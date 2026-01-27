Itä-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköiksi hakee 32 henkilöä
28.1.2026 10:59:32 EET | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Julkinen haku määräaikaisesti täytettäviin virkoihin päättyi 27.1.2026. Osastopäälliköiden virat täytetään viideksi vuodeksi ajalle 1.6.2026–31.5.2031.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköiden virkoihin ollut julkinen haku päättyi 27.1.2026 klo 16.15. Osastopäälliköiden virat täytetään ajalle 1.6.2026–31.5.2031. Osastopäälliköiden virkoihin hakee yhteensä 32 eri henkilöä.
Elinkeinot ja osaaminen -osaston osastopäällikön virkaan saapui määräaikaan mennessä 19 hakemusta. Virkaa hakevat
-
Alanen Erkki
-
Asikainen Miia
-
Blomberg Jan
-
Hakkarainen Jyri
-
Heikkinen Juha
-
Helenius Mika
-
Hultunen Pasi
-
Juhola Katariina
-
Kasurinen Sanna
-
Laihonen Maarit
-
Laine Janne
-
Marks Peter
-
Meitsalo Arto
-
Nasirian Mehdi
-
Nousiainen Jarmo
-
Penttinen Kaappo
-
Tossavainen Seppo
-
Ulmanen Kari
-
Wendelin-Arponen Kirsi
Liikenneosaston osastopäällikön virkaan saapui määräaikaan mennessä 11 hakemusta, joista 1 peruttiin. Virkaa hakevat
-
Asikainen Miia
-
Hakkarainen Jyri
-
Huttunen Tommi
-
Juhola Katariina
-
Kuokkanen Jari
-
Kärkkäinen Tuomo
-
Laitinen Mikko
-
Marks Peter
-
Nousiainen Jarmo
-
Toivanen Tero
Maaseutu, kalatalous ja ympäristö -osaston osastopäällikön virkaan saapui määräaikaan mennessä 11 hakemusta. Virkaa hakevat
-
Ahonen Ulla
-
Hämäläinen Timo
-
Johansson Annika
-
Juhola Katariina
-
Kaipiainen Juha
-
Kansanen Helena
-
Laihonen Maarit
-
Marks Peter
-
Siikamäki Pirkko
-
Tuhkalainen Jaana
-
Tuomainen Marja
Osastopäälliköt vastaavat osastojen toiminnan tuloksellisuudesta ylijohtajalle sekä johtavat ja kehittävät osastojen operatiivista toimintaa osana elinvoimakeskuksen vaikuttavuutta.
Rekrytointiprosessi jatkuu yhteistyössä ohjaavien tahojen kanssa ja haastattelut toteutetaan 13.2.2026–25.2.2026 välisenä aikana.
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä Ruokavirasto ja Väylävirasto.
Itä-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa
Itä-Suomen elinvoimakeskus aloitti toimintansa 1.1.2026. Valtion aluehallinnon uudistuksessa suurin osa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskusten tehtävistä koottiin Itä-Suomen elinvoimakeskukseen.
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä. Keskitettyjen tehtävien kautta Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virastossa työskentelee noin 260 henkilöä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
