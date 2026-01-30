Mai Kivelä: Tullin on otettava käyttöön eläinten hyvinvointia varjelevat toimintatavat
30.1.2026 14:19:43 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Yle uutisoi tiistaina rescue-koirasta, joka jouduttiin lopettamaan, koska Tulli katsoi sen saapuneen Suomeen laittomasti. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelän mukaan Tulli käsittelee maahan saapuvia eläimiä tavarakuljetuksiin rinnastettavalla tavalla. Hän jätti eduskunnalle kirjallisen kysymyksen Tullin toimintatapojen kohtuullisuudesta.
– Eläintä ei tule voida kohdella tavaroihin rinnastettavalla tavalla eikä eläintä tule voida lopettaa kevyin perustein. Ylen uutisoimassa tapauksessa korjaavat toimenpiteet olisivat teoriassa olleet täysin mahdollisia, mutta Tullin nykyiset toimintasäännöt eivät jättäneet muuta vaihtoehtoa kuin koiran lopettamisen, Kivelä sanoo.
Rescue-koira jouduttiin lopettamaan, koska sitä koskevat paperit olivat vaihtuneet samalla lennolla matkanneen toisen koiran papereihin, eikä lähtömaahan palauttamista lentokoneella katsottu mahdolliseksi koiran takajalan vamman takia.
– Lemmikin omistajalle tällainen tilanne on äärimmäisen koetteleva ja epäreilu. Lemmikkihän on useimmille perheenjäsen. Tullissa ei nykyisellään lainkaan tunnisteta eläinten itseisarvoa ja laissakin säädettyä tavoitetta eläinten elämän ja hyvinvoinnin suojelemiseksi, Kivelä sanoo.
– Tulli joutuu vuosittain lopettamaan kymmenkunta EU-alueen ulkopuolelta saapuvaa eläintä käytännössä muotoseikkojen takia. Tulliviranomaisille on pakko kehittää parempia toimintatapoja, joilla taataan eläinten kunnioitus ja suojelu niiden hyvinvoinnille koituvalta haitalta, Kivelä päättää.
Yhteyshenkilöt
Mai KiveläkansanedustajaPuh:040 741 7379mai.kivela@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Veronika Honkasalo: Suomalaisten henkilötiedot eivät saa olla digijättien oikkujen armoilla30.1.2026 09:38:02 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen datainfran julkisomistuksen vahvistamisesta ja riippumattomuudesta yhdysvaltalaisista palveluista.
Timo Furuholm: Syyrian kurdien turvallisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuminen on varmistettava29.1.2026 12:43:07 EET | Tiedote
Syyrian presidentin Ahmed al-Šaraan joukot ovat hyökänneet kurdien itsehallintoalueille tulitaukosopimuksista huolimatta. Syyrian armeija on tappanut siviilejä, ja kymmeniätuhansia ihmisiä on joutunut pakenemaan. Ruoan, terveydenhuollon ja humanitaarisen avun saanti on estetty. Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Timo Furuholm pitää kurdien tilannetta todella huolestuttavana. Hän on jättänyt Rojavan tilanteesta tänään kirjallisen kysymyksen.
Minja Koskela: Oikeistohallitus rakentaa Suomeen asunnottomuuskriisiä28.1.2026 13:11:17 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii Orpon hallitusta muuttamaan asuntopolitiikkansa linjaa uusien asunnottomuustilastojen valossa. Tuoreen selvityksen mukaan asunnottomuus nousi viime vuonna Suomessa jo toista vuotta peräkkäin aiemman yli 10 vuoden yhtäjaksoisen laskun jälkeen.
Pia Lohikoski: Trumpilaista retoriikkaa ei todella kaivata Suomeen28.1.2026 13:07:41 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski pitää Uudenmaan vaalipiirin kansanedustaja Onni Rostilan kommentteja Yhdysvaltain kansalaisoikeuksien tilasta ja väkivallanteoista poikkeuksellisen kovina ja vaatii perussuomalaisten eduskuntaryhmän johdolta vastauksia.
Minja Koskela: Hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut28.1.2026 10:14:47 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela toteaa hallituksen talouspolitiikan epäonnistuneen. Oikeistohallitus on toistuvasti kerskaillut tehneensä 10 miljardin säästöt Suomen julkiseen talouteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n mukaan todelliset säästöt jäävät 3,5 miljardiin euroon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme