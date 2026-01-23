Korkein oikeus myönsi syyttäjälle valitusluvan Isonkyrön koulusurman valmistelua koskevassa asiassa

Pohjanmaan käräjäoikeus oli 19.6.2024 tuominnut vastaajan yhdestä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja ampuma-aserikkomuksesta yhteiseen 3 vuoden 2 kuukauden vankeusrangaistukseen. Vaasan hovioikeus ei 29.8.2025 antamallaan tuomiolla muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. Asianosaisista valituslupaa korkeimmalta oikeudelta haki vain syyttäjä.

Korkeimmassa oikeudessa on syyttäjän valituksen perusteella kysymys rikoksen yksiköinnistä eli siitä, tuleeko vastaaja tuomita yhden törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun asemesta useista valmistelurikoksista. Lisäksi kysymys on siitä, tuleeko vastaajalle tuomittua rangaistusta korottaa. Muilta osin hovioikeuden tuomio on jäänyt pysyväksi.

Asiakirjatilaukset: viestinta.kko@oikeus.fi