Kuntapäättäjät etsivät paikallista elinvoimaa yritysyhteistyöllä, kaavoituksella ja uusia asukkaita houkuttelemalla
Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa, kaavoitus ja maankäyttö sekä uusien asukkaiden houkuttelu ovat kuntapäättäjien mukaan tärkeimmät keinot vahvistaa kunnan elinvoimaa ja hyvinvointia. Nämä keinot arvioivat melko tai erittäin tärkeiksi useampi kuin yhdeksän vastaajaa kymmenestä.
Tiedot perustuvat syksyllä 2025 toteutettuun Kuntapäättäjäkyselyyn, johon vastasi yli 2 500 valtuutettua ja keskeistä viranhaltijaa.
Yhteistyön suuri merkitys korostuu vastauksissa laajemminkin. Kuntapäättäjät pitävät tärkeänä myös yhteistyötä yhdistysten, seurojen, seurakunnan sekä naapurikuntien kanssa.
– Kuntapäättäjien näkemykset ovat samansuuntaisia kuin aiempina vuosina. Yritysyhteistyö sekä kaavoitus ja maankäyttö olivat tärkeimpien asioiden joukossa myös vuosien 2020 ja 2024 kuntapäättäjäkyselyissä, toteaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.
Vain 16 prosenttia vastaajista näkee kuntaliitokset ratkaisuna elinvoiman ja hyvinvoinnin parantamiseen. Myös hallinto- ja päätöksentekorakenteiden uudistamiseen uskotaan melko vähän: runsas puolet vastaajista pitää sitä keinona vahvistaa elinvoimaa ja hyvinvointia.
Tarkasteltaessa erittäin tärkeinä pitävien osuuksia nousee uusien asukkaiden houkuttelu kaikkein merkittävimmäksi toimenpiteeksi.
– Väestönmurros, johon kuuluu esimerkiksi kouluikäisten ikäluokkien supistuminen, näkyy kaikkialla Suomessa ja tulee esiin myös tämän kyselyn vastauksissa. Suuressa osassa kuntia väkimäärä vähenee kaupungistumisen ja alhaisen syntyvyyden seurauksena. Maahanmuutto paikkaa väestökatoa vain suurimmissa kaupungeissa, sillä myös maahanmuuttajat haluat muuttaa kasvukeskuksiin. Tässä tilanteessa uusien asukkaiden houkuttelu voidaan kokea tarpeellisena ja välttämättömänäkin vaikkakaan sitä ei voida pitää realistisesti saavutettavana tavoitteena erityisen laajalti kuntakentässä, Pekola-Sjöblom pohtii.
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkemykset ovat pääosin samansuuntaisia – erojakin löytyy
Luottamushenkilöt pitävät useimpia muitakin tarkasteltuja asioita ja toimenpiteitä tärkeämpänä kuin johtavat viranhaltijat, mutta valtaosassa vastaajaryhmien erot jäävät pieniksi.
Luottamushenkilöt pitävät viranhaltijoita selvästi tärkeämpinä erityisesti kunnanosien ja kylien tasapuolista kehittämistä kuntalaisten suorien osallistumismahdollisuuksien lisäämistä sekä koulutusmahdollisuuksien kehittämistä
Naisten vastauksissa korostuu paikallisuus
Naisvastaajat pitävät lähes kaikkia kysyttyjä asioita ja toimenpiteitä tärkeämpinä kuin miesvastaajat – erot ovat monissa selviä.
Naisvastaajat pitävät miehiä merkittävästi tärkeämpinä kuntalaisten suorien osallistumismahdollisuuksien lisäämistä julkisen liikenteen kehittämistä, kunnanosien ja kylien tasapuolista kehittämistä sekä monipaikkaisuuden ja etätyön edellytysten kehittämistä
– Naisvastaajat kokevat paikallisuuden esillä pitämisen miesvastaajia merkittävämpänä. Vastaava havainto voitiin tehdä esimerkiksi Kuntaliiton vuonna 2024 toteuttamassa Kuntalaiskyselytutkimuksessa, toteaa Pekola-Sjöblom.
Monipaikkaisuus ja kunnanosien kehittäminen erottavat puolueita toisistaan
Luottamushenkilöiden puoluekannan mukainen vastausten tarkastelu tuo esiin kautta linjan hyvin merkittäviä äärieroja. Huomattavimmat näkemyserot liittyvät monipaikkaisuuden ja etätyön edellytyksiin, kunnanosien tasapuoliseen kehittämiseen, hallinto- ja päätöksentekorakenteiden uudistamiseen, verojen ja maksujen alentamiseen tai korottamiseen sekä kuntalaisten suorien osallistumistapojen lisäämiseen.
Lähimpänä toisiaan eri puolueita edustavat luottamushenkilöt ovat vastaajat ovat yhteistyön tärkeydestä paikallisten yritysten kanssa.
Myös erikokoisissa kunnissa monipaikkaisuus jakaa vahvasti näkemyksiä
Tarkasteltujen asioiden ja toimenpiteiden tärkeysarviot ovat riippuvaisia pitkälti myös kuntakoosta. Monipaikkaisuuden ja etätyön edellytysten kehittämisen lisäksi erittäin huomattavaa mielipidehajontaa - erityisesti pienimpien kuntien ja suurimpien kuntien välillä - on nähtävissä myös uusien asukkaiden houkuttelua ja turvallisuuden lisäämistä koskevissa tärkeysarvioissa.
Kyselyssä selviää lisäksi, että myös maakuntien välillä on nähtävissä merkittävää vaihtelua useimpien asioiden ja toimenpiteiden tärkeysarvioiden kohdalla. Kolmen tärkeimmän panostuskohteen joukossa on kuitenkin kokonaistarkastelussakin tärkeimmäksi arvioidut toimenpiteet; Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa nousi kärkikolmikkoon kaikissa maakunnissa, uusien asukkaiden houkuttelu lähes kaikissa maakunnissa ja myös kaavoitus ja maankäyttö joka toisessa maakunnassa.
Tietoa Kuntapäättäjäkyselystä
Kuntaliitto, Keva ja MDI toteuttivat syksyllä 2025 ensimmäistä kertaa yhteistyössä Kuntapäättäjäkyselyn. Kyselyn kohderyhmänä olivat kaikkien Manner-Suomen kuntien valtuustojen jäsenet sekä johtavat viranhaltijat. Kyselyyn tuli yhteensä 2567 vastausta, ja vastauksia saatiin jokaisesta Manner-Suomen kunnasta.
