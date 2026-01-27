Suomen ensimmäiset Prisma-kodit tulevat myyntiin Helsingissä – Tältä ne näyttävät

Kohteessa on kaksi yksiötä, jotka ovat kirjaimellisesti pelkkää Prismaa. Niiden sisustus on toteutettu House-tuotteilla aina tekstiileistä astioihin ja pienkodinkoneista maaleihin.

”Housen valikoima on tänä päivänä jo niin laaja eri kategorioissa, että sillä sisustaa helposti koko kodin. Siitä idea alun perin lähti ja johti nyt tähän pisteeseen, jossa Lujatalolla on Suomen ensimmäiset Prisma-kodit myytävänä”, S-ryhmän omista merkeistä vastaava johtaja Nina Paavilainen kertoo.

Kohteen rakennuttajana toimii Lujatalo Oy, ja kodit ovat osa Lujakodin uutta kerrostalokohdetta. Asuntojen sisustuksen on suunnitellut ja toteuttanut entinen vapaaottelija Teemu Packalén sekä perhevaikuttaja Salla Salmela yhdessä sisustussuunnittelija Maru Hautalan kanssa osana viihteellistä sisustushaastetta. Asunnot tulevat myyntiin heti kampanjan julkaisun jälkeen.

”Nykypäivän asuntomarkkina on tunnetusti hankalassa tilanteessa ja uskomme, että tällaisella esimerkillä voimme myös piristää sitä. Yhdessä Prisman kanssa halusimme osoittaa, että asunnon voi sisustaa kodiksi tyylikkäästi ja samalla myös edullisesti”, Lujatalon asuntorakentamisen toimialajohtaja Tero Saanisto sanoo.

Kodin merkitys on kasvanut – suurin este sisustamiselle on raha

S-ryhmän toteuttama tuore asiakaskyselytutkimus valottaa miten suomalaiset suhtautuvat kodin sisustamiseen. Kyselyyn vastanneista yli 1200 suomalaisesta jopa 72 prosenttia koki kodin merkityksen kasvaneen viime vuosien aikana. Erityisen tärkeää vastaajille oli, että koti tuntuu viihtyisältä ja omalta, ja suurin osa (46 %) tavoitteleekin hankinnoilla kodin viihtyvyyden parantamista.

Samaan aikaan lähes puolet (47 %) vastaajista piti rahaa suurimpana esteenä kotinsa sisustamiselle. Tutkimuksen mukaan yleisimmin (48 % vastaajista) suomalaiset käyttävät 100–500 euroa vuodessa sisustustuotteisiin.

“Itseä miellyttävä sisustus ja arjessa toimivat ratkaisut ovat avainasemassa, kun puhutaan kodin viihtyvyydestä. Monella on tänä aikana kuitenkin taloudessa tiukkaa. Siksi haluamme Prisma-kodeilla osoittaa konkreettisesti, kuinka oman näköisen kodin luominen onnistuu kohtuuhintaisestikin. Tähän House-tuotteet sopivat hinta-laatusuhteeltaan erinomaisesti ja esimerkiksi, jos käytettävissä on tuo 100-500 euroa, sillä pääsee jo pitkälle”, Paavilainen kertoo.

Sisustushaaste esillä somessa

Osana kotien lanseerausta julkaistaan myös House of House – Suomen hauskin sisustushaaste -somesarja, jossa perhevaikuttaja Salla Salmela ja entinen vapaaottelija Teemu Packalén kisaavat sisustamalla omat yksiönsä House-tuotteilla. Sarjan jaksot julkaistaan Prisman sosiaalisen median kanavissa, joissa yleisö äänestää voittajan.

Asunnot tulevat myyntiin heti kampanjan julkaisun jälkeen. Myös yleisön on mahdollista päästä tutustumaan kohteisiin myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.