Viikkokatsaus 9.–13.1.2026

Marja Helena Sivonen: Kulttuurinmuutos eettisemmän tutkimuksen puolesta etenee ja löytää uusia käytäntöjä yhteistyöllä

Saamelaisen ilmastoneuvoston jäseneksi viime joulukuussa nimitetty erikoistutkija Marja Helena Sivonen käsittelee blogissaan alkuperäiskansojen kanssa tehtävää tutkimusta sekä eettisempien tutkimustapojen tarvetta ja mahdollisuuksia.

Raportin julkistustilaisuus ma 9.2. klo 15

Kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) liiketoiminta ja luonto -arviointiraportti julkaistaan. Raportin julkistustilaisuutta voi seurata suorana lähetystä IPBESin verkkosivuilla.

Tiedote ma 9.2.

Positiivinen luontosiirtymä yritysten suuri mahdollisuus

Kansainvälisen luontopaneelin arviointiraportti luonnon monimuotoisuuden ja liiketoiminnan kytköksistä julkaistiin. Ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Syken yhteistiedote.



Blogikirjoitus ma 9.2.

Circblog: Hajoaako vai ei? Pohjoiset olosuhteet haastavat biohajoavat muovit

​Muovijätteen aiheuttaman ympäristökriisin ratkaisemiseksi pyritään kehittämään materiaaleja, jotka hajoaisivat suhteellisen nopeasti luonnossa. Muovi hajoaa luonnossa monin eri tavoin, mutta sen lopullisen biohajotuksen hoitaa mikrobit. Mistä tiedämme, onko muovin oikeasti muuttunut hiilidioksidiksi ja erilaisiksi biomolekyyleiksi vai vain pilkkoutunut pienemmiksi mikro- ja nanomuovipartikkeleiksi? Muovin biohajoavuuden haasteita ja ratkaisuja ruoditaan kiertotalouden Circblogissa, jonka ovat kirjoittaneet Sami Taipale ja Noora Risku Jyväskylän yliopistosta. Yliopiston tutkimusta muovien biohajoavuudesta vesiympäristössä rahoitetaan Syken koordinoimasta EU:n LIFE-ohjelman PlastLIFE-projektista.

Hiilineutraali-webinaari ti 10.2. klo 15–16

Missä mennään kuntien ruokapalveluiden kestävyystyössä?

Kunnat ovat keskeisessä roolissa esimerkinnäyttäjinä paikallisen ilmastotyön vauhdittamisessa ja kestävämpien ruokaympäristöjen luomisessa. Yhä useampi kunta pohtii ravitsevuuden ohella ruoan ilmastovaikutuksia, ja haluaa lisätä lähi- ja luomuruokien sekä kasviproteiinien käyttöä – mutta miten tämä käytännössä onnistuu?

Tässä Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -projektin webinaarissa kurkistetaan siihen, missä kunnissa tällä hetkellä mennään ruokapalveluiden kestävyyden edistämisessä, ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia tähän liittyy. Lisäksi Kuopio kertoo kokemuksistaan: minkälaisin keinoin kaupungissa on onnistuttu lisäämään kasviproteiinien sekä lähi- ja luomuruoan hankintaa ja kulutusta.

Webinaari ti 10.2. klo 14.00–15.15

Eurooppalaisia esimerkkejä luonnolle positiivisesta päätöksenteosta

Webinaarissa tarkastellaan, miten oikeudenmukaisuus voidaan huomioida luonnon monimuotoisuutta koskevassa päätöksenteossa ja käytännön työssä niin maataloudessa, metsätaloudessa kuin terveydenhuollossa. Esittelyssä on tosielämän tapaustutkimuksia eri puolilta Eurooppaa, ja yhtenä esimerkkinä tutustutaan suomalaiseen jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen.



Englanninkielinen webinaari on maksuton ja suunnattu aiheen parissa työskenteleville päättäjille, tutkijoille ja ammattilaisille sekä kaikille teemasta kiinnostuneille. Tilaisuuden järjestää Suomen ympäristökeskuksen koordinoima BIONEXT-projekti.

Tilaisuus pidetään englanniksi ja sen järjestää BIONEXT-projekti (syke.fi).

Pinnalla juuri nyt

Ylen MOT:n dokumentti Italiasta Suomeen tuoduista jätteistä on herättänyt keskustelua. Suomen ympäristökeskus (Syke) on kansainvälisten jätesiirtojen lupa- ja valvontaviranomainen Suomessa. Syke tutkii myös kiertotalouteen siirtymisen mahdollisuuksia, haasteita ja keinoja sekä tukee kestävien kiertotalousratkaisujen kehittämistä.

Lisätietoja:

