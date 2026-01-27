Tuomioistuinvirasto

Porin uusi oikeustalo vihittiin käyttöön

30.1.2026 15:05:38 EET | Tuomioistuinvirasto | Tiedote

Porissa vietettiin tänään uuden oikeustalon vihkiäisiä. Uusi oikeustalo rakennettiin vanhan oikeustalon kanssa samalle tontille. Tavoitteena oli keskittää eri osoitteissa sijainneet oikeushallinnon toiminnot nykyaikaisiin, terveellisiin ja turvallisiin yhteisiin tiloihin.

Porin oikeustalo 2026


Porin uusi oikeustalo tarjoaa tilat Satakunnan käräjäoikeudelle, Vaasan hovioikeuden istunnoille, Ulosottolaitokselle, Syyttäjälaitoksen Länsi-Suomen syyttäjäalueelle (Porin toimipaikka) sekä Oikeuspalveluvirastolle. Henkilöstömäärä on yhteensä noin 150.

”Nyt oikeushallinnon asiakkaat voivat asioida yhdessä osoitteessa uusissa, toimivissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Viihtyisyyteenkin on panostettu ja olemme saaneet aulatiloihin, joihinkin saleihin sekä meidän omiin toimistotiloihimme Kansallisgallerian teoksia lainaan”, Satakunnan käräjäoikeuden laamanni Jaana Helander kertoo.

Uusi rakennus valmistui alkuvuodesta 2025. Tilat otettiin käyttöön kesällä 2025. Vanha oikeustalo oli käytössä uudisrakennuksen valmistumiseen saakka, minkä jälkeen se purettiin kesällä 2025.

”Vanha oikeustalo tuli tiensä päähän. Muistan, kuinka kerran jalkani kastuivat rakennuksen kellariin vuotaneesta vedestä”, Helander jatkaa.

Rakennushankkeessa rakennuttajana toimi Senaatti-kiinteistöt ja pääurakoitsijana Hartela Länsi-Suomi Oy. Rakennus sijaitsee valtion omistamalla ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimalle tontilla.

Yhteyshenkilöt

Satakunnan käräjäoikeuden laamanni Jaana Helander (tuomioistuinlaitos), puh. 029 5646701

Aluesyyttäjä, apulaispäällikkö Johanna Saustila (Syyttäjälaitos), puh. 029 5625403

Johtava julkinen oikeusavustaja Arsi Rantanen (Oikeuspalveluvirasto) puh. 029 5660556

Toimistopäällikkö Eija Sookari (Ulosottolaitos), puh. 029 5658248

Sähköposti: etunimi.sukunimi@oikeus.fi



Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la. Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

