Hyvin-kilpailu innosti satoja osallistujia – kiitos kaikille!
2.2.2026 09:55:56 EET | Hyvinkään kaupunki | Tiedote
Hyvin-kilpailussa pyysimme kaupunkilaisia keksimään oivaltavia Hyvin-sanontoja ja nokkelia kielileikkejä, jotka tuovat esiin Hyvinkään henkeä ja arjen hyviä hetkiä. Ideoita kerättiin verkossa, somekanavissa, kirjastolla ja museokeskus Taikassa. Kilpailuun osallistui sekä hyvinkääläisiä että innokkaita ideoijia myös muualta Suomesta.
Osallistujat heittäytyivät ilahduttavan luovasti mukaan. Ehdotuksissa näkyivät niin arjen oivallukset kuin paikallinen ylpeys – esimerkkeinä muun muassa:
-
Hyvin tilaa jokaiselle
-
Hyvin lähellä täydellistä
-
Hyvinkäällä kaikki hyvin
Lisäksi mukana oli osallistujia myös Hyvinkään ulkopuolelta. Kampanja tavoitti ja innosti tekemään omia Hyvin-sanontoja myös niitä, jotka olivat huomanneet leikkimielisen kilpailun somekanavissa tai verkossa.
Myös KÄÄ-lahjoitusehdotuksiin osallistuttiin innokkaasti. Kampanjan ytimessä oli ajatus siitä, että Hyvinkäällä kaikki on niin hyvin, ettei ylimääräistä “KÄÄ”-loppua enää tarvita – siksi päätimme lähettää vapautuneet kirjaimet “uusiin koteihin”. Osallistujat saivat ideoida, minne kirjaimet voisivat päätyä ja millaista iloa ne voisivat tuottaa muualla.
“On ollut ilo seurata, miten ideamme on levinnyt myös kaupungin rajojen ulkopuolelle. Hyvin kaupunki henkii yhteenkuuluvuutta, ja tämä kilpailu osoitti sen upealla tavalla,” kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen iloitsee.
Arvonta on suoritettu kaikkien osallistujien kesken, ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Lämmin kiitos kaikille osallistujille!
