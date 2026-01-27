Itä-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköiksi hakee 32 henkilöä

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköiden virkoihin ollut julkinen haku päättyi 27.1.2026 klo 16.15. Osastopäälliköiden virat täytetään ajalle 1.6.2026–31.5.2031. Osastopäälliköiden virkoihin hakee yhteensä 32 eri henkilöä.

Elinkeinot ja osaaminen -osaston osastopäällikön virkaan saapui määräaikaan mennessä 19 hakemusta. Virkaa hakevat

Alanen Erkki

Asikainen Miia

Blomberg Jan

Hakkarainen Jyri

Heikkinen Juha

Helenius Mika

Hultunen Pasi

Juhola Katariina

Kasurinen Sanna

Laihonen Maarit

Laine Janne

Marks Peter

Meitsalo Arto

Nasirian Mehdi

Nousiainen Jarmo

Penttinen Kaappo

Tossavainen Seppo

Ulmanen Kari

Wendelin-Arponen Kirsi

Liikenneosaston osastopäällikön virkaan saapui määräaikaan mennessä 11 hakemusta, joista 1 peruttiin. Virkaa hakevat

Asikainen Miia

Hakkarainen Jyri

Huttunen Tommi

Juhola Katariina

Kuokkanen Jari

Kärkkäinen Tuomo

Laitinen Mikko

Marks Peter

Nousiainen Jarmo

Toivanen Tero

Maaseutu, kalatalous ja ympäristö -osaston osastopäällikön virkaan saapui määräaikaan mennessä 11 hakemusta. Virkaa hakevat

Ahonen Ulla

Hämäläinen Timo

Johansson Annika

Juhola Katariina

Kaipiainen Juha

Kansanen Helena

Laihonen Maarit

Marks Peter

Siikamäki Pirkko

Tuhkalainen Jaana

Tuomainen Marja

Osastopäälliköt vastaavat osastojen toiminnan tuloksellisuudesta ylijohtajalle sekä johtavat ja kehittävät osastojen operatiivista toimintaa osana elinvoimakeskuksen vaikuttavuutta.

Rekrytointiprosessi jatkuu yhteistyössä ohjaavien tahojen kanssa ja haastattelut toteutetaan 13.2.2026–25.2.2026 välisenä aikana.

Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä Ruokavirasto ja Väylävirasto.

Itä-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa

Itä-Suomen elinvoimakeskus aloitti toimintansa 1.1.2026. Valtion aluehallinnon uudistuksessa suurin osa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskusten tehtävistä koottiin Itä-Suomen elinvoimakeskukseen.

Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä. Keskitettyjen tehtävien kautta Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee myös muita alueita.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virastossa työskentelee noin 260 henkilöä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.