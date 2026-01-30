Vasemmistoliitto

Mai Kivelä: Tullin on otettava käyttöön eläinten hyvinvointia varjelevat toimintatavat

30.1.2026 14:19:43 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Yle uutisoi tiistaina rescue-koirasta, joka jouduttiin lopettamaan, koska Tulli katsoi sen saapuneen Suomeen laittomasti. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelän mukaan Tulli käsittelee maahan saapuvia eläimiä tavarakuljetuksiin rinnastettavalla tavalla. Hän jätti eduskunnalle kirjallisen kysymyksen Tullin toimintatapojen kohtuullisuudesta.

Kansanedustaja Mai Kivelä
Kuva: Elisa Salomäki

– Eläintä ei tule voida kohdella tavaroihin rinnastettavalla tavalla eikä eläintä tule voida lopettaa kevyin perustein. Ylen uutisoimassa tapauksessa korjaavat toimenpiteet olisivat teoriassa olleet täysin mahdollisia, mutta Tullin nykyiset toimintasäännöt eivät jättäneet muuta vaihtoehtoa kuin koiran lopettamisen, Kivelä sanoo.

Rescue-koira jouduttiin lopettamaan, koska sitä koskevat paperit olivat vaihtuneet samalla lennolla matkanneen toisen koiran papereihin, eikä lähtömaahan palauttamista lentokoneella katsottu mahdolliseksi koiran takajalan vamman takia.

– Lemmikin omistajalle tällainen tilanne on äärimmäisen koetteleva ja epäreilu. Lemmikkihän on useimmille perheenjäsen. Tullissa ei nykyisellään lainkaan tunnisteta eläinten itseisarvoa ja laissakin säädettyä tavoitetta eläinten elämän ja hyvinvoinnin suojelemiseksi, Kivelä sanoo.

– Tulli joutuu vuosittain lopettamaan kymmenkunta EU-alueen ulkopuolelta saapuvaa eläintä käytännössä muotoseikkojen takia. Tulliviranomaisille on pakko kehittää parempia toimintatapoja, joilla taataan eläinten kunnioitus ja suojelu niiden hyvinvoinnille koituvalta haitalta, Kivelä päättää.

Syyrian presidentin Ahmed al-Šaraan joukot ovat hyökänneet kurdien itsehallintoalueille tulitaukosopimuksista huolimatta. Syyrian armeija on tappanut siviilejä, ja kymmeniätuhansia ihmisiä on joutunut pakenemaan. Ruoan, terveydenhuollon ja humanitaarisen avun saanti on estetty. Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Timo Furuholm pitää kurdien tilannetta todella huolestuttavana. Hän on jättänyt Rojavan tilanteesta tänään kirjallisen kysymyksen.

