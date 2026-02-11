Ensimmäinen uuden luonnonsuojelulain mukainen päätös ekologisesta kompensaatiosta Vantaalla
11.2.2026 12:15:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on tehnyt ensimmäisen uuden luonnonsuojelulain (06/2023) mukaisen päätöksen vapaaehtoisen ekologisen kompensaation korvaavuudesta sekä hyvitysalueen perustamisesta Vantaan Palokallion alueelle.
Rakennushankkeen aiheuttama heikennys hyvitetään Palokalliossa
Luontoarvoja heikentävä kohde on Senaatti-kiinteistöjen hanke Itä-Hakkilassa, jonka rakentaminen alkaa vuonna 2026. Hankkeen aiheuttama luonnonarvojen heikennys korvataan Palokallion alueella toteutettavalla ekologisella kompensaatiolla. Hyvitysalueella tuotetaan luonnonarvoja hyvitystoimenpiteillä.
Vantaan kaupunki on toteuttanut Palokallion hyvitystoimenpiteitä vuonna 2025 Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymän hyvityssuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteisiin on sisältynyt muun muassa lahopuun tuottamista, metsän rakennepiirteiden monipuolistamista ja ojien tukkimista ja alueen vesitalouden palauttamista.
Päätöksen jälkeen Palokallion hyvitysalueelle jää luonnonarvohehtaareja myös myöhempää käyttöä varten. Alueelta voidaan tehdä erillisiä päätöksiä kompensaation korvaavuudesta myös tulevissa hankkeissa.
Ekologinen kompensaatio luonnonsuojelulaissa
Ekologisen kompensaation tavoitteena on varmistaa, että toiminnasta luonnolle aiheutuva haitta hyvitetään tuottamalla vastaava tai suurempi luonnonarvo toisaalla. Se on viimesijainen keino tilanteissa, joissa haittaa ei voida kokonaan estää tai lieventää muilla ratkaisuilla.
Luonnonsuojelulaissa säädetään vapaaehtoisen ekologisen kompensaation menettelystä sekä hyvittämisen kriteereistä. Keskeistä on, että heikennyksen aiheuttaja (luonnonarvoja toiminnassaan heikentävä toimija) hyvittää toiminnastaan luontotyypille tai eliölajin elinympäristölle aiheutuvan heikennyksen.
Hyvitys tehdään joko tuottamalla luonnonarvoja tai suojeluhyvityksellä. Luonnonarvojen tuottaminen tarkoittaa esimerkiksi heikentyneen luontotyypin esiintymän luonnon tilan parantamista ennallistamalla, kuten palauttamalla suon vesitasapaino, tai suojelemalla luonnonarvoiltaan arvokas alue.
Ekologinen kompensaatio edistää osaltaan Suomen tavoitetta luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä.
Iida Kämäriryhmäpäällikköympäristöosasto, luonnonsuojelu
