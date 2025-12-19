Hyvin-kilpailu innosti satoja osallistujia – kiitos kaikille!

Koulu PT – maksutonta liikuntaneuvontaa hyvinkääläisille koululaisille 7.10.2025 09:52:48 EEST | Tiedote

Hyvinkään kaupungin Koulu PT -toiminta tarjoaa maksutonta ja matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa 5.–9.-luokkalaisille, jotka liikkuvat vähän tai kaipaavat tukea aktiivisempaan arkeen. Tavoitteena on innostaa nuoria liikkumaan omalla tavallaan – rennosti, turvallisesti ja yksilöllisesti.