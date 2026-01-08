Kiasma-teatteri

Samuli Niittymäki: Krispi Fraid.

28.1.2026 10:53:06 EET | Kiasma-teatteri | Tiedote

Niittymäen uusin näyttämöensi-ilta on fyysinen komedia mainoselokuvan muuttumisesta absurdiksi painajaiseksi. Esitykset Kiasma-teatterissa 27.2.-8.3.2026

Image of a cartoon chicken holding a piece of fried food, with the text "Krispi Fraid" in bold red letters. The background is bright yellow.
Samuli Niittymäki: Krispi Fraid Veera Paija

Krispi Fraid on komedia kahden mainoselokuva-ammattilaisen ystävyyden vääjäämättömästä muutoksesta. Vuosi on 1984. Elokuvaohjaaja Into ja tuottaja Risto ovat New Yorkissa työstämässä KRISPI FRAID -yhtiön televisiomainosta friteraatuista kanapaloista. Manhattanilta on suljettu kortteleita ensimmäistä kertaa suomalaisen kaksikon käyttöön, mutta kuinka käy viimeisen kuvauspäivän, kun mainoksen ohjaaja muuttuu itse kanaksi?

Luvassa on hikistä, irvokasta, kipeää sekä kaunista katsottavaa. Esitys yhdistelee draamaa, fyysistä teatteria, komediaa, tanssia, esitystaidetta ja kauhua. Esitys on suomenkielinen.

Teos valittiin Nelivärinen uni -kokoelmanäyttelyn esitysohjelmistoon Kiasma-teatterin avoimen haun kautta.

TYÖRYHMÄ


Samuli Niittymäellä on kolmannessa ohjauksessaan mukanaan pitkän linjan superammattilaisia. Näyttelijä Joonas Heikkinen, muusikko ja äänisuunnittelija Ilkka Tolonen, pukusuunnittelija Tiina Kaukanen sekä valo- ja lavastussuunnittelija Heikki Paasonen.

KRISPI FRAID esitykset


Ensi-ilta pe 27.2.2026 18.00
Muut esitykset:
Su 1.3. 15.00
Ti 3.3. 18.00
Ke 4.3. 15.00
Pe 6.3. 18.00
Su 8.3. 15.00
Kiasma-teatteri
Liput 26 / 16 €

nykyesitys komedia musta komedia kiasma-teatteri teatteri

Samuli Niittymäki: Krispi Fraid
Veera Paija
