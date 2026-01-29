Ilkka Salmi Turun yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi

Turun yliopiston hallitus teki päätöksen puheenjohtajista ensimmäisessä kokouksessaan perjantaina 30.1.2026.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittu Ilkka Salmi työskentelee Euroopan komission turvallisuusasioista vastaava varapääjohtajana. Hän on toiminut pitkään erilaisissa EU:n turvallisuuteen ja valmiuteen liittyvissä johtavissa tehtävissä sekä muun muassa sisäministeriön kansliapäällikkönä ja suojelupoliisin päällikkönä.

Salmi on suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnon Turun yliopistossa. Hänellä on lisäksi tutkinto belgialaisesta Vrije Universiteit Brusselista.

– Turun yliopisto luo alueelleen ja laajemminkin suomalaiseen yhteiskuntaan hyvinvointia ja vakautta perustehtäviensä, tutkimuksen ja koulutuksen, kautta. Otan kotiyliopistoni hallituksen puheenjohtajan tehtävän vastaan nöyränä ja erittäin sitoutuneena. Odotan innolla yhteistyötä yliopistoyhteisön ja sidosryhmien kanssa. Haluan olla edelleen kehittämässä Turun yliopistoa ensiluokkaisena ja vetovoimaisena opiskelupaikkana, työyhteisönä ja yhteistyökumppanina, sanoo Salmi, joka oli Turun yliopiston hallituksen jäsen myös edellisellä nelivuotiskaudella.

Varapuheenjohtajaksi valittu Anne-Mari Virolainen on Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja. Hän on toiminut muun muassa kansanedustajana sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä. Virolainen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta.

Yliopistoyhteisön ulkopuolisina jäseninä hallituksessa ovat Salmen ja Virolaisen lisäksi kaupunginjohtaja Laura Leppänen ja johtaja Veli-Pekka Nurmi.

Yliopistoyhteisöstä hallitukseen kuuluvat professori Luis Alvarez Esteban, professori Klaus Elenius, yliopistonlehtori Elina Pelto, tiedekuntapäällikkö Eeva Rainio, opiskelijajäsen Camilla Saarinen ja opiskelijajäsen Akseli Tiitta.

Yliopistoyhteisön ulkopuolisten jäsenten ja yliopiston henkilöstöön kuuluvien jäsenten kausi on pituudeltaan nelivuotinen, opiskelijajäsenten kaksivuotinen.

Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin. Se päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista. Yliopistolain mukaisesti hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yliopistoyhteisön ulkopuolisten hallituksen jäsenten joukosta.