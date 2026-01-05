Bosch on asettanut suunnan tulevaisuutta varten vaikeana talousvuotena 2025
30.1.2026 12:15:36 EET | Robert Bosch Oy | Tiedote
Strategia 2030: Kilpailukyvyn turvaaminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen
- Liiketoiminnan kehitys 2025: Liikevaihto vakaa 91 miljardissa eurossa / liiketulosprosentti (EBIT-marginaali) jää alle odotusten noin 2 prosenttiin
- Kilpailukyky: Kustannuseron kaventaminen, investointikyvyn vahvistaminen
- Strategia 2030: Innovaatiot ja yritysostot luovat liiketoimintamahdollisuuksia
- Ohjelmistovetoinen liikkuvuus (software-driven mobility): Tilauksia 10 miljardin euron arvosta
- Eurooppa toimintaympäristönä: Teknologinen skeptisyys vaarantaa hyvinvoinnin
- Stefan Hartung: "Pitkän aikavälin strategiamme auttaa meitä selviytymään taloudellisista realiteeteista ja tarttumaan mahdollisuuksiin”
- Markus Forschner: "Boschin kustannus- ja kilpailukyvyn parantaminen luo perustan tulevalle menestyksellemme”
Stuttgart, Saksa – Teknologian ja palvelujen toimittaja Bosch tarkastelee vuotta 2025 poikkeuksellisen haastavana tilivuotena. Ennakkotietojen mukaan liikevaihto oli 91 miljardia euroa (2024: 90,3 miljardia euroa), kasvaen valuuttakurssimuutoksilla oikaistuna 4,2 prosenttia. Liiketulosprosentti (EBITmarginaali) oli noin 2 prosenttia (2024: 3,5 prosenttia), jääden alle odotusten. ”Taloudellinen todellisuus heijastuu tuloksiimme – 2025 oli Boschille vaikea ja ajoittain tuskallinen vuosi,” sanoi Robert Bosch GmbH:n hallituksen puheenjohtaja Stefan Hartung viitaten yhtiön julkaisemiin ennakkolukuihin. ”Epäsuotuisassa ympäristössä jatkamme järjestelmällisesti kasvustrategiamme toteuttamista, mikä edellyttää myös kilpailukykymme vahvistamista. Asetamme nyt kurssin tulevaisuuteen.” Hartungin mukaan Bosch hyödyntää globaalia läsnäoloaan, vahvaa brändiään ja teknologista osaamistaan, mutta kilpailun odotetaan kiristyvän. Merkittäviä parannuksia yksittäisillä markkinoilla ei odoteta ennen vuotta 2027.
Viime tilikauden hidasta kasvua selittivät heikko taloustilanne ja haastavat markkinaolosuhteet. Tulosta heikensivät alhaisen myynnin aiheuttama marginaalien puute, korkeammat tullit ja varaukset rakennejärjestelyihin ja henkilöstötoimenpiteisiin. Tavoitteena on varmistaa yhtiön taloudellinen vakaus ja pitkän aikavälin turvallisuus. Yhtiö tarvitsee edelleen 6–8 prosentin vuotuisen myynnin kasvun vähintään 7 prosentin marginaalilla, mikä nykyisessä ympäristössä saavutetaan aikaisintaan vuonna 2027.
Kilpailukyky: Kustannuseron kaventaminen, investointikyvyn vahvistaminen
Bosch jatkoi järjestelmällisesti pitkän aikavälin Strategia 2030:n toteuttamista. Tavoitemarginaalin saavuttamisen lisäksi strategia edellyttää yhtiön olevan yksi kolmesta johtavasta toimijasta kaikilla keskeisillä markkinoillaan, mikä vaatii kilpailukykyisiä kustannustasoja ja kysyntään vastaavia kapasiteetteja. ”Työskentelemme ahkerasti materiaalikustannustemme parissa, hyödynnämme tekoälyä entistä tehokkaammin tuottavuutemme lisäämiseksi ja harkitsemme jokaista investointia entistä tarkemmin”, Hartung sanoi. ”Ja silti, turvataksemme kilpailukykymme ja investointikyvymme pitkällä aikavälillä, meidän on tehtävä paljon enemmän henkilöstökulujemme vähentämiseksi ja organisaatiomme virtaviivaistamiseksi.” Sähköiseen liikkuvuuteen siirtyminen sekä korkea hinta- ja kilpailupaine autoteollisuudessa aiheuttavat Mobility-liiketoiminta-alueella noin 2,5 miljardin euron vuosittaisen kustannuseron suhteessa tavoitemarginaaliin. Tämän vuoksi Bosch ilmoitti viime vuonna tarpeesta leikata noin 13 000 työpaikkaa lisää. Hartung korosti, että toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä työntekijäedustajien kanssa ja mahdollisimman sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla.
