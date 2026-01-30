Keski-Suomen luonnon monimuotoisuusselvitys on valmistunut
2.2.2026 12:23:14 EET | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Suomen ympäristökeskuksen ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä tekemä Keski-Suomen luonnon moimuotoisuusselvitys on julkaistu. Selvityksessä esitellään maakunnan lajiston ja luontotyyppien nykytilaa sekä toimenpiteitä luonnon tilan parantamiseksi. Selvityksessä on määritelty Keski-Suomeen yhteensä 101 maakunnallista vastuulajia. Selvitys toimii tietopohjana Keski-Suomen luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ja sitä hyödynnetään myös alueellisen LUMO-ohjelman valmistelussa.
Keski-Suomen ELY-keskus on joulukuussa julkaissut tuoreen selvityksen Keski-Suomen luonnon tilasta. Suomen ympäristökeskuksen ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä tehdyssä selvityksessä keskiössä ovat keskisuomalaisen lajiston ja luontotyyppien ominaispiirteet ja nykytila sekä toimenpidetarpeet maakunnan luonnon tilan parantamiseksi.
Selvityksessä on määritelty Keski-Suomeen 101 maakunnallista vastuulajia yhdeksästä eri eliöryhmästä. Näiden uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien suotuisan suojelun tason saavuttamisessa Keski-Suomella on merkittävä rooli. Eniten vastuulajeja on sammalissa (28) ja toiseksi eniten hyönteisissä (23). Vastuulajien elinympäristöissä korostuvat metsäiset elinympäristöt sekä vesistöt ja rannat.
Uhanalaisten luototyyppien tarkastelut tarjoavat kokonaiskuvan keskisuomalaisen luonnon erityispiirteistä. Olemassa oleviin paikkatietoaineistoihin perustuvia luontotyyppikohtaisia tarkasteluja on tehty metsien, soiden, pienvesien ja lampien, hiekkarantojen, kallioiden ja perinnebiotooppien esiintymisestä ja nykytilasta.
Selvitys toimii tietopohjana maakunnan luonnon monimuotoisuuden edistämisessä ja luontokadon pysäyttämiseen tähtäävissä ratkaisuissa. Työn tuloksista on apua konkreettisten, luonnon tilaa parantavien toimenpiteiden kohdentamisessa. Esimerkiksi keskisuomalaisten harjumetsien tilan parantaminen ja hiekkarantojen hoito on selvityksessä tunnistettu tärkeiksi jatkotoimiksi. Näitä luonnonhoitotöitä voidaan toteuttaa muun muassa Helmi-elinympäristöohjelmassa.
Selvitystä lähdetään seuraavaksi hyödyntämään myös alueellisen luonnon monimuotoisuuden toimeenpanosuunnitelman, eli LUMO-ohjelman, valmistelussa. LUMO-ohjelmissa asetetaan maakunnalliset tavoitteet luonnon monimuotoisuuden edistämiselle ja määritellään ne toimenpiteet, joilla luonnon köyhtyminen pysäytetään ja luontoarvojen säilyminen turvataan. Ohjelmat konkretisoivat kansainvälisten ja kansallisten sopimusten ja strategioiden linjauksia maakuntatason toiminnaksi. LUMO-ohjelmien laatiminen kuuluu vuoden 2026 alusta alkaen elinvoimakeskusten tehtäviin. LUMO-ohjelma laaditaan tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, ja se on koko maakunnan toimijoiden yhteinen työkalu luonnon monimuotoisuusarvojen huomioimiseen, parantamiseen ja ylläpitämiseen. LUMO-ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen.
Keski-Suomen luonnon monimuotoisuusselvitys on saatavilla Kansalliskirjaston julkaisuarkisto Doriasta (www.doria.fi), Elinvoimakeskusten kokoelmasta (julkaisija Keski-Suomen ELY-keskus). Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-398-383-0
Selvitys on toteutettu osana "Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi (LUMOAVA)" -hanketta. Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteishanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hanke jatkuu Keski-Suomen liitossa 31.5.2026 saakka. Lisätietoa LUMOAVA-hankkeesta on hankkeen verkkosivuilla: LUMOAVA-hanke - Hiilineutraali Keski-Suomi 2030.
