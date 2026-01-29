Oma Hämeen asukkaat tavoittavat suun terveydenhuollon Terveys-chatista 2.2. alkaen
29.1.2026 10:44:26 EET | Oma Häme | Tiedote
Suun terveydenhuollon chat palvelee jatkossa osana Oma Hämeen Terveys-chattia. Muutos astuu voimaan maanantaina 2. helmikuuta. Kun terveyteen liittyvä asiointi alkaa yhdestä paikasta, avun löytäminen helpottuu ja nopeutuu. Useat asiat hoituvat kätevästi ilman vastaanottokäyntiä.
Terveys-chatin voi aloittaa Oma Häme -sovelluksessa tai Oma Hämeen verkkosivuilla osoitteessa omahame.fi. Aloita chat -painike löytyy verkkosivujen oikeasta alakulmasta.
Asiointi Terveys-chatissa alkaa oirekyselyn täyttämisellä. Oirekysely ohjaa suoraan oikean terveydenhuollon ammattilaisen luo – myös suun terveyteen liittyvissä asioissa.
Chat on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8–20. Ammattilaisten tavoitettavuus vaihtelee palveluittain:
- Sairaanhoitaja ja lääkäri: ma–pe klo 8–20
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut: ma–pe klo 9–15
- Fysioterapia: ma–pe klo 8–15
- Suun terveydenhuolto: ma–pe klo 8–14
Jos asiakkaan asiointi tapahtuu suun terveydenhuollon ammattilaisen paikallaoloajan ulkopuolella, kiireellinen asia ohjautuu sairaanhoitajalle. Kiireettömissä asioissa asiakas voi tallentaa oirekyselyn ja palata chattiin myöhemmin.
Katso tarkemmat ohjeet asiointiin Terveys-chatissa
Toisen puolesta asiointi
Chatissa voi asioida myös toisen henkilön tai alle 18-vuotiaan lapsesi puolesta, jos asiakkaalla on siihen valtuutus. Puolesta asioitava henkilö valitaan Suomi.fi-verkkopalvelussa.
Lue lisää toisen puolesta asioinnista
Terveys-chat on osa Oma Hämeen digipalvelukokonaisuutta
Terveys-chat ja muut Oma Hämeen chat-palvelut – neuvola-chat, aikuissosiaalityön chat ja info-chat – ovat osa Oma Hämeen digipalvelukokonaisuutta.
Digipalvelut eivät korvaa perinteisiä palveluita, vaan täydentävät niitä tarjoamalla helpon ja sujuvan väylän laadukkaiden palveluiden piiriin.
Hyvinvointialueen digipalvelut ovat kätevimmin käytettävissä Oma Häme -sovelluksella tai kirjautumalla asiointipalveluun Oma Hämeen verkkosivustolla osoitteessa omahame.fi. Chatin voi aloittaa myös jokaiselta Oma Hämeen verkkosivun sivulta.
Yhteyshenkilöt
Laura NikkarilaSuun terveyden tulosaluejohtajaPuh:050 330 5664laura.nikkarila@omahame.fi
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Palvelustrategiaseminaari kokosi lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet rakentamaan Oma Hämeen palveluiden tulevaisuutta29.1.2026 10:04:05 EET | Uutinen
Oma Häme järjesti 19. tammikuuta palvelustrategiaseminaarin, jossa hyvinvointialueen lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet osallistuivat palvelustrategian valmisteluun. Palvelustrategia on hyvinvointialueen lakisääteinen asiakirja, joka ohjaa palveluiden järjestämistä pitkällä aikavälillä. Palvelustrategia luo yhteisen suunnan, periaatteet ja reunaehdot palveluiden järjestämiselle. Seminaarin tavoitteena oli tuoda laajasti eri toimielinten näkemykset osaksi strategiatyötä ja kirkastaa palvelustrategian keskeisiä periaatteita. Palvelustrategia nojaa aluevaltuuston lokakuussa 2025 hyväksymiin strategisiin painopisteisiin. Hyvinvointialueen merkitys ja arvot ovat tulevassa strategiassa samat kuin vielä voimassa olevassa strategiassa. Seminaarityöskentelyä alustivat hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen, strategia ja integraatio -toimialan toimialajohtaja Satu Ala-Kokko, asiakkuusjohtaja Heli Aalto sekä strategia- ja integraatiopäällikkö Teija Suorsa-Salonen. Alustuksissa käytiin läpi pa
Lääkeautomaattien erillisvuokraus päättyy Oma Hämeessä28.1.2026 15:47:37 EET | Uutinen
Kanta-Hämeen hyvinvointialue ei myönnä enää jatkossa lääkeautomaattia asiakkaiden käyttöön erillisellä kuukausivuokralla. Lääkejakelu hoidetaan jatkossa esimerkiksi säännöllisen kotihoidon kautta.
