Korkein oikeus myönsi syyttäjälle valitusluvan Isonkyrön koulusurman valmistelua koskevassa asiassa
2.2.2026 15:42:23 EET | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote
Pohjanmaan käräjäoikeus oli 19.6.2024 tuominnut vastaajan yhdestä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja ampuma-aserikkomuksesta yhteiseen 3 vuoden 2 kuukauden vankeusrangaistukseen. Vaasan hovioikeus ei 29.8.2025 antamallaan tuomiolla muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. Asianosaisista valituslupaa korkeimmalta oikeudelta haki vain syyttäjä.
Korkeimmassa oikeudessa on syyttäjän valituksen perusteella kysymys rikoksen yksiköinnistä eli siitä, tuleeko vastaaja tuomita yhden törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun asemesta useista valmistelurikoksista. Lisäksi kysymys on siitä, tuleeko vastaajalle tuomittua rangaistusta korottaa. Muilta osin hovioikeuden tuomio on jäänyt pysyväksi.
Asiakirjatilaukset: viestinta.kko@oikeus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti PyöriäEsittelijäPuh:029 564 0046matti.pyoria@oikeus.fi
Linkit
Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkein oikeus / Högsta domstolen
Högsta domstolen beviljade den före detta riksdagsledamoten Mikko Kärnä besvärstillstånd23.1.2026 09:47:49 EET | Pressmeddelande
Helsingfors hovrätt dömde 30.5.2025 Kärnä till ett bötesstraff för ärekränkning. Hovrätten ansåg liksom tingsrätten att svaranden hade kränkt en professors, som var målsägande i ärendet, ära genom sju meddelanden han publicerat på sitt Twitter-konto med anknytning till ett ärende som varit framme i grundlagsutskottet. Kärnä hade enligt hovrätten förfarit uppsåtligt och gärningen hade varit ägnad att orsaka skada eller lidande för målsäganden eller utsätta denne för missaktning. Kärnäs förfarande hade också tydligt överskridit det som kan anses som godtagbart. Kärnä yrkar i högsta domstolen att åtalet och ersättningsyrkandena ska förkastas eller att ersättningsbeloppet i alla fall nedsätts. Högsta domstolen beviljade Kärnä besvärstillstånd begränsat till att gälla frågan om huruvida Kärnäs förfarande tydligt hade överskridit det som kan anses som godtagbart. Handlingsbeställningar: viestinta.kko@oikeus.fi
Korkein oikeus myönsi valitusluvan entiselle kansanedustaja Mikko Kärnälle23.1.2026 09:47:49 EET | Tiedote
Helsingin hovioikeus tuomitsi 30.5.2025 Kärnän sakkorangaistukseen kunnianloukkauksesta. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin vastaajan loukanneen asianomistajana asiassa olevan professorin kunniaa seitsemällä Twitter-tilillään julkaisemallaan viestillä liittyen perustuslakivaliokunnassa esillä olleeseen asiaan. Kärnä oli hovioikeuden mukaan menetellyt tahallaan ja teko oli ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asianomistajalle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Kärnän menettely oli myös selvästi ylittänyt sen, mitä voitiin pitää hyväksyttävänä. Kärnä vaatii korkeimmassa oikeudessa, että syyte ja korvausvaatimukset hylätään tai hänelle määrättyä korvausvelvollisuutta ainakin alennetaan. Korkein oikeus myönsi Kärnälle valitusluvan rajoitettuna koskemaan kysymystä siitä, oliko Kärnän menettely selvästi ylittänyt sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Asiakirjatilaukset: viestinta.kko@oikeus.fi
Högsta domstolen avslog ansökan om besvärstillstånd i ärendet gällande cellmordet i Vanda18.12.2025 09:09:00 EET | Pressmeddelande
Högsta domstolen (HD) beviljade inte besvärstillstånd åt en person som dömts till fängelse på livstid för mordet och den grova våldtäkten som skedde i resecellen i Vanda fängelse i januari 2022.
Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen Vantaan sellimurhajutussa18.12.2025 09:09:00 EET | Tiedote
Korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt valituslupaa Vantaan vankilan matkasellissä tammikuussa 2022 tapahtuneesta murhasta ja törkeästä raiskauksesta elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomitulle henkilölle.
HD avslog alla ansökningar om besvärstillstånd i ärendet gällande Försvarsmaktens signalunderrättelsecenter16.12.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Helsingfors hovrätt gav sin dom i ärendet gällande Försvarsmaktens signalunderrättelsecenter 1.7.2025. Hovrätten dömde två journalister vid Helsingin Sanomat för röjande av statshemlighet och försök till detsamma. Den ena journalisten dömdes till 4 månader villkorligt fängelse och den andra till 80 dagsböter. Sanoma Media Finland Oy förelades att utplåna artikeln som publicerats Helsingin Sanomats nätsidor och göra den oåtkomlig för allmänheten.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme