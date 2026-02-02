Viikkokatsaus 9.–13.1.2026
Tässä tiedoksisi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Ratkaisuja-blogikirjoitus pe 6.2.
Marja Helena Sivonen: Kulttuurinmuutos eettisemmän tutkimuksen puolesta etenee ja löytää uusia käytäntöjä yhteistyöllä
Saamelaisen ilmastoneuvoston jäseneksi viime joulukuussa nimitetty erikoistutkija Marja Helena Sivonen käsittelee blogissaan alkuperäiskansojen kanssa tehtävää tutkimusta sekä eettisempien tutkimustapojen tarvetta ja mahdollisuuksia.
Lisätiedot: erikoistutkija Marja Helena Sivonen, puh. 029 525 1012, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Lue kaikki Ratkaisuja-blogit (syke.fi)
Raportin julkistustilaisuus ma 9.2. klo 15
Kansainvälisen luontopaneelin (IPBES) liiketoiminta ja luonto -arviointiraportti julkaistaan. Raportin julkistustilaisuutta voi seurata suorana lähetystä IPBESin verkkosivuilla.
Tiedote ma 9.2.
Positiivinen luontosiirtymä yritysten suuri mahdollisuus
Kansainvälisen luontopaneelin arviointiraportti luonnon monimuotoisuuden ja liiketoiminnan kytköksistä julkaistiin. Ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja Syken yhteistiedote.
Lisätiedot: viestintäpäällikkö Aino Laine, puh. 029 525 2138, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Katso Syken asiantuntijoiden tiedot tämän tiedotteen liitteestä.
Blogikirjoitus ma 9.2.
Circblog: Hajoaako vai ei? Pohjoiset olosuhteet haastavat biohajoavat muovit
Muovijätteen aiheuttaman ympäristökriisin ratkaisemiseksi pyritään kehittämään materiaaleja, jotka hajoaisivat suhteellisen nopeasti luonnossa. Muovi hajoaa luonnossa monin eri tavoin, mutta sen lopullisen biohajotuksen hoitaa mikrobit. Mistä tiedämme, onko muovin oikeasti muuttunut hiilidioksidiksi ja erilaisiksi biomolekyyleiksi vai vain pilkkoutunut pienemmiksi mikro- ja nanomuovipartikkeleiksi? Muovin biohajoavuuden haasteita ja ratkaisuja ruoditaan kiertotalouden Circblogissa, jonka ovat kirjoittaneet Sami Taipale ja Noora Risku Jyväskylän yliopistosta. Yliopiston tutkimusta muovien biohajoavuudesta vesiympäristössä rahoitetaan Syken koordinoimasta EU:n LIFE-ohjelman PlastLIFE-projektista.
Lue kaikki Circblogit osoitteessa kiertotalousratkaisuja.fi
Lisätiedot: viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, etunimi.sukunimi@syke.fi
Hiilineutraali-webinaari ti 10.2. klo 15–16
Missä mennään kuntien ruokapalveluiden kestävyystyössä?
Kunnat ovat keskeisessä roolissa esimerkinnäyttäjinä paikallisen ilmastotyön vauhdittamisessa ja kestävämpien ruokaympäristöjen luomisessa. Yhä useampi kunta pohtii ravitsevuuden ohella ruoan ilmastovaikutuksia, ja haluaa lisätä lähi- ja luomuruokien sekä kasviproteiinien käyttöä – mutta miten tämä käytännössä onnistuu?
Tässä Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -projektin webinaarissa kurkistetaan siihen, missä kunnissa tällä hetkellä mennään ruokapalveluiden kestävyyden edistämisessä, ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia tähän liittyy. Lisäksi Kuopio kertoo kokemuksistaan: minkälaisin keinoin kaupungissa on onnistuttu lisäämään kasviproteiinien sekä lähi- ja luomuruoan hankintaa ja kulutusta.
Lue webinaarista lisää osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi ja osallistu
Webinaari ti 10.2. klo 14.00–15.15
Eurooppalaisia esimerkkejä luonnolle positiivisesta päätöksenteosta
Webinaarissa tarkastellaan, miten oikeudenmukaisuus voidaan huomioida luonnon monimuotoisuutta koskevassa päätöksenteossa ja käytännön työssä niin maataloudessa, metsätaloudessa kuin terveydenhuollossa. Esittelyssä on tosielämän tapaustutkimuksia eri puolilta Eurooppaa, ja yhtenä esimerkkinä tutustutaan suomalaiseen jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen.
Englanninkielinen webinaari on maksuton ja suunnattu aiheen parissa työskenteleville päättäjille, tutkijoille ja ammattilaisille sekä kaikille teemasta kiinnostuneille. Tilaisuuden järjestää Suomen ympäristökeskuksen koordinoima BIONEXT-projekti.
Tilaisuus pidetään englanniksi ja sen järjestää BIONEXT-projekti (syke.fi).
Lue webinaarista lisää Syken sivuilta ja osallistu
Pinnalla juuri nyt
Ylen MOT:n dokumentti Italiasta Suomeen tuoduista jätteistä on herättänyt keskustelua. Suomen ympäristökeskus (Syke) on kansainvälisten jätesiirtojen lupa- ja valvontaviranomainen Suomessa. Syke tutkii myös kiertotalouteen siirtymisen mahdollisuuksia, haasteita ja keinoja sekä tukee kestävien kiertotalousratkaisujen kehittämistä.
Lisätietoja:
Hannele Nikander, ylitarkastaja, puh. 029 525 1456 (kv-jätesiirrot)
Tuuli Myllymaa, ryhmäpäällikkö, puh. 029 525 437 (kiertotalouden ratkaisut, jätteiden hyödyntäminen, jätehuolto, kierrättäminen)
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme