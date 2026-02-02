Kolin jäätie avattu liikenteelle
2.2.2026 14:09:40 EET | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Laatumittaus on suoritettu tänään ja teräsjään minimipaksuus oli 42 cm.
Jäätiellä on seuraavat rajoitukset:
- Ajoneuvon suurin sallittu massa on 3 tonnia.
- Suurin sallittu nopeus on 50 km/h.
- Ajoneuvojen vähimmäisetäisyys on 50 m.
- Ohittaminen on kielletty.
- Pysähtyminen on kielletty.
Jos ajoneuvo pysähtyy jäätielle konerikon tai muun syyn takia, ei avustavaa ajoneuvoa pidä pysäyttää avustettavan ajoneuvon läheisyyteen.
Avaamisen jälkeen ennen lopullista sulkemista tie voidaan joutua sulkemaan väliaikaisesti esim. vaarallisten railojen tai jäälle nousseen veden takia tai siksi, että poikkeuksellinen lumimyrsky tukkii tien.
Siitä, onko tie auki vai suljettu, tiedotetaan teiden varrella kahdella taululla seuraavasti:
- Lieksan Tiensuussa, Kelvän - Tiensuun maantien nro 5071 (Tiensuuntie) varrella, lähellä kantatietä nro 73, kantatieltä päin katsottaessa oikealla
- Juuan Ahmovaarassa, Outokummun - Kolin maantien nro 504 (Kolintie) varrella, lähellä valtatietä nro 6, valtatieltä päin katsottaessa oikealla.
Tietoja tien liikennöitävyyden tilanteesta voi tarvittaessa tiedustella ympäri vuorokauden Tienkäyttäjän linjalta, puh. 0200 2100.
Yhteyshenkilöt
Ilkka Puumalainen
maanteiden hoidon projektipäällikkö
elinvoimakeskus
ilkka.puumalainen@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
