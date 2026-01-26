Dálvemánnu-festivaali tarjoaa monipuolisia tapahtumia Oulussa helmikuun alussa
28.1.2026
Dálvemánnu-festivaali kokoaa yhteen saamelaistaiteilijoita ja kulttuurintekijöitä laajalta pohjoiselta alueelta. Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelmaan kuuluva kokonaisuus huipentuu saamelaisten kansallispäivään 6. helmikuuta.
Dálvemánnun käynnistää Hildá Länsmanin ja Tuomas Norvion konsertti kulttuuritalo Valveella tiistaina 3. helmikuuta kello 19. Länsman on yksi Saamenmaan vahvimmista laulajista sekä ylpeä luohti-lauluperinteen taitaja ja sanansaattaja. Norvio on suomalainen äänisuunnittelija, säveltäjä, tuottaja ja moniosaaja. Yhdessä videotaiteilija Alice Marie Jektevikin kanssa he ovat luoneet modernin konserttikokemuksen, joka avaa portteja menneeseen ja tulevaan. Liput Lippu.fi-myyntikanavista.
Torstaina 5. helmikuuta Oulun teatterin Pikisalissa konsertoi Wimme & Rinne kello 19. Saamelainen Wimme Saari on traditionaalisen joiun suvereenina taitaja ja kehittänyt myös täysin oman modernin joikaustyylinsä, jossa kuuluu vaikutteita aikamme musiikista. Saari ja muusikko, säveltäjä Tapani Rinne ovat tehneet musiikkia yhdessä yli neljännesvuosisadan ajan ja kiertäneet esittämässä sitä eri mantereilla. Konsertti on loppuunvarattu.
Saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta on ohjelmassa kolme konserttia. Tarjonnan avaa Ante Jalvela Valveen Paljetissa klo 16 osana Valveen Culture Fridays -ohjelmistoa. Jalvela on saamelainen taiteen moniosaaja, joka yhdistää esityksissään improvisointia, eri soittimia ja laulua. Tilaisuus on kaikille avoin ja pääsymaksuton.
Suomensaamelainen joikaaja, laulaja ja näyttelijä Ingá-Máret Gaup-Juuso sekä oululainen rytmimusiikin ylpeys Oulu All Star Big Band ovat yhdistäneet voimansa. Davvi Oktavuohta – Pohjoinen Yhteys -levynjulkistuskonsertti järjestetään Pohjankartanon salissa kello 19. Ohjelmistossa on Sámi Grand Prix -kilpailuissakin menestyneen Gaup-Juuson musiikkia ja perinteisiä joikuja, joita on sovitettu big bandille. Gaup-Juuson ohella solistina toimii meritoitunut jazz-trumpetisti ja Oulu All Star Big Bandin taiteellinen johtaja Jukka Eskola. Liput Lippu.fi-myyntikanavista.
Kansallispäivän päättävät kello 21 Valveella keikkailevat AMOC & Áilu Valle. AMOC on ensimmäinen inarinsaamenkielistä rapmusiikkia esittävä artisti. Áilu Valle on Inarissa vaikuttava rap-artisti, joka räppää pääasiassa pohjoissaameksi. Nyt kaksikolla on tekeillä yhteisalbumi. Konsertti on ikärajaton ja pääsymaksuton. Lippu tulee kuitenkin varata etukäteen Oulu2026-verkkokaupasta.
Lauantaina 7. helmikuuta kulttuuritalo Valveella kello 18 esiintyvät Anna Morottaja & Tallari sekä Suõmmkar. Inarinsaamelainen Anna Morottaja eli Karhu-Pekan Anna on elvyttänyt lähes kadonnutta livđe-perinnettä ja yhdistänyt nyt voimansa suomalaisen kansanmusiikin legendan, Tallarin, kanssa. Suõmmkar puolestaan yhdistää kolttasaamelaista perinnemusiikkia – leu'ddeja, katrilleja ja tuutulauluja – nykyaikaiseen maailmanmusiikkiin. OMJ Jazz & Etno -sarjaan kuuluvan konsertin liput Lippu.fi-myyntikanavista.
