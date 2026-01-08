Samuli Niittymäki: Krispi Fraid.
28.1.2026 10:53:06 EET | Kiasma-teatteri | Tiedote
Niittymäen uusin näyttämöensi-ilta on fyysinen komedia mainoselokuvan muuttumisesta absurdiksi painajaiseksi. Esitykset Kiasma-teatterissa 27.2.-8.3.2026
Krispi Fraid on komedia kahden mainoselokuva-ammattilaisen ystävyyden vääjäämättömästä muutoksesta. Vuosi on 1984. Elokuvaohjaaja Into ja tuottaja Risto ovat New Yorkissa työstämässä KRISPI FRAID -yhtiön televisiomainosta friteraatuista kanapaloista. Manhattanilta on suljettu kortteleita ensimmäistä kertaa suomalaisen kaksikon käyttöön, mutta kuinka käy viimeisen kuvauspäivän, kun mainoksen ohjaaja muuttuu itse kanaksi?
Luvassa on hikistä, irvokasta, kipeää sekä kaunista katsottavaa. Esitys yhdistelee draamaa, fyysistä teatteria, komediaa, tanssia, esitystaidetta ja kauhua. Esitys on suomenkielinen.
Teos valittiin Nelivärinen uni -kokoelmanäyttelyn esitysohjelmistoon Kiasma-teatterin avoimen haun kautta.
TYÖRYHMÄ
Samuli Niittymäellä on kolmannessa ohjauksessaan mukanaan pitkän linjan superammattilaisia. Näyttelijä Joonas Heikkinen, muusikko ja äänisuunnittelija Ilkka Tolonen, pukusuunnittelija Tiina Kaukanen sekä valo- ja lavastussuunnittelija Heikki Paasonen.
KRISPI FRAID esitykset
Ensi-ilta pe 27.2.2026 18.00
Muut esitykset:
Su 1.3. 15.00
Ti 3.3. 18.00
Ke 4.3. 15.00
Pe 6.3. 18.00
Su 8.3. 15.00
Kiasma-teatteri
Liput 26 / 16 €
Yhteyshenkilöt
Sanni PajulaTuottajaPuh:+358 407253819sanni.pajula@kiasma.fikiasma.fi/teatteri
