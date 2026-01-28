Du kan framöver se dina egna hälsouppgifter i Lunna
I slutet av januari blir det möjligt att granska dina egna hälsouppgifter i Lunna, Västra Nylands välfärdsområdes digitala plattform. Funktionen tas i bruk stegvis: först för invånare i Esbo och Grankulla och under våren för invånare i de övriga kommunerna.
Det blir möjligt att granska dina egna hälsouppgifter i Lunna från och med den 28 januari 2026. Funktionen för att se egna uppgifter möjliggörs av välfärdsområdets gemensamma vård- och omsorgssystem, som tas i bruk stegvis. Först kommer de egna uppgifterna att synas för invånare i Esbo och Grankulla. Invånarna i andra kommuner får tillgång till samma funktion under våren.
Målet är att dina egna hälsouppgifter framöver ska bli synliga i allt större omfattning i Lunna. Förutom egna hälsouppgifter kan man också se hälsouppgifterna för den person man sköter ärenden för. Följande uppgifter blir nu synliga:
- Patientjournaler: dokumentationer av hälso- och sjukvårdspersonal, med undantag för anteckningar inom mun- och tandvården
- Laboratorieremisser och -resultat: största delen av resultaten syns genast, en del med fördröjning
- Recept: gällande och utgångna recept som har ordinerats inom välfärdsområdet. Recept som ordinerats i andra områden finns fortfarande i MittKanta.
- Tidsbokningar: kommande och gamla mottagningstider samt tillhörande anvisningar och avbokningsvillkor
I Lunna syns endast uppgifter och anteckningar som gäller tjänster inom Västra Nylands välfärdsområde. Till exempel syns anteckningar som gäller HUS-tjänster fortsättningsvis i Maisa. I MittKanta kan du se samlade uppgifter både från den offentliga och den privata social- och hälsovården. MittKanta är också det enklaste sättet att förnya läkemedelsrecept.
Ekonomitjänsternas kundservice flyttar till Lunna
Framöver kan du via Lunnas kundservice (icke brådskande meddelanden) också få kontakt med välfärdsområdets ekonomitjänster. Klienter kan få information till exempel om handläggningen av en ansökan om avgiftstak, beslut om klientavgifter samt om nedsättning av avgifter. Förändringen förbättrar datasäkerheten och underlättar uträttandet av ärenden. Det går också att uträtta ärenden åt en annan person utan separat fullmakt, om befullmäktigandet har getts i Suomi.fi-tjänsten.
I januari tar yrkespersoner vid den digitala kliniken i bruk Lunnas vårdstig som stöd i vården av förkylning, magsjuka och urinvägsinfektion. Om klientens symtom lämpar sig för egenvård kan den yrkesutbildade personen hänvisa klienten till en digital vårdstig. Vårdstigarna innehåller egenvårdsanvisningar och frågeformulär som klienten kan använda för att bedöma sitt mående. Vid behov kan klienten kontakta en yrkesperson via Lunnas chatt eller genom ett icke-brådskande meddelande.
Lunna betjänar nu nästan 190 000 västnylänningar
Lunna är Västra Nylands välfärdsområdes digitala servicekanal. Via Lunna kan du smidigt kontakta till exempel hälsostationen, rådgivningen, tandvården, socialtjänsterna, och Seniorinfo samt den allmänna kundrådgivningen. Lunna har redan över 185 000 användare och antalet ökar. Kundnöjdheten för chattjänsten är 4,23 och för icke-brådskande meddelanden 4,01 på en skala från ett till fem. Tjänsten kan användas på finska, svenska och engelska både i en mobilapp och i en webbläsare på datorn.
Ladda ner Lunna från en appbutik eller använd webbläsaren på www.lunna.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
