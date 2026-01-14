Apulaispormestari Reetta Vanhasen lapsi syntyi
30.1.2026 13:02:53 EET | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhasen perheeseen syntyi tytär varhain keskiviikkoaamuna 28.1.2026. Vauva on pitkään odotettu pikkusisko päiväkoti-ikäiselle isosiskolle.
“Olemme iloisia ja onnekkaita. Tie tähän pisteeseen on ollut raskas”, kertoo Vanhanen.
Äiti ja lapsi voivat molemmat nyt hyvin kotona.
“Olemme hyvin kiitollisia saamastamme ammattitaitoisesta ja huippulaatuisesta hoidosta Naistenklinikan ja vastasyntyneiden osasto Saaren henkilökunnalle. Suomi on turvallinen maa syntyä ja paras paikka tulla äidiksi”, Vanhanen kertoo.
Vanhanen on perhevapaalla 9.1.–4.10.2026, häntä sijaistaa tällä välin Shawn Huff.
