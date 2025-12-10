Mitä nyt ja seuraavalla hallituskaudella pitäisi tehdä, jotta tutkittu tieto tukisi paremmin haastavien ja nopeidenkin päätösten tekemistä?

Tiedeakatemian Ilta tieteelle -tilaisuudessa 9.2.2026 tietopohjaisen päätöksenteon tilanteesta ja tulevaisuudesta Suomessa keskustelevat tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie, Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen, ympäristöpolitiikan emeritusprofessori Janne I. Hukkinen, psykologian professori Christina Salmivalli sekä Tiedeakatemian akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen. Ennen keskustelua kuullaan lyhyet alustukset aiheesta konkreettisten esimerkkien kautta.

Tilaisuuden juontaa toimittaja Annastiina Heikkilä.

Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie sekä muut panelistit ovat median haastateltavissa aiheesta Ritarihuoneella tilaisuuden jälkeen.

Aika:

Maanantai 9.2.2026 klo 17.15–19.00

Paikka:

Ritarihuone (Ritarikatu 1, Helsinki). Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Yle Areenassa ja Tiedeakatemian verkkosivuilla sekä tallenteena jälkikäteen.

Median ilmoittautuminen:

Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen tapahtumapäivänä 9. helmikuuta klo 12 mennessä osoitteeseen irina.haltsonen@acadsci.fi tai puhelimitse +358 50 587 6527.