Ikäihmisten asumispalveluiden muutokset näkyvät asiakkaille tänä vuonna
2.2.2026 14:50:00 EET | Oma Häme | Uutinen
Oma Häme käynnistää palveluverkkomuutoksiin liittyvät yt-neuvottelut ikäihmisten asumispalveluissa.
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palveluverkkopäätösten toimeenpano alkaa näkyä konkreettisesti asiakkaille vuonna 2026. Myös ikäihmisten asumispalveluissa muutoksia on tulossa vuoden aikana muutamiin yksiköihin. Palvelumuutokset näkyvät konkreettisesti asiakkaille myöhemmin tänä vuonna.
Tässä vaiheessa Oma Hämeessä tehdään palveluverkkopäätöksiin liittyviä sisäisiä järjestelyjä. Hyvinvointialue käynnistää ikäihmisten asumispalveluita koskevat yhteistoimintaneuvottelut 11.2.2026. Neuvotteluiden piirissä on noin 75 henkilöä.
Neuvottelujen tavoitteena ei ole työvoiman vähentäminen, vaan olemassa olevan työvoiman uudelleenjärjestely. Neuvottelujen kohteena oleville henkilöille pyritään tarjoamaan ensisijaisesti heidän työsopimuksensa mukaista tarjolla olevaa työtä asumispalveluiden tulosalueella. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen maaliskuun aikana. Neuvotteluiden lopputulos tulee voimaan vuoden 2026 aikana.
Asiakkaita koskevat muutokset toteutetaan vaiheittain ja niiden toimeenpanossa kuullaan asiakkaita, omaisia ja henkilöstöä. Helmikuusta lähtien asumisyksiköissä järjestetään infotilaisuuksia ja asiakkaille toimitetaan myös tiedote muutoksista. Ympärivuorokautisten pitkäaikaisten hoivan asiakkaiden sekä omaisten kanssa käydään henkilökohtaiset keskustelut.
Palveluverkkopäätösten tavoitteena on varmistaa laadukkaat palvelut ja tilojen tarkoituksenmukainen käyttö.
Vuoden 2026 aikana ikäihmisten asumisyksiköissä tapahtuu seuraavia muutoksia:
Janakkala, Hämeenlinna ja Riihimäki:
-
Hämeenlinnan Ilveskodin toiminta ja Janakkalan Tapailakodin toiminta siirtyvät uusiin tiloihin Janakkalaan ja Riihimäelle vuoden 2026 aikana.
-
Molemmat yksiköt tarjoavat jatkossa lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista.
-
Suunnitelmien mukaan Tapailakodissa olevien omaishoidettavien jaksot jatkuisivat tulevaisuudessakin Janakkalassa. Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoivassa oleville asiakkaille etsitään heidän palvelutarpeitaan vastaava paikka muualta hyvinvointialueelta.
-
Oma Häme luopuu samalla Tapailakodin kiinteistöstä ja vuokrasopimuksesta, mikä tuo arviolta jatkossa tulevina vuosina 0,5 miljoonan euron vuosisäästöt.
-
Ilveskodissa on tällä hetkellä 18 asiakaspaikkaa ja Tapailakodissa 44.
Hämeenlinna (Tuulos):
-
Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Birgittakoti muutetaan pitkäaikaisen yhteisöllisen asumisen yksiköksi.
-
Sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikainen yhteisöllisen asuminen tarkoittaa kodinomaista asumista henkilöille, jotka eivät pärjää kotihoidon turvin, mutta eivät myöskään tarvitse ympärivuorokautista palveluasumista.
-
Vanha toiminta jatkuu yksikössä vielä hetken aikaa samanaikaisesti.
-
Oma Hämeen asiakasohjaus tekee jokaiselle asiakkaalle yksilöllisen suunnitelman jatkosta. Asukkaille etsitään heidän palvelutarpeitaan vastaava paikka muualta hyvinvointialueelta.
-
Birgittakodissa on tällä hetkellä 14 asiakaspaikkaa.
Yhteyshenkilöt
Raila Lahtinenikäihmisten asumispalvelujen tulosaluejohtajaPuh:050 370 4754raila.lahtinen@omahame.fi
