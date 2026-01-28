Euroopan pankkiyhdistykseltä avoin kirje komissiolle: EU:n pankkisääntelyä on yksinkertaistettava kilpailukyvyn nimissä – sama viesti kuuluu vahvana myös Suomessa
28.1.2026 15:49:12 EET | Finanssiala ry | Tiedote
- Euroopan pankkiyhdistys EBF on lähettänyt Euroopan komission johdolle kirjeen, jossa se painottaa kiireellistä tarvetta yksinkertaistaa EU:n pankkisääntelyn kokonaisuutta.
- EBF pitää sääntelyn selkeyttämistä välttämättömänä Euroopan kilpailukyvyn, strategisen autonomian ja taloudellisen kestävyyden kannalta.
- Viestit ovat tuttuja myös suomalaisen finanssialan suusta. Pankkisääntelyn ongelmat koskevat koko EU-aluetta.
- Kirje on osoitettu komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille, johtavalle varapuheenjohtajalle Stéphane Séjournélle, taloudesta vastaavalle komissaari Valdis Dombrovskikselle ja finanssipalveluista vastaavalle komissaari Maria Luís Albuquerquelle. Kirjeen on allekirjoittanut EBF:n puheenjohtajana toimiva, ranskalaisen pankkijätti Société Généralen pääjohtaja Slawomir Krupa.
EBF:n mukaan Euroopan pankkisektoria koskeva sääntely- ja valvontakehikko on vuosien saatossa kasvanut liian monimutkaiseksi, pirstaleiseksi ja hallinnollisesti raskaaksi. Tämä kuormittaa pankkien resursseja ja heikentää niiden kykyä rahoittaa talouskasvua ja strategisia painopisteitä, kuten innovaatiota, kestävyyttä, puolustusta ja digitaalista murrosta.
Liiallinen pääomasääntely ja hallinnolliset velvoitteet heikentävät EBF:n mukaan eurooppalaisten pankkien kilpailuasemaa suhteessa Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan, joissa sääntely on kevyempää ja selkeämpää. EBF esittää kirjeessään joukon uudistuksia sääntelyn virtaviivaistamiseksi – mukaan lukien muutoksia pääomavaatimuksiin, makrovakausvälineisiin ja digitaalisiin sääntelykehyksiin.
EBF kehottaa komissiota toimimaan nopeasti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Sen mukaan sääntelyn selkeyttäminen on välttämätöntä Euroopan kilpailukyvyn, strategisen autonomian ja taloudellisen kestävyyden kannalta.
Ahosniemi: Samaa viestiä on toistettu Suomessakin – kilpailukyvyn vahvistaminen vaatii sääntelyn selkeyttämistä
Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi pitää EBF:n kirjeen viestiä tärkeänä ja laajalti jaettuna koko Euroopassa:
”Näitä viestejä Finanssiala on pitänyt esillä Suomessa. Olemme osa Euroopan pankkiyhdistys EBF:ää ja siten eurooppalaisessa rintamassa. Sama ongelma nähdään koko EU-alueella. Pankkisääntelyn ja sen monitasoisen valvontajärjestelmän tuoman ylimääräisen taakan yksinkertaistamisen tarve on ilmeinen, jotta Euroopan kilpailukyky vahvistuu.”
Ahosniemen mukaan sääntelyn painopisteiden tarkistaminen on välttämätöntä, jotta pankit voivat tehokkaammin tukea investointeja ja talouskasvua:
”Nykyinen, raskaaksi paisunut säätelykehikko vie huomattavasti aikaa ja resursseja, jotka pitäisi suunnata yritysten ja kotitalouksien rahoittamiseen. Meille on kertynyt raskasta sääntelyä, jonka hyöty asiakkaalle tai rahoitusvakaudelle on kyseenalainen, mutta jonka toimeenpano on kallista. On tärkeä kysyä, ketä se enää palvelee”, Ahosniemi sanoo.
