Porin uusi oikeustalo vihittiin käyttöön

Porin uusi oikeustalo tarjoaa tilat Satakunnan käräjäoikeudelle, Vaasan hovioikeuden istunnoille, Ulosottolaitokselle, Syyttäjälaitoksen Länsi-Suomen syyttäjäalueelle (Porin toimipaikka) sekä Oikeuspalveluvirastolle. Henkilöstömäärä on yhteensä noin 150.

”Nyt oikeushallinnon asiakkaat voivat asioida yhdessä osoitteessa uusissa, toimivissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Viihtyisyyteenkin on panostettu ja olemme saaneet aulatiloihin, joihinkin saleihin sekä meidän omiin toimistotiloihimme Kansallisgallerian teoksia lainaan”, Satakunnan käräjäoikeuden laamanni Jaana Helander kertoo.

Uusi rakennus valmistui alkuvuodesta 2025. Tilat otettiin käyttöön kesällä 2025. Vanha oikeustalo oli käytössä uudisrakennuksen valmistumiseen saakka, minkä jälkeen se purettiin kesällä 2025.

”Vanha oikeustalo tuli tiensä päähän. Muistan, kuinka kerran jalkani kastuivat rakennuksen kellariin vuotaneesta vedestä”, Helander jatkaa.

Rakennushankkeessa rakennuttajana toimi Senaatti-kiinteistöt ja pääurakoitsijana Hartela Länsi-Suomi Oy. Rakennus sijaitsee valtion omistamalla ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimalle tontilla.