Kolin jäätie avattu liikenteelle

Jäätiellä on seuraavat rajoitukset:

Ajoneuvon suurin sallittu massa on 3 tonnia.

Suurin sallittu nopeus on 50 km/h.

Ajoneuvojen vähimmäisetäisyys on 50 m.

Ohittaminen on kielletty.

Pysähtyminen on kielletty.

Jos ajoneuvo pysähtyy jäätielle konerikon tai muun syyn takia, ei avustavaa ajoneuvoa pidä pysäyttää avustettavan ajoneuvon läheisyyteen.

Avaamisen jälkeen ennen lopullista sulkemista tie voidaan joutua sulkemaan väliaikaisesti esim. vaarallisten railojen tai jäälle nousseen veden takia tai siksi, että poikkeuksellinen lumimyrsky tukkii tien.

Siitä, onko tie auki vai suljettu, tiedotetaan teiden varrella kahdella taululla seuraavasti:

Lieksan Tiensuussa , Kelvän - Tiensuun maantien nro 5071 (Tiensuuntie) varrella, lähellä kantatietä nro 73, kantatieltä päin katsottaessa oikealla

, Kelvän - Tiensuun maantien nro 5071 (Tiensuuntie) varrella, lähellä kantatietä nro 73, kantatieltä päin katsottaessa oikealla Juuan Ahmovaarassa, Outokummun - Kolin maantien nro 504 (Kolintie) varrella, lähellä valtatietä nro 6, valtatieltä päin katsottaessa oikealla.

Tietoja tien liikennöitävyyden tilanteesta voi tarvittaessa tiedustella ympäri vuorokauden Tienkäyttäjän linjalta, puh. 0200 2100.