Ohjelmassa myös joikukierros näyttelyssä, elokuvia, oopperaa ja podcast
Dálvemánnun aikana Oulun taidemuseolla on tarjolla ainutkertainen mahdollisuus: saamelaista taidetta ja duodjia yhdistävään Eanangiella-suurnäyttelyyn voi tutustua Wimmen joiun sävelin keskiviikkona 4.2. kello 17. Pohjoissaamenkielinen näyttelyesittely on 6.2. klo 17. Suomeksi näyttelyesittely on ohjelmassa sunnuntaina 8.2. klo 14. Kierrokset sisältyvät taidemuseon pääsylippuun. Eanangiella-näyttely on avoinna tiistaista sunnuntaihin huhti–toukokuun vaihteeseen.
Inarissa järjestettävä alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat tuo festivaalille Ouluun kolme elokuvanäytöstä: Kayara - Fearánat Inkariikkas, pohjoissaameksi dubattu ja tekstitetty animaatioelokuva esitetään Valvesalissa 4.2. kello 18, vapaa pääsy. Suomeksi tekstitetty Ciao ráhkis / Ciao rakas -elokuva ja englanniksi tekstitetty Suoivanis čuvgii – Varjoista näkyväksi -lyhytelokuvanäytös esitetään Elokuvateatteri Starissa 8.2., liput elokuvateatterista.
Kansallispäivänä julkaistaan myös Mii gullo…? -podcastin uusin jakso. Saamelainen, suomenkielinen podcast sukeltaa pelottomasti ja pilke silmäkulmassa pintaa syvemmälle Euroopan unionin ainoan alkuperäiskansan maailmaan. Ohjelman juontaa saamelainen freelance-toimittaja, DJ ja Lapin yliopiston projektisuunnittelija Eleonora Alariesto, ja sitä julkaistaan vuoden aikana kymmenen jaksoa Podplay-palvelussa.
Mikä Dálvemánnu?
Suomeksi käännettynä pohjoissaamen sana dálvemánnu on talvikuu. Se äännetään tälvemannu. Perinteisesti saamelaisessa vuodessa oli 12 täyttä kuukautta ja niiden lisäksi puolikas, yhteensä 13 kuukautta. Yhtä niistä kutsuttiin dálvemánnuksi tai gáranasmánnuksi. Nyt dálvemánnu on saanut uuden merkityksen monipuolisten tapahtumien kokoajana.
Kulttuuripääkaupunkivuosi lujittaa saamelaiskulttuuria
Oulu2026:n saamelaiskulttuurin koordinaattori Aino Valovirta kertoo, että saamelaiskulttuuriohjelman tarkoituksena on tarjota monipuolista ja korkeatasoista koettavaa kulttuuripääkaupunkivuoden kävijöille sekä tutustuttaa laajempia yleisöjä saamelaiskulttuurin kirjoon ja kauneuteen.
”Tarkoituksena on toisaalta nostaa esiin kulttuuriamme ja kulttuuripääkaupunkialueella asuvia saamelaisia. Toisaalta taas haluamme tuoda saamelaisia yhteen, tarjota saamelaisille mahdollisuuksia nauttia saamelaiskulttuurista ja myös rakentaa ja lujittaa verkostoja, jotta tapahtumia olisi tulevaisuudessa helpompi järjestää”, Valovirta kertoo.
Oulu2026:n saamelaiskulttuuriohjelman tapahtumiin kuuluu myös helmikuun loppuun saakka Oulun teatterin suurella näyttämöllä esitettävä Cecilia Damströmin säveltämä Ovllá-ooppera. Dálvemánnun aikana esityksiä on 4.–7. helmikuuta.
Oulu2026:n saamelaiskulttuuriohjelmaa tukee Suomen Kulttuurirahasto ja ohjelmaa toteuttaa laaja yhteistyöverkosto. Oulu on Suomen suurin saamelaiskylä. Suomessa asuvasta kymmenestätuhannesta saamelaisesta yli puolet asuu saamelaisalueen ulkopuolella. Heistä noin tuhat asuu Oulu2026-alueella.
Yhteyshenkilöt
Aino ValovirtaKoordinaattori, saamelaiskulttuuri / Oulu2026Puh:040 509 1867aino.valovirta@oulu2026.eu