Lifecare-potilastietojärjestelmä päivittyy ja järjestelmässä on käyttökatko – palveluissa viiveitä lauantaina 31.1.202628.1.2026 12:42:03 EET | Uutinen
Oma Häme päivittää potilastietojärjestelmäänsä lauantaina 31. tammikuuta. Päivityksen aikana Lifecare-järjestelmässä on käyttökatko, mikä voi näkyä ajoittaisina viiveinä terveyspalveluissa. Asukkaita pyydetään hakeutumaan kyseisenä päivänä hoitoon vain kiireellisissä, välitöntä hoitoa vaativissa asioissa. Käyttökatkon aikana terveyspalveluissa voi olla ruuhkaa tai asiointi voi kestää tavallista kauemmin. Miten toimin? Hoida kiireettömät asiasi arkipäivänä omalla terveysasemalla Jos harkitset päivystykseen tai kiirevastaanotolle hakeutumista, soita ensin Päivystysapuun numeroon 116 117 Ota henkilökohtainen lääkelistasi mukaan tai päivitä se Oma Häme -sovellukseen Valmistaudu siihen, että palveluissa voi esiintyä viiveitä tai ruuhkaa Terveyttä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112 Oma Häme pahoittelee mahdollisesta käyttökatkosta aiheutuvaa haittaa ja kiittää asukkaita ymmärryksestä. Tarkista tästä kiirevastaanottojen ja päivystyksen aukioloajat Lisätiedot medialle: viestinta(at)oma
Oma Häme varoittaa hammashoitoajasta muistuttavista huijaustekstiviesteistä27.1.2026 11:04:37 EET | Uutinen
Oma Häme on saanut asiakkailta viime päivinä kyselyjä oudoista tekstiviesteistä. Asiakkaat ovat saaneet tekstiviestejä, joissa viitataan tulevaan käyntiin hammashoidossa. Viestissä on mukana linkki, jolla kalastellaan vastaanottajan henkilötietoja tai pankkitunnuksia. Viestit eivät ole Oma Hämeen lähettämiä. Jos saat tällaisen viestin, jätä se huomiotta. Älä avaa linkkiä tai syötä tietojasi millekään sivustolle. Oma Häme lähettää muistutuksia tulevasta hammashoitokäynnistä tekstiviestillä, mutta niissä ei ole linkkejä mukana, ja lähettäjänä on Oma Häme. Huijausviesteistä on raportoitu laajalti valtakunnallisesti – huijausviestit eivät kohdistu yksinomaan Oma Hämeeseen. Lisätietoja medialle: lähijohtaja Rhea Palin, suun terveydenhuolto p. 050 303 5927 rhea.palin(at)omahame.fi
Kuvantamispalvelut koko Kanta-Hämeen alueella – neljä toimipistettä, yksi hoitopolku26.1.2026 07:48:10 EET | Tiedote
Kanta-Hämeen hyvinvointialue tarjoaa kuvantamispalvelut neljässä toimipisteessä: Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Forssassa ja Viipurintiellä. Kaikkia pisteitä käytetään, jotta hoito sujuu ja hoitotakuu toteutuu. Uuteen Ahveniston sairaalaan siirtyminen voi vaikuttaa palveluiden saatavuuteen. AssiBussi helpottaa liikkumista nyykyisen Kanta-Hämeen keskussairaalan ja uuden Ahveniston sairaalan välillä.
