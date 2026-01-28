Irene Campolmi ja Khanyisile Mbongwa nimitetty Amos Rexin kuraattoreiksi
Amos Rexillä on ilo ilmoittaa Irene Campolmin ja Khanyisile Mbongwan nimityksestä uusiksi kuraattoreiksi. Nimitys merkitsee museon kuratoriaalisen vision ja kansainvälisten verkostojen laajentumista.
Kuraattorit Irene Campolmi ja Khanyisile Mbongwa liittyvät Amos Rexiin käänteentekevässä vaiheessa museon ottaessa uuden kuratoriaalisen suunnan. He keskittyvät kahteen strategiseen painopisteeseen: taiteeseen yhteiskunnan ja teknologian risteyskohdassa sekä taiteeseen julkisessa tilassa. Uudet kuraattorit tuovat mukanaan laajat taiteelliset ja tutkimukselliset verkostot, syvällisen asiantuntemuksen omilta aloiltaan sekä kansainvälisen näkemyksen, joka ylittää nykytaiteen perinteiset rajat ja globaalin pohjoisen näkökulman.
Irene Campolmi – taiteen, teknologian ja yhteiskunnan kuraattori – on italialais-tanskalainen kuraattori, taidehistorioitsija ja tutkija, jonka toiminta perustuu dekolonialistiseen ajatteluun ja taiteen, tieteen, teknologian ja performanssin monialaiseen tutkimukseen.
“Kun yhteiskuntamme tulevat yhä riippuvaisemmiksi teknologiasta, on elintärkeää tarkastella kriittisesti sen sosiaalisia, poliittisia ja eettisiä vaikutuksia. Taiteella on keskeinen julkinen rooli pohdinnan edistämisessä ja oikeudenmukaisempien teknologisten tulevaisuuksien kuvittelemisessa. Olen erittäin iloinen voidessani liittyä Amos Rexiin tässä uudessa kuraattoriroolissa ja vahvistaa museon ohjelmistoa, kansainvälisiä verkostoja ja tutkimuslähtöisiä aloitteita.”
Irene Campolmilla on vankka kokemus strategisten, poikkitieteellisten verkostojen rakentamisesta sekä tutkimuksesta, joka tarkastelee ihmiskunnan kehittyvää suhdetta teknologiaan. Hänen viimeisimpiintöihinsä kuuluu Yet it moves – laaja ryhmänäyttely Copenhagen Contemporaryssa yhteistyössä Arts at CERNin kanssa, joka tutkii liikettä kaikkialla läsnä olevana ilmiönä. Hän on Kööpenhaminan Niels Bohrinstituutin Yonder Art•Science-yksikön perustajajäsen, ja toimi vastaavana kuraattorina MAPS – Museum of Art in Public Spacesissa (2023–2026) sekä Enter Art Fairin taideohjelman johtajana (2019–2023) Tanskassa.
Yli 15 vuoden kokemuksellaan Campolmi on mm. kuratoinut Viron paviljongin Venetsian Biennaalissa ja näyttelyitä TANK Museumissa Shanghaissa, MAAT:ssa Lissabonissa, Kunsthal Charlottenborgissa Kööpenhaminassa, The Power Plant Torontossa, Plug In Institute of Contemporary Art Winnipegissä, Musée d'art de Joliette ja l'UQAM Galleries Montrealissa ja The Mattress Factorissa Pittsburghissa. Campolmi on luennoitsija kuratoinnin maisteriohjelmassa IED - Institute of European Designissa Firenzessä, ja on parhaillaan päättämässä väitöskirjaansa Aarhusin yliopistossa.
Khanyisile Mbongwa – julkisen tilan kuraattori – on aiemmin Etelä-Afrikan Kapkaupungissa toiminut kuratoinnin teoreetikko, sosiologi ja sangoma (perinteinen parantaja). Hänen työskentelynsä liikkuu nykytaiteen, alkuperäiskansatiedon ja vapauttavan uudelleenkuvittelemisen välillä. Mbongwa lähestyy kuraattorin roolia paitsi näyttelyiden luomisena, myös eettisenä, poliittisena ja hengellisenä praktiikkana.
“Kuratointi on minulle tapa kuvitella ja unelmoida maailmaa – kamppailla niiden todellisuuksien kanssa, joissa elän, ja samalla kurkottaa kohti sitä, mitä voisi olla. Näyttelyiden tekeminen on minulle eräänlainen harjoitustila niille tulevaisuuksille, joita kaipaamme arjessa. Pysyn uteliaana, jopa levottomana, sen suhteen, voidaanko kuratointia, joka on historiallisesti riistävä käytäntö ja kolonialistisen institutionaalisuuden perintöä, ajatella uudelleen ja mobilisoida toisin.”
Khanyisile Mbongwalla on vankka kokemus työskentelystä nykytaiteen komissioiden sekä yhteisöjen, alkuperäiskansatiedon ja julkisen tilan parissa. Hän oli kuraattorina 12. Liverpoolin biennaalissa (2023), jossa keskityttiin orjuuden ja kolonialismin traumojen parantamiseen, käsiteltiin monitahoisia kysymyksiä ja tavoitettiin monimuotoisia yleisöjä. Hänen tutkimuksensa tarkastelee ihmisyyden ehtoja, Mustia radikaaleja perinteitä (Black Radical Traditions), maantieteelliset rajat ylittäviä alkuperäiskansanäkökulmia (Trans-Indigeneity), BIPOC-queer-estetiikkaa sekä keinoja kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Mustien elettyjen kokemusten ja alkuperäiskansatiedon pohjalta (Black Indigenous).
Mbongwa oli Stellenbosch-triennaalin perustava kuraattori ja on toiminut sen pääkuraattorina vuosina 2020 ja 2025. Molemmissa toteutuksissa hän rakensi kuratoriaalisen viitekehyksen, jossa taide, tieto ja eletty kokemus vaikuttavat yhdessä siihen, miten yhdenvertaisuus, muisti ja yhteiset kuvitteelliset tulevaisuudet hahmottuvat.
Mbongwa on työskennellyt yhdessä Asiko Art Schoolin, Independent Curators Internationalin ja Harvard University–Africa Centren kanssa, ja tarkastellut kuratoinnin praktiikkaa periytyneenä kolonialistisena viitekehyksenä sekä tutkinut sen mahdollisuuksia kriittiseen uudelleensuuntaamiseen ja muutokseen. Hän on johtanut suuria kansainvälisiä projekteja, muun muassa uMoya: The Sacred Return of Lost Things (Liverpoolin biennaali, 2023), History’s Footnote: On Love & Freedom (Marres, 2021) ja iiNyanka Zonyaka (Norval Foundation, 2020).
Amos Rex
Amos Rex on tulevaisuuteen suuntautuva, itsenäinen museo Helsingin sydämessä, joka on omistautunut monimuotoisille kohtaamisille taiteen parissa. Lasipalatsin aukion ikonisten kumpujen alla, maanalaiset tilat esittelevät mielikuvituksellisia, elämyksellisiä ja usein teknologisesti kokeellisia näyttelyitä nykytaiteilijoilta ja muilta eri taiteenalojen tekijöiltä. Museo tutkii kulttuurin ja julkisen tilan tulevaisuutta, yhdistää Helsingin globaaleihin keskusteluihin ja jatkaa perustajansa Amos Andersonin perintöä elinvoimaisena, kaikille avoimen kulttuurielämän näyttämönä.
