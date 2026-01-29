Oma Hämeen asukkaat tavoittavat suun terveydenhuollon Terveys-chatista 2.2. alkaen

Lifecare-potilastietojärjestelmä päivittyy ja järjestelmässä on käyttökatko – palveluissa viiveitä lauantaina 31.1.2026 28.1.2026 12:42:03 EET | Uutinen

Oma Häme päivittää potilastietojärjestelmäänsä lauantaina 31. tammikuuta. Päivityksen aikana Lifecare-järjestelmässä on käyttökatko, mikä voi näkyä ajoittaisina viiveinä terveyspalveluissa. Asukkaita pyydetään hakeutumaan kyseisenä päivänä hoitoon vain kiireellisissä, välitöntä hoitoa vaativissa asioissa. Käyttökatkon aikana terveyspalveluissa voi olla ruuhkaa tai asiointi voi kestää tavallista kauemmin. Miten toimin? Hoida kiireettömät asiasi arkipäivänä omalla terveysasemalla Jos harkitset päivystykseen tai kiirevastaanotolle hakeutumista, soita ensin Päivystysapuun numeroon 116 117 Ota henkilökohtainen lääkelistasi mukaan tai päivitä se Oma Häme -sovellukseen Valmistaudu siihen, että palveluissa voi esiintyä viiveitä tai ruuhkaa Terveyttä ja henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112 Oma Häme pahoittelee mahdollisesta käyttökatkosta aiheutuvaa haittaa ja kiittää asukkaita ymmärryksestä. Tarkista tästä kiirevastaanottojen ja päivystyksen aukioloajat Lisätiedot medialle: viestinta(at)oma