Talviuinnin SM-kisat Eerikkilään
31.1.2026 16:00:00 EET | Eerikkilä | Tiedote
Kilpasarjojen lisäksi tapahtuma tarjoaa matalan kynnyksen vaihtoehtoja harrastajille ja ensikertalaisille.
Talviuinnin SM-kisat uidaan ensi vuoden helmikuussa Eerikkilässä. Suosittu tapahtuma kokoaa perinteisesti yhteen satoja talviuinnin harrastajia ja kilpauimareita kokeilemaan omia rajojaan ja nauttimaan ainutlaatuisesta talviuintitunnelmasta.
Eerikkilän toimitusjohtaja Petri Jakonen iloitsee tapahtuman saamisesta Forssan seudulle ja Eerikkilään.
”On hienoa päästä rakentamaan eerikkiläläisten toimesta parasta mahdollista kokemusta kaikille sadoille vieraille, jotka tulevat nauttimaan Ruostejärven virkistävästä altaasta.”
Tapahtumassa jaetaan Suomen mestaruudet naisten ja miesten sarjoissa 25 metrin rintauinnissa, 25 metrin vapaauinnissa ja 50 metrin rintauinnissa sekä 4 × 25 metrin rintauintiviestissä. Kilpasarjojen lisäksi tapahtuma tarjoaa matalan kynnyksen vaihtoehtoja, Norppa-sarjassa uidaan 25 metriä ilman ajanottoa ja Kuutti-sarjassa vain pulahdetaan avannossa.
Aktiivisena avantouimarina tunnettu Forssan kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi nähtäneen myös uimareiden joukossa. Kisojen hakuprosessissakin mukana ollut Kesäniemi uskoo tulossa olevan kaikkien aikojen SM-kisat.
”Tällä kertaa itsellä onkin sitten kotikenttäetu ja matka taittunee ennätysajassa. Kannustan muitakin osallistumaan varsinkin nyt, kun sitä pääsee tekemään Eerikkilän upeissa maisemissa.”
Tapahtuman majoituspaketit ovat nyt saatavilla. Ilmoittautuminen kilpailuihin aukeaa marraskuussa.
Tapahtuma järjestetään yhdessä Suomen Ladun kanssa 5.-7.2.2027.
Yhteyshenkilöt
Petri JakonenToimitusjohtajaEerikkiläPuh:050 533 3600petri.jakonen@eerikkila.fi
Me Eerikkilässä vaalimme Erik von Frenckellin unelmaa paikasta, jossa voi luonnon keskellä kehittyä ja levähtää kaukana maailman melusta. Tätä unelmaa olemme vaalineet niin pelaajien, valmentajien, johtajien kuin joukkueiden ja työyhteisöjen kanssa. Autamme jokaista löytämään oman ainutlaatuisen pelipaikkansa.
Eerikkilä on jalkapallon, futsalin ja salibandyn valtakunnallinen valmennuskeskus ja maajoukkueiden koti. Vastuulliset toimintatavat ohjaavat arkeamme joka päivä. Yleishyödyllisenä säätiönä ohjaamme kaikki tuotot takaisin lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun edistämiseen.
Tutustu meihin paremmin: eerikkila.fi, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok ja YouTube.