Strategia 2030: Innovaatiot ja yritysostot luovat liiketoimintamahdollisuuksia
Epäsuotuisasta ympäristöstä huolimatta Bosch näkee suuria liiketoimintamahdollisuuksia. ”Oletamme, että markkinadynamiikka ohjelmistovetoisen liikkuvuuden (Mobility) ratkaisevalla alalla kiihtyy merkittävästi, erityisesti tulevalla vuosikymmenellä,” Hartung selitti. Auton osatoimittaja kirjaa suuria tilausmääriä muun muassa älykkäissä kuljettajaa avustavissa järjestelmissä ja niihin liittyvässä sensoritekniikassa. Viime vuonna Bosch voitti asiakastilauksia automaattiseen ajamiseen liittyvistä ratkaisuista 10 miljardin euron arvosta. LVI-ratkaisuliiketoiminnan (HVAC) äskettäin hankittujen alueiden integrointi takaa vahvat kasvunäkymät: Bosch Home Comfort pyrkii lähes kaksinkertaistamaan liikevaihtonsa 8 miljardiin euroon keskipitkällä aikavälillä. Power Tools -divisioona lyhensi tuotekehitysprosessejaan ja suunnittelee lanseeraavansa noin 2 000 uutta tuotetta vuoteen 2027 mennessä. Bosch laajentaa myös tekoälyn käyttöä kaikilla divisioonilla ja investoi yhteensä 2,5 miljardia euroa tekoälyyn vuoden 2027 loppuun mennessä, esitellen esimerkiksi tekoälyä hyödyntävän korkean suorituskyvyn tietokoneen tekoälyohjatun auton ohjaamon toteuttamiseksi.
Eurooppa toimintaympäristönä: Teknologinen skeptisyys vaarantaa hyvinvoinnin
Alueellisen kilpailukyvyn osalta Bosch uskoo Euroopalla olevan valtava potentiaali, mikäli päättäjät ja yhteiskunta voivat voittaa nykyisen skeptisyyden teknologista kehitystä kohtaan. Bosch Tech Compass -tutkimuksen mukaan alle kaksi kolmasosaa saksalaisista ja vielä vähemmän ranskalaisista uskoo teknologian myönteiseen vaikutukseen. ”Tämä on erittäin hälyttävää”, Hartung sanoi. ”Vain siten maa ja yhteiskunta voi selviytyä globaalissa kilpailussa, jos teknologisen kehityksen tahtoa on riittävästi.” Tämän saavuttamiseksi yritysten, yhteiskunnan ja päättäjien on tartuttava aktiivisesti uusiin teknologiakenttiin, kuten vetyyn ja tekoälyyn, rohkeammin ja päättäväisemmin. Bosch on yksi Euroopan tuotteliaimmista patentinhakijoista, ja se on jättänyt yli 2 000 patenttihakemusta pelkästään tekoälyn alalla vuodesta 2018 lähtien. Protektionistisen politiikan osalta Hartung kehottaa lainsäätäjiä ottamaan käyttöön kohdennettuja paikallisen sisällön sääntöjä kilpailun oikeudenmukaistamiseksi.
Liiketoiminnan kehitys 2025: Maailmantalous hidastaa toimialojen myyntiä
”Bosch tunsi selvästi vuoden 2025 heikon maailmantalouden vaikutukset”, sanoi talousjohtaja Markus Forschner. ”Siitä huolimatta, huomattavista epävarmuustekijöistä ja kaupan esteistä huolimatta, olemme pystyneet pitämään pintamme useimmissa markkinoissa.”
- Mobility: Liikevaihto 56 miljardia euroa
- Industrial Technology: Liikevaihto 6,5 miljardia euroa
- Consumer Goods: Liikevaihto 19,9 miljardia euroa
- Energy and Building Technology: Liikevaihto 8,4 miljardia euroa
Liiketoiminnan kehitys 2025: Merkittäviä valuuttavaikutuksia alueellisessa myynnissä
Haastavat olosuhteet heijastuivat myös alueelliseen myynnin kehitykseen. ”Tilanne pysyi kireänä kaikilla globaaleilla alueilla,” Forschner sanoi. ”Liiketoimintamme oli heikointa Euroopassa, kun taas Amerikka ja Aasian ja Tyynenmeren alue olivat lupaavampia.”
- Eurooppa: Liikevaihto 44,2 miljardia euroa
- Amerikka: Liikevaihto 18,5 miljardia euroa
- Aasian ja Tyynenmeren alue: Liikevaihto 28,3 miljardia euroa
Henkilöstön kehitys 2025: Henkilöstömäärä laski 1 prosentilla
Bosch-konserni työllisti 412 400 työntekijää 31. joulukuuta 2025, mikä on noin 5 400 (1 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstömäärä laski eniten Saksassa (noin 6 500, vajaa 5 %), pääasiassa tarvittavien työpaikkaleikkausten ja Building Technologies -liiketoiminnan myynnin vuoksi.
