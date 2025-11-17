150 vuotta suomalaisia arkkitehtuurikilpailuja – kilpailutilanne on jälleen piristymässä

Ensimmäisen suomalaisen arkkitehtuurikilpailun tuloksena vuonna 1876 rakennettu Suomen Pankin talo seisoo yhä paikallaan Helsingin keskustassa. Merkkirakennusten lisäksi kilpailuilla on muovattu suomalaista arjen maisemaa: päiväkoteja, kouluja, kirkkoja ja ostoskeskuksia sekä asuinalueita.

Kilpailuilla on tiivis kytkös myös Suomen luovaan talouteen. Monet tämän päivän tunnetuimmista arkkitehtitoimistoista ovat saaneet alkunsa ensimmäisen kilpailuvoiton siivittämänä.

Safan tänään järjestämässä juhlaseminaarissa puhunut opetusministeri Anders Adlercreutz on koulutukseltaan arkkitehti ja ehti työskennellä arkkitehtitoimistossa ja osakkaana lähes 20 vuotta ennen poliittista uraansa. Hän peräänkuuluttaa vastuullisuutta rakentamiseen.

”Rakentaminen on rajallisten resurssien kuluttamista, hidasta ja monimutkaista. Rakentamisen lopputulos muokkaa pysyvästi monen ihmisen elämää ja ympäristöä pitkäksi aikaa. Huolellinen suunnittelu mahdollistaa hyvän lopputuloksen, ja siihen kannattaa panostaa – kaikki muu olisi tuhlausta”, ministeri Adlercreutz sanoo.

”Arkkitehtuurikilpailu on paras tapa varmistaa, että pääoma ja yhteiset tai yksityiset resurssit käytetään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Suomessa tällä perinteellä on hieno historia, jota on syytä vaalia ja jatkaa”, ministeri toteaa.

Itäkeskuksen aluetta kehitetään kilpailuilla ja Oulu saa uuden yliopistokampuksen

1970-luvulta lähtien Suomessa on järjestetty keskimäärin 6–7 yleistä arkkitehtuurikilpailua vuodessa.

“1980-luvun nousukausi oli poikkeus – silloin kilpailuja oli jopa 15 vuodessa. Tämän lisäksi kutsukilpailuja on järjestettu noin 15 kilpailun vuositahdilla”, Safan kilpailuasiantuntija Kirsti Rantanen sanoo. “Kuluvalla vuosikymmenellä kilpailujen määrä on valitettavasti vähentynyt, samalla kun rakentaminen on hiipunut.”

Pitkään jatkuneesta taantumasta huolimatta kilpailurintamalla on jo nähtävissä piristymistä. Kilpailujen juhlavuonna on käynnistymässä monipuolinen valikoima arkkitehtuurikilpailuja muun muassa Oulussa, Helsingin Itäkeskuksessa ja Hyvinkäällä.

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta viettävässä Oulussa käynnistyy juhlavuoden keväällä yliopiston uuden kampuksen suunnittelusta käytävä yleinen arkkitehtuurikilpailu. Oulun Kontinkankaan kaupunginosaan, Oulun yliopistollisen sairaalan viereen sijoittuvalle kampusalueelle tulee yliopiston toimintojen lisäksi opiskelija-asuntoja.

Helsingin kaupunki haluaa tällä hetkellä panostaa erityisesti Itä-Helsingin kehittämiseen. Itäkeskuksen Kulttuurikeskus Stoan tilojen uudistamiseen ja laajennukseen haetaan parhaillaan suunnitteluratkaisuja kutsukilpailulla ja Itäkeskuksen joukkoliikenneterminaalin uudistamisesta alkaa myöhemmin tänä vuonna yleinen arkkitehtuurikilpailu. Kilpailulla haetaan kaupunkikuvallisesti kiinnostavaa, alueen identiteettiä vahvistavaa ratkaisua, joka mahdollistaa sujuvat vaihtoyhteydet eri liikennevälineiden välillä.

Itäkeskuksen kilpailut ovat jatkumoa aiemmin järjestetylle maankäytön ideakilpailulle (2019-2020). Myös Kulttuurikeskus Stoan suunnittelusta järjestettiin aikanaan yleinen arkkitehtuurikilpailu (1976-1977).

Hyvinkään seurakunta järjestää yleisen ideakilpailun Hyvinkään Kirkonmäen kehittämisestä. Aarno Ruusuvuoren arkkitehtuurikilpailuvoiton (1958) myötä suunnittelema kirkko ja siihen liittyvä työkeskus ovat valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.

Juhlavuonna jalkaudutaan kilpailujen tuloksena rakennettuihin kohteisiin

Safan juhlavuoden ohjelmaan sisältyy kävelykierroksia arkkitehtuurikilpailujen tuloksena syntyneisiin kohteisiin, kilpailuaiheisia webinaareja ja seminaareja eri puolilla Suomea.

Tapahtumia järjestetään yhteistyössä muun muassa Arkkitehtuuri- ja designmuseon, Turun Bryggman-säätiön, Open House Helsinki - kaupunkifestivaalin, Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikon, ArkRex -elokuvafestivaalin sekä Pohjoismaiden ja Baltian arkkitehtiliittojen kanssa.

Tavoitteena on juhlavuoden aikana koota ja julkaista verkossa kaikkien Suomessa järjestettyjen arkkitehtuurikilpailujen avoin, päivittyvä tietokanta. Arkiston on tarkoitus palvella kilpailujen tilaajia, arkkitehteja, tutkijoita ja kaikkia kilpailuista kiinnostuneita.