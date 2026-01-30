Konepaja-alueen kehitys etenee: Osa Järvikadusta suljetaan pysyvästi 1.2. alkaen
30.1.2026 16:44:19 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Syyskuusta lähtien suljettuna ollut osa Järvikadusta lakkautetaan pysyvästi helmikuun alussa. Konepaja-alueen asemakaavan myötä suljetun katuosuuden tilalle rakennetaan tulevaisuudessa asuntoja, ja viereen rakennetaan uusi katu, joka korvaa nykyisen Järvikadun.
Järvikatu on ollut tilapäisesti suljettuna 1.9.2025 lähtien teollisuushallin purkutöiden takia. Pysyvä sulkemispäätös jatkaa syksystä asti voimassa olleita liikennejärjestelyjä niin, että pienvenesataman pysäköintialueelle on jatkossakin kulkuyhteys Kirkkopuistikon suunnasta. Myös pyöräilijät ja kävelijät pääsevät kulkemaan samoin kuin tällä hetkellä.
Pysäköinti sallitaan jälleen 1.2. alkaen Pitkälläkadulla puretun rakennuksen puolella. Samalla suljettuna ollut jalkakäytävä avataan Pitkälläkadulla.
Kunnossapito loppuu 1.2. alkaen Järvikadun mutkasta Pitkällekadulle saakka, eikä kyseistä katuosuutta enää avata liikenteelle.
Uusi katu vuonna 2027
Järvikatu suljetaan pysyvästi, koska alueella tehdään edelleen purkutöitä. Lisäksi Vöyrinkaupungin konepaja-alueen asemakaavassa suljettu katuosuus on varattu uuden asuntoalueen rakentamiseen ja sitä edeltäviin töihin. Asemakaava hyväksyttiin viime keväänä.
Asemakaavassa Järvikadun poistuvan osuuden tilalle on suunniteltu uusi katu nimeltä Porttikatu. Uusi katu oikaisee nykyisen mutkan sijaan suoraan Pitkällekadulle, ilman koukkausta Onkilahdenpuiston puolella. Tavoitteena on, että Porttikadun rakennustyöt alkavat vuonna 2027.
Lifti jatkaa nykyisellä reitillä
Joukkoliikenne Liftin linjan 4V nykyinen poikkeusreitti jää voimaan siihen saakka, kunnes Porttikatu on rakennettu ja avattu. Tiedot on päivitetty reittioppaaseen.
