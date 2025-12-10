Suomalainen Tiedeakatemia ry

Kutsu medialle: Päätökset eivät odota - miten tiedettä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin suomalaisessa yhteiskunnassa?

2.2.2026 12:57:21 EET | Suomalainen Tiedeakatemia ry | Kutsu

Jaa

Kestävyyskriisi, pysähtynyt talouskasvu, voimakkaat väestönmuutokset ja teknologian hyödyntäminen hyvinvoinnin parantamiseksi ovat esimerkkejä ajankohtaisista haasteista, joita on mahdotonta ratkaista ilman tutkittua tietoa. Laadukasta tieteellistä tietoa tuotetaan enemmän kuin koskaan. Sitä ei kuitenkaan hyödynnetä riittävästi.

Ilta tieteelle 9.2. Ritarihuoneella
Kuvassa: Minna Martikainen (kuva: Vaasan yliopisto), Jaakko Kuosmanen (kuva: Suomalainen Tiedeakatemia), Mari-Leena Talvitie (kuva: valtioneuvoston kanslia), Janne I. Hukkinen (kuva: Helsingin yliopisto), Christina Salmivalli (kuva: Christina Salmivalli)

Mitä nyt ja seuraavalla hallituskaudella pitäisi tehdä, jotta tutkittu tieto tukisi paremmin haastavien ja nopeidenkin päätösten tekemistä?  

Tiedeakatemian Ilta tieteelle -tilaisuudessa 9.2.2026 tietopohjaisen päätöksenteon tilanteesta ja tulevaisuudesta Suomessa keskustelevat tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie, Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen, ympäristöpolitiikan emeritusprofessori Janne I. Hukkinen, psykologian professori Christina Salmivalli sekä Tiedeakatemian akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen.  Ennen keskustelua kuullaan lyhyet alustukset aiheesta konkreettisten esimerkkien kautta.

Tilaisuuden juontaa toimittaja Annastiina Heikkilä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie sekä muut panelistit ovat median haastateltavissa aiheesta Ritarihuoneella tilaisuuden jälkeen. 

Aika: 
Maanantai 9.2.2026 klo 17.15–19.00 

Paikka: 
Ritarihuone (Ritarikatu 1, Helsinki). Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Yle Areenassa  ja Tiedeakatemian verkkosivuilla sekä tallenteena jälkikäteen. 

Median ilmoittautuminen:
Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen tapahtumapäivänä 9. helmikuuta klo 12 mennessä osoitteeseen irina.haltsonen@acadsci.fi tai puhelimitse +358 50 587 6527. 

Avainsanat

suomalainen tiedeakatemiapäätöksentekotiede

Yhteyshenkilöt

Suomalainen Tiedeakatemia

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Järjestämme tapahtumia, edistämme tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa, kustannamme tieteellisiä julkaisuja ja annamme lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Jaamme vuosittain yli 2,5 miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina suomalaiselle tieteelle. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia Suomesta ja ulkomailta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomalainen Tiedeakatemia ry

TKI-politiikkaan tarvitaan parempaa ymmärrystä uusien ideoiden edellytyksistä: tulevaisuuden keksijät ja keksintöjen käyttäjät koulutetaan yliopistoissa juuri nyt10.12.2025 06:00:00 EET | Tiedote

TKI-politiikka ymmärretään usein koostuvaksi tietyin painotuksin suunnatusta julkisesta erillisrahoituksesta. Tulevaisuuden maailmaa muuttavien uusien ideoiden ja oivallusten perusta on kuitenkin nykyisessä korkeakoulutuksessa. Valtion tärkein tehtävä on varmistaa riittävät resurssit korkeakoulutukseen sekä luoda toimintaympäristö, joissa yritysten TKI-investoinnit ovat kannattavia, arvioi taloustieteen professori Otto Toivanen Tiedeakatemian uudessa julkaisussa.

Viestinnän professori Esa Väliverronen palkittiin työstään tieteen puolestapuhujana10.11.2025 17:33:11 EET | Tiedote

Professori Esa Väliverronen saa Suomalaisen Tiedeakatemian myöntämän Pro Scientia – Tieteen puolesta -palkinnon pitkäjänteisestä, näkyvästä ja vaikuttavasta työstään tieteen puolestapuhujana. Hän on johdonmukaisesti ja rohkeasti edistänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa niin tutkijana, julkisena keskustelijana, opettajana kuin tiedepoliittisena kommentoijana, palkintoperusteluissa todetaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye