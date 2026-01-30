Lähiruokapäivän valtakunnallisia avajaisia vietetään vuonna 2026 Loimaalla

Vuoden 2026 Lähiruokapäivän valtakunnallisia avajaisia vietetään Varsinais-Suomessa lauantaina 12. syyskuuta kello 10–16. Avajaispaikkana toimii Suomen maatalousmuseo Sarka. Museonjohtaja Lauri Viinikkala on iloinen, että avajaiset saadaan Loimaalle.

– Sarka sopii Lähiruokapäivän avajaistapahtumapaikaksi erinomaisesti. Tarkoitus nostaa esille lähiruokaa pitkänä ajallisena jatkumona menneisyyden hämäristä nykypäivään ja tulevaisuuteenkin saakka.

Tapahtumassa tuodaan laajasti esiin Loimaan seudun ja koko Varsinais-Suomen ruokakulttuuria pellolta pöytään sekä tarjotaan areena keskustelulle lähiruuan ja ruuantuotannon merkityksestä.

Monipuolista ohjelmaa luvassa

Avajaistapahtuman suunnittelua koordinoi Novidan Tulevaisuuden ruokaketjut Varsinais-Suomessa -hanke, joka on saanut EU:n maaseuturahoitusta Lounais-Suomen elinvoimakeskukselta. Hankkeessa työskentelevät Kai Alajoki ja Lasse Alisaari ovat innoissaan suunnitteilla olevasta ohjelmasta.

– Avajaisten ohjelmassa on tarkoitus huomioida laajan yhteistyöverkoston ansiosta kattavasti eri kohderyhmät: kulinaristit, lapsiperheet, ruokaketjun ammattilaiset, historian harrastajat ja kaikki muutkin maaseudusta ja lähiruuasta kiinnostuneet. Meihin voi olla yhteydessä, jos haluaa mukaan ideoimaan avajaisten ohjelmaa.

Lähiruokapäivä täyttää 10 vuotta

Lähiruokapäivä on oikea maaseudun avointen ovien tapahtuma. Juhlaviikonlopun aikana ihmiset pääsevät tutustumaan paikallisiin ruuantuottajiin ja ruoka-alan yrityksiin, nauttimaan maaseudun ainutlaatuisista palveluista sekä ostamaan lähiruokaa suoraan tiloilta. Monissa Lähiruokapäivän kohteissa on myös mahdollisuus päästä tutustumaan eläimiin, koneisiin ja nykyaikaiseen ruuantuotantoon. Viime vuonna Lähiruokapäivän aikana järjestettiin lähes 350 tapahtumaa ympäri Suomen.

Lähiruokapäivää koordinoi valtakunnallisesti Maaseutuverkostoyksikkö ja tapahtuman mahdollistaa EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus. Tapahtumasta vastaava Anna Mäkinen kertoo, että vierailijamäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta.

– Viime vuonna Lähiruokapäivän tapahtumissa ympäri Suomen vieraili arviolta 148 000 ihmistä.

Tänä vuonna Lähiruokapäivä täyttää 10 vuotta.

– Juhlavuoden kunniaksi haluamme nostaa esiin tapahtuman järjestäjien, vierailijoiden ja muiden mukana olleiden tarinoita. Vuosien varrella Lähiruokapäivä on mahdollistanut tuhansia kohtaamisia, uusia elämyksiä, tuoreita raaka-aineita, herkullisia makuja sekä vahvistanut yhteyksiä paikallisten tuottajien ja kuluttajien välillä, kommentoi Mäkinen.

Lisätiedot:

Ammattiopisto Novida

Kai Alajoki, 0405658017

Lasse Alisaari

etunimi.sukunimi@novida.fi

Maaseutuverkostoyksikkö

Anna Mäkinen, 050 472 8226

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi



