Eerikkilä

Talviuinnin SM-kisat Eerikkilään

31.1.2026 16:00:00 EET | Eerikkilä | Tiedote

Kilpasarjojen lisäksi tapahtuma tarjoaa matalan kynnyksen vaihtoehtoja harrastajille ja ensikertalaisille.

Talviuinnin SM-kisat uidaan Eerikkilässä helmikuussa 2027.
Talviuinnin SM-kisat uidaan ensi vuoden helmikuussa Eerikkilässä. Suosittu tapahtuma kokoaa perinteisesti yhteen satoja talviuinnin harrastajia ja kilpauimareita kokeilemaan omia rajojaan ja nauttimaan ainutlaatuisesta talviuintitunnelmasta.

Eerikkilän toimitusjohtaja Petri Jakonen iloitsee tapahtuman saamisesta Forssan seudulle ja Eerikkilään.

”On hienoa päästä rakentamaan eerikkiläläisten toimesta parasta mahdollista kokemusta kaikille sadoille vieraille, jotka tulevat nauttimaan Ruostejärven virkistävästä altaasta.”

Tapahtumassa jaetaan Suomen mestaruudet naisten ja miesten sarjoissa 25 metrin rintauinnissa, 25 metrin vapaauinnissa ja 50 metrin rintauinnissa sekä 4 × 25 metrin rintauintiviestissä. Kilpasarjojen lisäksi tapahtuma tarjoaa matalan kynnyksen vaihtoehtoja, Norppa-sarjassa uidaan 25 metriä ilman ajanottoa ja Kuutti-sarjassa vain pulahdetaan avannossa.

Aktiivisena avantouimarina tunnettu Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi nähtäneen myös uimareiden joukossa. Kisojen hakuprosessissakin mukana ollut Kesäniemi uskoo tulossa olevan kaikkien aikojen SM-kisat.

”Tällä kertaa itsellä onkin sitten kotikenttäetu ja matka taittunee ennätysajassa. Kannustan muitakin osallistumaan varsinkin nyt, kun sitä pääsee tekemään Eerikkilän upeissa maisemissa.”

Tapahtuman majoituspaketit ovat nyt saatavilla. Ilmoittautuminen kilpailuihin aukeaa marraskuussa.

Tapahtuma järjestetään yhdessä Suomen Ladun kanssa 5.-7.2.2027. 

