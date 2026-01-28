Lääkeautomaattien erillisvuokraus päättyy Oma Hämeessä
28.1.2026 15:47:37 EET | Oma Häme | Uutinen
Kanta-Hämeen hyvinvointialue ei myönnä enää jatkossa lääkeautomaattia asiakkaiden käyttöön erillisellä kuukausivuokralla. Lääkejakelu hoidetaan jatkossa esimerkiksi säännöllisen kotihoidon kautta.
Kotihoidossa on ollut käytössä toimintamalli, jossa asiakkaille on voitu tukipalveluna myöntää lääkeautomaatti käyttöön kuukausivuokran suuruisella maksulla. Mikäli automaatin lisäksi asiakas on tarvinnut lisäapua lääkehoitonsa toteuttamiseen, kotihoito on tehnyt sitä tilapäisinä kotihoidon käynteinä. Aluehallitus on päivittänyt ikäihmisten palveluiden myöntämisperusteita kokouksessaan 15.12.2025. Uusien palvelun myöntämisperusteiden mukaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueella ei myönnetä jatkossa lääkeautomaattia asiakkaiden käyttöön kuukausivuokraisella periaatteella tilapäisen kotihoidon tuella.
Mikä muuttuu?
Mikäli asiakas tarvitsee jatkossa laajempaa apua lääkehoidon toteuttamiseen, Oma Häme myöntää hänelle säännöllistä kotihoitoa. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että lääkeautomaatti on edelleen asiakkaan käytössä, mutta siitä ei veloiteta erikseen vuokraa, vaan asiakkaalle määritellään säännöllisen kotihoidon maksu, joka sisältää mahdollisen lääkkeiden koneellisen annosjakelun ja lääkeautomaattipalvelun sekä kotihoidon käynnit.
Mikäli asiakas tarvitsee lääkkeidenjakoon teknistä apua, mutta muutoin lääkehoitoon liittyvät asiat hoituvat itsenäisesti tai läheisten avulla, Oma Hämeen palveluohjaajien kanssa voi suunnitella muita vaihtoehtoja avun organisoimiseen.
Muutoksen myötä Oma Hämeen palveluohjaajat ovat yhteydessä kaikkiin kyseistä palvelua saaviin asiakkaisiin, ja heille on myös lähetetty asiaa koskeva tiedote postilla. Palveluohjaajat tarkastelevat asiakkaan kanssa, miten lääkehoito järjestetään jatkossa. Muutos voi laskea tai nostaa asiakasmaksuja.
Yhteisen keskustelun ja arvioinnin myötä palvelun päättymisestä ja mahdollisista jatkopalveluista tehdään uudet päätökset asiakkaille. Nykyiset palvelut ovat asiakkaan käytössä uudessa päätöksessä mainittuun päivämäärään asti.
Yhteyshenkilöt
Annukka Kuisminikäihmisten asiakasohjauksen tulosaluejohtajaPuh:050 550 2263annukka.kuismin@omahame.fi
