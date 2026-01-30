Lounais-Suomen elinvoimakeskusLounais-Suomen elinvoimakeskusLounais-Suomen elinvoimakeskus

Lähiruokapäivän valtakunnallisia avajaisia vietetään vuonna 2026 Loimaalla

30.1.2026 12:31:48 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Vuonna 2026 Lähiruokapäivä juhlii entistä isommin: luvassa on rakastetun tapahtuman kymmenvuotisjuhlavuosi. Avajaistapahtumaa vietetään syyskuussa Varsinais-Suomessa. Luvassa on koko maakunnan kattava lähiruokatori sekä paljon lava- ja oheisohjelmaa. Ja vielä on aikaa huomioida uudetkin ideat.

Neljä ihmistä, joilla on kädessään Lähiruokapäivän ilmapalloja.
10 vuotta täyttävää Lähiruokapäivää järjestää Ruokaviraston maaseutuverkostoyksikkö. Tapahtumakokonaisuutta koordinoi Anna Mäkinen (kuvassa vasemmalla).

Vuoden 2026 Lähiruokapäivän valtakunnallisia avajaisia vietetään Varsinais-Suomessa lauantaina 12. syyskuuta kello 10–16. Avajaispaikkana toimii Suomen maatalousmuseo Sarka. Museonjohtaja Lauri Viinikkala on iloinen, että avajaiset saadaan Loimaalle.

– Sarka sopii Lähiruokapäivän avajaistapahtumapaikaksi erinomaisesti. Tarkoitus nostaa esille lähiruokaa pitkänä ajallisena jatkumona menneisyyden hämäristä nykypäivään ja tulevaisuuteenkin saakka.

Tapahtumassa tuodaan laajasti esiin Loimaan seudun ja koko Varsinais-Suomen ruokakulttuuria pellolta pöytään sekä tarjotaan areena keskustelulle lähiruuan ja ruuantuotannon merkityksestä.

Monipuolista ohjelmaa luvassa

Avajaistapahtuman suunnittelua koordinoi Novidan Tulevaisuuden ruokaketjut Varsinais-Suomessa -hanke, joka on saanut EU:n maaseuturahoitusta Lounais-Suomen elinvoimakeskukselta. Hankkeessa työskentelevät Kai Alajoki ja Lasse Alisaari ovat innoissaan suunnitteilla olevasta ohjelmasta.

– Avajaisten ohjelmassa on tarkoitus huomioida laajan yhteistyöverkoston ansiosta kattavasti eri kohderyhmät: kulinaristit, lapsiperheet, ruokaketjun ammattilaiset, historian harrastajat ja kaikki muutkin maaseudusta ja lähiruuasta kiinnostuneet. Meihin voi olla yhteydessä, jos haluaa mukaan ideoimaan avajaisten ohjelmaa.

Lähiruokapäivä täyttää 10 vuotta

Lähiruokapäivä on oikea maaseudun avointen ovien tapahtuma. Juhlaviikonlopun aikana ihmiset pääsevät tutustumaan paikallisiin ruuantuottajiin ja ruoka-alan yrityksiin, nauttimaan maaseudun ainutlaatuisista palveluista sekä ostamaan lähiruokaa suoraan tiloilta. Monissa Lähiruokapäivän kohteissa on myös mahdollisuus päästä tutustumaan eläimiin, koneisiin ja nykyaikaiseen ruuantuotantoon. Viime vuonna Lähiruokapäivän aikana järjestettiin lähes 350 tapahtumaa ympäri Suomen.

Lähiruokapäivää koordinoi valtakunnallisesti Maaseutuverkostoyksikkö ja tapahtuman mahdollistaa EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus. Tapahtumasta vastaava Anna Mäkinen kertoo, että vierailijamäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta.

– Viime vuonna Lähiruokapäivän tapahtumissa ympäri Suomen vieraili arviolta 148 000 ihmistä.

Tänä vuonna Lähiruokapäivä täyttää 10 vuotta.

– Juhlavuoden kunniaksi haluamme nostaa esiin tapahtuman järjestäjien, vierailijoiden ja muiden mukana olleiden tarinoita. Vuosien varrella Lähiruokapäivä on mahdollistanut tuhansia kohtaamisia, uusia elämyksiä, tuoreita raaka-aineita, herkullisia makuja sekä vahvistanut yhteyksiä paikallisten tuottajien ja kuluttajien välillä, kommentoi Mäkinen.

 

Lisätiedot:

 

Ammattiopisto Novida

Kai Alajoki, 0405658017

Lasse Alisaari

etunimi.sukunimi@novida.fi

Maaseutuverkostoyksikkö

Anna Mäkinen, 050 472 8226

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Avainsanat

lähiruokapäiväsarka-museonovidalounais-suomen elinvoimakeskuslähiruokapäivän avajaisetloimaa

Kuvat

Neljä ihmistä, joilla on kädessään Lähiruokapäivän ilmapalloja.
10 vuotta täyttävää Lähiruokapäivää järjestää Ruokaviraston maaseutuverkostoyksikkö. Tapahtumakokonaisuutta koordinoi Anna Mäkinen (kuvassa vasemmalla).
Lataa
Ilmakuva Sarka-museon pihapiiristä.
Vuonna 2026 Lähiruokapäivän valtakunnallisia avajaisia vietetään Sarka-museon pihapiirissä.
Janica Vilen Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Varsinais-Suomen työttömyys selkeässä nousussa joulukuussa27.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen työttömyys kohosi trendinomaisesti joulukuun aikana. Normaalivuosina työttömyys kohoaa juuri marraskuun tilanteesta reilusti. Myös pitkäaikaistyöttömyys jatkoi kasvuaan ja määrä hypähti useammalla sadalla ylöspäin jo aiemmista ennätyslukemista. Positiivinen valonpilkahdus näkyi uusien avoimien työpaikkojen määrässä, joka nousi verrattuna viime vuoden joulukuuhun 14 prosentilla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye