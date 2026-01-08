Samuli Niittymäki: Krispi Fraid.

Miltä tuntuu ajatella kuin sieni? 13.8.2025 11:24:04 EEST | Tiedote

Koreografi, esitystaiteilija ja tanssitaiteen taiteilijaprofessori Maija Hirvanen työryhmineen tuo syyskuussa Kiasma-teatteriin uuden teoksen Sienet, sumu (Fungi Feel). Teos käsittelee sienten ja inhimillisten olemisen tapojen rihmastomaisia yhteyksiä sekä taiteen ja ekologisten mallien välistä suhdetta. Esitys saa ensi-iltansa 5.9.2025.