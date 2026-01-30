Menestysreseptituotteissa ennätyksellinen myynti – ”tuotteita on vielä toistaiseksi riittänyt”
30.1.2026 17:06:56 EET | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
Tiistaina S-ryhmän kaupoissa lanseeratut Suomalainen menestysresepti -kilpailun tuotteet ovat saaneet ennätyksellisen vastaanoton. Voittajatuotteiden Kilin ja Shalaatin lisäksi erityisesti RiesKiss-siemenrieska on yllättänyt suosiollaan.
Suomalainen menestysresepti -kilpailun tuotteiden lanseerauspäivän myynnit ovat koko kilpailun historian kovimmat. Kahden ensimmäisen lanseerauspäivän aikana tämän vuoden tuotteita on myyty kappalemääriltään huimat 60 % enemmän kuin edellisellä kaudella.
Tämän kauden SMR-tuotteet ovat menestyneet poikkeuksellisen hyvin. Kaikkien vuosien ensimmäisten kahden päivän myyntejä vertaillessa kauden tuotteista peräti kuusi sijoittuu kilpailun historian TOP10-listalle.
Kaikki tämän kauden menestysreseptituotteet ovat omien tuotekategorioidensa myydyimpien tuotteiden joukossa.
-Päättynyt menestysreseptikausi oli monin tavoin poikkeuksellinen ja kilpailun taso oli kenties koko ohjelman historian kovin. Tämä selvästi näkyy kysynnässä, S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja, kilpailun tuomari Antti Oksa toteaa.
Aikaisemmilla kausilla osa tuotteista myytiin loppuun jo lanseerausviikolla. Tänä vuonna kysyntä on ollut lanseerauksen jälkeen vielä aikaisempiakin vuosia suurempaa.
- On hienoa nähdä, että nousevien kotimaisten ruokainnovaattoreiden tuotteet kiinnostavat suomalaisia näin laajasti, ennätykselliseen kysyntään on varauduttu ja tuotteita on vielä toistaiseksi riittänyt, Oksa jatkaa.
Viisi suomalainen menestysresepti -kilpailun finalistituotetta tuli myyntiin keskiviikkona 28. tammikuuta S-ryhmän kauppoihin kilpailun ratkettua televisiossa edellisenä iltana.
Kilpailun voittivat historiallisesti tasapistein Anemone Aaltosen ja Kaffa roasteryn luonnollinen kahvimarjaenergiajuoma Kili sekä Elina Leskisen ja Rebl eatsin ravistettava salaatti Shalaatti.
Muut myyntiin tulleet finalistituotteet ovat Antti Helkalan edustaman Juho Pullin leipomon Paraski, kotimaisesta vehnästä, ohrasta ja kaurasta leivottu Suomalainen bagel, Iita Tyykiluodon ja Putaan Pullan täysjyväviljasta valmistettu RiesKiss -siemenrieska sekä Kaisa Somerpalon kehittämät kasviproteiinia ja kotimaista lihaa yhdistelevät Sopu-pyörykät.
Haku seuraavalle menestysreseptikaudelle on käynnissä.
Lisätietoja
Antti Oksa,
antti.oksa@sok.fi
010 768 0699
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa & ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä ja oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on noin 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. Verojalanjälkemme on lähes 1,9 miljardia euroa, ja investoimme Suomeen vuosittain noin 500 miljoonaa euroa.
#parempipaikkaelää
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Suomen ensimmäiset Prisma-kodit tulevat myyntiin Helsingissä – Tältä ne näyttävät30.1.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Helsingin Lassilassa sijaitsevassa As. Oy Helsingin Jupiterissa on keväällä mahdollisuus hankkia ainutlaatuinen koti. Kerrostaloyhtiössä tulee nimittäin myyntiin kaksi asuntoa, jotka on sisustettu alusta loppuun Prisman oman House-tuotemerkin tuotteilla tehden niistä Suomen ensimmäiset Prisma-kodit ja tuoden asuntomarkkinoille jotain poikkeuksellista.
Tässä ovat vuoden 2026 Suomalaiset menestysreseptit – kilpailulla yllättäen kaksi voittajaa27.1.2026 21:00:00 EET | Tiedote
Suomalainen menestysresepti -kilpailu sai tänä vuonna kaksi voittajaa, kun Elina Leskisen ravistettava valmissalaatti Shalaatti ja Anemone Aaltosen luonnollinen, kahvimarjasta tehty energiajuoma Kili ylsivät tasapisteisiin. Kilpailun finalistituotteet ovat myynnissä S-ryhmän kaupoissa 28.1. alkaen.
Kansainvälinen huippuhotelli Radisson Blu Royal Hotel Helsingissä avautuu uudistettuna 17.3.27.1.2026 10:06:03 EET | Tiedote
Helsingin Radisson Blu Royal Hotel avautuu mittavan uudistuksen jälkeen maaliskuun lopulla. Täysin uudistetut yleiset tilat, näyttävä Ballroom juhliin, skandinaavisen tyylikkäät huoneet ja uusi ravintola NORD tekevät hotellista suosikin erityisesti kansainvälisille vieraille ja tapahtumajärjestäjille.
Mediajohtaja Päivi Anttikoski jättää tehtävänsä SOK:lla26.1.2026 12:00:00 EET | Tiedote
S-ryhmän sisältöjen, viestinnän, yhteiskuntasuhteiden, markkinoinnin ja kaupan median kehittämisestä vastannut mediajohtaja, CMO Päivi Anttikoski jättää tehtävänsä SOK:lla neljän vuoden jälkeen. ”Haluan kiittää Päiviä erinomaisesta työstä kaupparyhmän menestyksen eteen. Vahvalla mediaosaamisellaan Anttikoski on kasvattanut Yhteishyvä-median näkyvyyden täysin uudelle tasolle, syvä yhteiskunnallinen osaaminen on nostanut vaikuttamistyön ja viestinnän painoarvoa koko kaupparyhmässä ja kaupan median liiketoiminta on vahvalla kasvu-uralla. Markkinoinnissa Anttikosken innostava johtamistyyli on toiminut kannustimena täysin uusille konsepteille, kuten osuuskaupan omaleimaisesta palkitsemisesta kertovalle Tilipäivälle”, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook toteaa. ”Olen vilpittömän ylpeä ja kiitollinen siitä, mitä olemme yhdessä näiden vuosien kuluessa saaneet aikaan. Takana on innostava matka, jota olen saanut tehdä erinomaisen tiimin kanssa. Nyt on täydellinen aika siirtää kapula seuraavalle”, Päivi
Yritysten luontojalanjäljen laskentaan avoin työkalu – vauhdittaa luontotyön käynnistämistä26.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopisto, S-ryhmä ja Sitra ovat julkaisseet avoimen tietokannan ja oppaan, joiden avulla yritykset voivat laskea ja pienentää omaa luontojalanjälkeään. S-ryhmän datan pohjalta kehitetty uusi laskentamalli auttaa tunnistamaan suurimmat vaikutusten aiheuttajat ja ohjaamaan toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ilmastonmuutos ja luontokato vaikuttavat jo elintarvikkeiden saatavuuteen, ja luontojalanjäljen laskenta voi tulevaisuudessa auttaa riskienhallinnassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme