyy heti, osa viiveellä
- Reseptit: hyvinvointialueella määrätyt voimassa olevat ja vanhentuneet reseptit. Muualla määrätyt reseptit löytyvät edelleen OmaKannasta.
- Ajanvaraukset: tulevat ja menneet vastaanottoajat sekä niihin liittyvät ohjeet ja peruutusehdot
Lunnassa näkyy vain Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluja koskevia tietoja ja kirjauksia. Esimerkiksi HUSin palveluista tehdyt kirjaukset näkyvät edelleen Maisassa. OmaKannasta voi katsoa kootusti tietoja sekä julkisesta että yksityisestä sosiaali- ja terveydenhuollosta. OmaKanta on myös helpoin tapa uusia lääkereseptit.
Talouspalvelujen asiakaspalvelu siirtyy Lunnaan
Jatkossa Lunnan asiakaspalvelun kiireettömien viestien kautta on mahdollisuus saada yhteys myös hyvinvointialueen talouspalveluihin. Asiakkaat voivat saada tietoa esimerkiksi maksukattohakemuksen käsittelystä, asiakasmaksupäätöksistä ja maksujen alentamisesta. Muutos parantaa tietoturvaa ja helpottaa asiointia. Myös puolesta-asiointi onnistuu ilman erillistä valtakirjaa, jos valtuutus on annettu Suomi.fi-palvelussa.
Tammikuussa digiklinikan ammattilaiset ottavat käyttöön Lunna hoitopolut tukemaan flunssan, vatsataudin ja virtsatieinfektion hoidossa. Jos asiakkaan oireet soveltuvat itsehoitoon, ammattilainen voi ohjata hänet digitaaliselle hoitopolulle. Polut sisältävät itsehoito-ohjeita ja kyselyitä, joiden asiakas voi arvioida omaa vointiaan. Tarvittaessa yhteydenotto ammattilaiseen onnistuu Lunnan chatissa tai kiireettömän viestin kautta.
Lunna palvelee jo lähes 190 000 länsiuusimaalaista
Lunna on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen digitaalinen asiointikanava. Lunnan kautta saa sujuvasti yhteyden esimerkiksi terveysasemalle, neuvolaan, hammashoitoon, sosiaalipalveluihin ja Seniori-infoon sekä yleiseen asiakasneuvontaan. Lunnassa on jo yli 185 000 käyttäjää, ja määrä kasvaa. Asiakastyytyväisyys chat-palvelussa on 4,23 ja kiireettömissä viesteissä 4,01 asteikolla yhdestä viiteen. Palvelua voi käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä puhelimen sovelluksella että tietokoneella.
Lataa Lunna sovelluskaupasta tai asioi verkkoselaimella osoitteessa www.lunna.fi.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