Yhteyshenkilöt
Arno AhosniemiToimitusjohtajaPuh:+358 20 793 4210arno.ahosniemi@finanssiala.fi
Jussi KarhunenMediapäällikköPuh:+358 20 793 4297jussi.karhunen@finanssiala.fi
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry
Talouden pyöreä pöytä: Näin meitä huijattiin – vuoden 2025 luvut julki28.1.2026 14:46:56 EET | Tiedote
Ei päivää ilman digihuijausta! Mutta millaiset huijaustavat trendaavat juuri nyt? Mihin kansalaisten kannattaa kiinnittää erityistä huomiota? Entä panostavatko pankit huijausten torjuntaan riittävästi ja mitä viranomainen voi tehdä? Näihin teemoihin haemme vastausta Finanssiala ry:n (FA) webinaarissa keskiviikkona 4.2.2026 klo 10.00–10.30.
Pankkipalveluita turvattaessa ei pidä kasvattaa harmaan talouden tai terrorismin rahoituksen riskiä23.1.2026 16:09:43 EET | Tiedote
Pankkipalvelujen uudistusta pohtivan työryhmän muistiossa ei huomioida riittävästi riskejä, joita uudistukset aiheuttaisivat. Kaavaillut sääntelytoimet vaikeuttaisivat harmaan talouden torjuntaa ja esimerkiksi talouspakoteriskien hallintaa. Ehdotetun kaltainen laaja kotimainen lisäsääntely on omiaan heikentämään suomalaisen finanssialan kilpailukykyä. Pahimmillaan se voi kaventaa markkinoita ja kilpailua.
Pitkittynytkään häiriö ei pysäytä maksamista kaupan kassalla – FA:lta selvitys korttimaksamisesta häiriötilanteessa21.1.2026 12:15:01 EET | Tiedote
Jokaisen korttimaksamisen ketjuun kuuluvan on varauduttava siten, että toiminnot jatkuvat mahdollisimman normaalisti myös häiriötilanteessa. Yhden korttimaksamisen ketjun toimijan häiriö voi pysäyttää korttimaksamisen, jos häiriöön ei ole varauduttu. Maksaminen maksupäätteellä voidaan mahdollistaa, vaikka yhteydet varmennusverkostoon katkeaisivat kaikesta varautumisesta huolimatta. Korttimaksaminen häiriötilanteissa tulee varmistaa markkinaehtoisella varautumisella mieluummin kuin sääntelyllä. Kotimainen lainsäädäntö vaikuttaa vain rajalliseen joukkoon toimijoita paikallisesti. Osa maksuketjun toimijoista saattaa sijaita ulkomailla. Sääntelyä tehokkaampi ja nopeampi keino ovat muutokset maksukorttiyhtiöiden sääntöihin. Finanssiala ry (FA) on julkaissut selvityksen korttimaksamisesta pitkittyneissä häiriötilanteissa. Katsaus sisältää muun muassa tilannekatsauksen maksamisesta Suomessa, suosituksia häiriötilanteisiin varautumiseen sekä avaa, miten maksaminen pitkittyneessä häiriötilantee
FA:n Ahosniemi kiittelee ministeri Marttisen viestiä pankkisääntelyn pikaisesta keventämisestä16.1.2026 14:49:24 EET | Tiedote
Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi kiittelee ministeri Matias Marttisen avausta pankkisääntelyn tarkistamisesta yritysrahoituksen saatavuuden parantamiseksi. Rahoituksen saatavuus on Suomessa yleisesti ottaen hyvä, mutta Ahosniemen mukaan kapeikkoja pystyisi poistamaan sääntelyä järkevöittämällä. Ahosniemi esittää, että ELTIF- ja lainanantorahastojen verotukselliset esteet tulisi poistaa talouden vauhdittamiseksi ja samalla kotimaisten rahastojen kilpailukykyä haittaavat kansalliset lisävaatimukset tulisi poistaa. Lisäksi hän kehottaa arvioimaan uudelleen järjestelmäriskipuskuria ja Finanssivalvonnan (Fiva) mandaattia, jotta pankit voisivat paremmin tukea asiakkaitaan ja kasvua.
Pärjäisitkö taloustiedoissa lukiolaisille? Talousgurun alkukilpailussa kysyttiin taloyhtiöistä ja yritystuista14.1.2026 14:09:28 EET | Tiedote
Lukiolaisten Talousguru-kilpailun alkukilpailu pidettiin tänään 14.1. lukioissa ympäri Suomen. Alkukilpailu käytiin ylioppilaskirjoitusten tapaan kaikissa kouluissa yhtä aikaa ja tänä vuonna kilpailuun ilmoittautui noin 1100 opiskelijaa yhteensä 116 lukiosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme