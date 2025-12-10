Kutsu medialle: Päätökset eivät odota - miten tiedettä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin suomalaisessa yhteiskunnassa?
2.2.2026 12:57:21 EET | Suomalainen Tiedeakatemia ry | Kutsu
Kestävyyskriisi, pysähtynyt talouskasvu, voimakkaat väestönmuutokset ja teknologian hyödyntäminen hyvinvoinnin parantamiseksi ovat esimerkkejä ajankohtaisista haasteista, joita on mahdotonta ratkaista ilman tutkittua tietoa. Laadukasta tieteellistä tietoa tuotetaan enemmän kuin koskaan. Sitä ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi.
Mitä nyt ja seuraavalla hallituskaudella pitäisi tehdä, jotta tutkittu tieto tukisi paremmin haastavien ja nopeidenkin päätösten tekemistä?
Tiedeakatemian Ilta tieteelle -tilaisuudessa 9.2.2026 tietopohjaisen päätöksenteon tilanteesta ja tulevaisuudesta Suomessa keskustelevat tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie, Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen, ympäristöpolitiikan emeritusprofessori Janne I. Hukkinen, psykologian professori Christina Salmivalli sekä Tiedeakatemian akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen. Ennen keskustelua kuullaan lyhyet alustukset aiheesta konkreettisten esimerkkien kautta.
Tilaisuuden juontaa toimittaja Annastiina Heikkilä.
Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie sekä muut panelistit ovat median haastateltavissa aiheesta Ritarihuoneella tilaisuuden jälkeen.
Aika:
Maanantai 9.2.2026 klo 17.15–19.00
Paikka:
Ritarihuone (Ritarikatu 1, Helsinki). Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Yle Areenassa ja Tiedeakatemian verkkosivuilla sekä tallenteena jälkikäteen.
Median ilmoittautuminen:
Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen tapahtumapäivänä 9. helmikuuta klo 12 mennessä osoitteeseen irina.haltsonen@acadsci.fi tai puhelimitse +358 50 587 6527.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Irina HaltsonenViestintäpäällikköSuomalainen TiedeakatemiaPuh:+358 50 587 6527irina.haltsonen@acadsci.fi
Annina Ala-OutinenasiantuntijaSuomalainen TiedeakatemiaPuh:0503270032annina.ala-outinen@acadsci.fi
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.
