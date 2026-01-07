Sinebrychoff ja Keravan kaupunki jakoivat harrastestipendejä 30 000 eurolla keravalaisille lapsille ja nuorille

Keväälle 2026 kaupunki ja Sinebrychoff myönsivät 105 keravalaiselle hakijalle stipendin ohjattuun harrastetoimintaan urheiluseurassa tai taideoppilaitoksessa tai muuhun harrastukseen. Tukea jaettiin yhteensä 30 000 euroa ja keskimääräinen tukisumma oli siten noin 287 euroa.

”Harrastestipendien myöntäminen on osa Sinebrychoffin Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs -vastuullisuusstrategiaa, jonka yksi osa-alue on NOLLA vastuutonta juomakulttuuria. Hyvät harrastukset ja mukava kaveripiiri ovat tärkeitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja sosiaalisen elämän kannalta, ja auttavat pitämään poissa päihteistä. Haluamme tukea kotikaupunkimme nuoria harrastamaan”, Sinebrychoffin kumppanuuksista vastaava markkinointijohtaja Joonas Säkkinen kertoo.

Keravan kaupungille tärkeää on perheiden tukeminen harrastamisen saralla.

"Hakemuksista näkyy selvästi, että yleinen kustannusten nousu koskettaa yhä useampia perheitä. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kuulua joukkoon ja kokea onnistumisen hetkiä – harrastukset tarjoavat juuri tätä, parhaimmillaan uusia kavereita ja elämyksiä! Kaupunki tukee harrastamista harrastestipendien avulla ja tarjoaa lisäksi myös maksuttomia harrastamisen mahdollisuuksia Harrastamisen Suomen mallin kautta. Yhdessä varmistamme, että harrastamisen ilo kuuluu kaikille!", kertoo Keravan kaupungin nuorisopalvelujohtaja Jari Päkkilä.

Sinebrychoff myöntää yhdessä Keravan kaupungin kanssa kaksi kertaa vuodessa harrastestipendejä – Sinebrychoff keväällä ja Keravan kaupunki syksyllä. Stipendien avulla tuetaan keravalaisten lasten ja nuorten harrastamista ja hyvinvointia. Seuraavan kerran harrastusstipendiä voi hakea toukokuussa 2026 syyskauden harrastusmaksuihin.

Stipendit mahdollistavat monissa perheissä nuoren harrastuksen jatkumisen perheen heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta tai muista vaikeuksista huolimatta. Tavoitteena on kannustaa nuoria yhteisölliseen harrastustoimintaan ja näin estää syrjäytymistä.

Katso netistä, mitä muuta Keravan kaupunki tarjoaa nuorille: www.kerava.fi/nuorille

Harrastuskalenteri ja Harrastamisen Suomen mallin harrastukset: https://harrastukset.kerava.fi/fi-FI

nuorisopalvelujohtaja Jari Päkkilä, Keravan kaupungin nuorisopalvelut, 040 318 4175, jari.pakkila@kerava.fi