Näkymät 2026: Kilpailu- ja hintapaine jatkuu kasvussa
Bosch ei odota tilanteen helpottavan kuluvan tilivuoden aikana ja ennustaa globaalin talouskasvun olevan 2,3 prosenttia vuonna 2026. ”On monia merkkejä globaalin talouskasvun lievästä hidastumisesta”, Forschner selitti. ”Kilpailu- ja hintapaine todennäköisesti kasvavat entisestään, ja kohonneet tariffit eli tuontitullit vaikuttavat täysimääräisesti ensimmäistä kertaa.” Bosch odottaa merkittävää edistystä toimenpiteillä, jotka se otti käyttöön Strategia 2030:n toteuttamiseksi. ”Alamamme näkemään positiivisia vaikutuksia marginaaliin, kun olemme parantaneet kustannus- ja kilpailukykyämme”, Forschner sanoi. ”Mutta heikon talouden ja epäsuotuisan ympäristön vuoksi saavutamme 7 prosentin tavoitemarginaalimme aikaisintaan vuonna 2027.” Kustannusten ja rakenteiden työstäminen on välttämätöntä Boschin globaalin kilpailuaseman säilyttämiseksi ja jotta voidaan edelleen rahoittaa huomattavia ennakkoinvestointeja tulevaisuuden tärkeille alueille. Bosch luo siten tärkeän perustan yhtiön tulevalle kehitykselle.
Tietoja julkaisijasta
Bosch-konserni on johtava maailmanlaajuinen teknologian ja palveluiden toimittaja. Ennakkotietojen mukaan se työllistää noin 412 000 henkilöä maailmanlaajuisesti (tilanne 31. joulukuuta 2025). Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 91 miljardia euroa. Boschin liiketoiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen: Mobility (liikkuvuusratkaisut), Industrial Technology (teollisuusteknologia), Consumer Goods (kuluttajatuotteet) sekä Energy and Building Technology (energia- ja rakennusteknologia). Yhtiön tavoitteena on teknologian avulla vaikuttaa merkittäviin maailmanlaajuisiin kehityssuuntauksiin, kuten automaatioon, sähköistymiseen, digitalisaatioon, verkottumiseen ja kestävään kehitykseen. Boschin laaja maantieteellinen ja toimialahajautus vahvistaa sen innovatiivisuutta ja vakautta. Bosch hyödyntää vankkaa osaamistaan sensoriteknologiassa, ohjelmistoissa ja palveluissa tarjotakseen asiakkailleen kokonaisvaltaisia, eri toimialat yhdistäviä ratkaisuja yhdestä lähteestä. Lisäksi yhtiö soveltaa asiantuntemustaan verkottumisessa ja tekoälyssä kehittääkseen ja valmistaakseen käyttäjäystävällisiä ja kestäviä tuotteita. Bosch haluaa teknologiallaan, joka on “Invented for life”, parantaa ihmisten elämänlaatua ja säästää luonnonvaroja. Bosch-konserniin kuuluu Robert Bosch GmbH sekä noin 490 tytäryhtiötä ja alueellista yhtiötä yli 60 maassa. Myynti- ja huoltokumppanit mukaan lukien Boschin maailmanlaajuinen valmistus-, suunnittelu- ja myyntiverkosto kattaa lähes kaikki maailman maat. Boschin innovatiivinen vahvuus on keskeinen tekijä yhtiön jatkuvalle kehitykselle. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa yhtiö työllistää noin 82 000 henkilöä 136 toimipaikassa eri puolilla maailmaa.
Yhtiö perustettiin Stuttgartissa vuonna 1886 Robert Boschin (1861–1942) toimesta nimellä "Workshop for Precision Mechanics and Electrical Engineering" (tarkkuusmekaniikan ja sähkötekniikan työpaja). Robert Bosch GmbH:n erityinen omistusrakenne takaa Boschkonsernin yrittäjyyden vapauden, mikä mahdollistaa yrityksen pitkän aikavälin suunnittelun ja merkittävät ennakoivat investoinnit tulevaisuuden turvaamiseen. Robert Bosch GmbH:n osakepääomasta 94 prosenttia on Robert Bosch Stiftung GmbH:n, hyväntekeväisyysjärjestön, omistuksessa. Loppuosakkeet ovat Robert Bosch GmbH:n ja Boschin perheen omistaman yhtiön hallussa. Enemmistö äänivalloista on Robert Bosch Industrietreuhand KG:llä, jonka tehtävänä on turvata yrityksen pitkän aikavälin olemassaolo ja erityisesti sen taloudellinen riippumattomuus – linjassa yrityksen perustajan Robert Boschin testamentissa määrätyn tehtävän kanssa
Lisätietoja löytyy verkkosivuilta osoitteista: www.bosch-press.com, www.bosch.com.
