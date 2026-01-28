Pia Lohikoski: Trumpilaista retoriikkaa ei todella kaivata Suomeen
28.1.2026 13:07:41 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski pitää Uudenmaan vaalipiirin kansanedustaja Onni Rostilan kommentteja Yhdysvaltain kansalaisoikeuksien tilasta ja väkivallanteoista poikkeuksellisen kovina ja vaatii perussuomalaisten eduskuntaryhmän johdolta vastauksia.
Perussuomalaisten Uudenmaan vaalipiirin kansanedustaja Onni Rostila on kommentoinut Yhdysvalloissa tapahtuneita kuolemantapauksia kuvaamalla niitä muun muassa ”epäonnisina tapauksina” ja ”sivuseikkana” sekä todennut pitävänsä ”vaikeana ymmärtää itkuvirsiä”.
Lohikoski pitää puheita poikkeuksellisen vakavina.
– Tällainen puhetapa tuntuu ihmishenkiä väheksyvältä sekä demokratiaa ja oikeusvaltiota halveksuvalta. On pakko kysyä: edustavatko nämä puheet perussuomalaisten eduskuntaryhmän linjaa? Lohikoski sanoo.
Renée Goodin ja Alex Prettin kuolemista puhutaan Yhdysvalloissa hyvin yleisesti murhina tai teloituksina. Lohikoski kritisoi tapaa, jolla Rostila on kuvannut perustuslaillisia oikeuksia puolustavia kansalaisia.
– Rostila nimittää heitä “äärivasemmiston huligaaneiksi”, ja jopa Minnesotan osavaltion demokraattipäättäjät leimataan ongelmaksi. Näin vakavassa tilanteessa yhteiskuntaa syvästi jakavaa trumpilaista retoriikkaa ei todellakaan tarvitsisi tuottaa myös Suomesta käsin, Lohikoski painottaa.
Yhdysvalloissa poliittinen ilmapiiri on kiristynyt tilanteeseen, jossa asiantuntijat puhuvat laajasti demokratian luisusta fasismiin. Jopa Trumpin hallinto on hyökännyt voimalla oikeusvaltiota ja perustuslaillisuutta vastaan. ICE-agenttien toimintaa on verrattu puolisotilaallisiin joukkoihin, joiden väkivallankäyttö on ollut mittavaa erityisesti demokraattijohtoisissa osavaltioissa.
Lohikoski muistuttaa, että perussuomalaisilla on aiemminkin ollut ongelmia vastaavanlaisten puheiden kanssa.
– Väistämättä Rostilan sanoista tulee mieleen tapaus, jossa Ano Turtiainen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä hänen vitsailtuaan poliisiväkivallan uhrina kuolleen George Floydin tapauksella
– Siksi on perusteltua kysyä, miten perussuomalaisten ryhmänjohto ja puoluejohto nyt reagoivat. Sallitaanko hallituspuolueen eduskuntaryhmässä tällainen puhetapa vai vedetäänkö jonnekin myös raja? Tämä on kysymys, johon perussuomalaisten johdon on syytä vastata.
