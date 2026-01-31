Historiallisen suuri 16 miljoonan euron potti Lotosta jakoon – tänne se meni
31.1.2026 23:04:58 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Lotossa löytyi kierroksella 05/2026 yksi täysosuma. Varsinaissuomalainen voittaja kuittaa seitsemän oikein -rivillään 16 miljoonaa euroa.
Lotto-kierroksen 05/2026 oikea rivi on 7, 17, 18, 19, 22, 25, 33 sekä lisänumero 26. Plusnumeroksi arvottiin 23.
-Ennätykselliset onnittelut historiallisesta voitosta Naantaliin! Kyseessä on Loton 55-vuotisen historian suurin voitto, iloitsee Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Juho Virnes.
Veikkaus.fi:ssä onnenrivinsä pelannut voittaja saa jättipotin pankkitililleen kolmen viikon karenssiajan jälkeen.
– Voittaja on lämpimästi tervetullut myös voittokahveille Miljonäärisalonkiin, Veikkauksen pääkonttorille. Suuret onnittelut voittajalle, Veikkauksen viestintäasiantuntija Mari Lehtisalo iloitsee.
Jokeri-pelin lauantain oikea rivi on 6 9 4 0 0 2 6. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kolme kappaletta, joista yksi oli tuplattu. Kuusi oikein -tuloksella voitto on 20 000 euroa ja tuplattuna 40 000 euroa.
Milli-pelin voittorivi on 11, 16, 18, 24, 26 ja 33. Lisänumero 40. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lauantai-Lomatonnin voittoyhdistelmä on Oslo 58. 1 000 euron päävoittoja meni jakoon 12 kappaletta.
Loton täysosumat top 10:
1. 16,0 milj. euroa, Naantali, kierros 05/2026
2. 15,8 milj. euroa, Siilinjärvi, kierros 37/2022
3. 15,7 milj. euroa, Kuopio (5 osuuden porukka), kierros 14/2021
4. 15,6 milj. euroa, Uusikaupunki, kierros 5/2020
5. 15,5 milj. euroa, Lohja, kierros 6/2019
6. 14,5 milj. euroa, Ruokolahti, kierros 22/2018
6. 14,5, milj. euroa, Hyvinkää, kierros 44/2023
7. 14,2 milj. euroa, 50 osuuden porukka eri puolilta Suomea, kierros 24/2017
8. 14,1 milj. euroa, Tuusula (porukka), kierros 6/2016
9. 14,0 milj. euroa, Kaustinen, kierros 45/2020
9. 14,0 milj. euroa, Sastamala, kierros 26/2022
10. 13,9 milj. euroa, Vaasa (10 osuuden porukka), kierros 7/2015
10. 13,9 milj. euroa, eri puolille Suomea (10 osuuden porukka), kierros 7/2015
Suurimmat yhdelle henkilölle menneet lottovoitot:
1. 16,0 milj. euroa, Naantali, kierros 05/2026
2. 15,8 milj. euroa: Siilinjärvi, kierros 37/2022
3. 15,6 milj. euroa: Uusikaupunki, kierros 5/2020
4. 15,5 milj. euroa: Lohja, kierros 6/2019
5. 14,5 milj. euroa: Ruokolahti, kierros 22/2018
5. 14,5, milj. euroa: Hyvinkää, kierros 44/2023
6. 14,0 milj. euroa: Kaustinen, kierros 45/2020
6. 14,0 milj. euroa: Sastamala, kierros 26/2022
7. 13,3 milj. euroa: Lahti, kierros 15/2014
8. 13 milj. euroa: Savonlinna, kierros 31/2023
9. 12,8 milj. euroa: Helsinki, kierros 36/2013
10. 12,2 milj. euroa: Helsinki, kierros 43/2012
Ensi viikolla Loton potissa on miljoona euroa.
Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja.
Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.
Kuponkipelien, kuten Loton ja Jokerin, pelaaminen edellyttää 15.5. alkaen tunnistautumista. Tunnistautumalla pelaaja pysyy paremmin kartalla pelaamisestaan ja oman pelaamisen hallinta helpottuu. Myös voitot pysyvät tallessa, vaikka pelitosite katoaisi.
