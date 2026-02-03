Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa Jukka Kopra
3.2.2026 11:03:11 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on tänään järjestäytymiskokouksessaan valinnut eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkamaan kansanedustaja Jukka Kopran. Kopra on lappeenrantalainen neljännen kauden kansanedustaja Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.
”Kiitän eduskuntaryhmää suuresta luottamuksesta. On kunnia jatkaa Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana tässä ajassa. Meillä on poikkeuksellisen osaava ja sitoutunut ryhmä, jossa vallitsee erinomainen yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen henki. Se on suuri vahvuus, kun teemme vaativia päätöksiä Suomen tulevaisuuden eteen”, Kopra sanoo.
”Kokoomuksen eduskuntaryhmää yhdistää vahva tahtotila saada Suomi takaisin kestävän kasvun uralle. Meitä kannattelee yhteinen näkemys siitä, että vain vastuullisella talouspolitiikalla, yrittäjyyttä tukemalla ja työntekoa kannustamalla voimme turvata hyvinvoinnin myös tuleville sukupolville. Me tiedämme, että teemme oikein Suomelle ja sen tuleville sukupolville”, Kopra sanoo.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajina jatkavat Pia Kauma (Uudenmaan vaalipiiri), Sinuhe Wallinheimo (Keski-Suomen vaalipiiri) ja Ville Kaunisto (Kaakkois-Suomen vaalipiiri).
Eduskuntaryhmä ehdottaa eduskunnan varapuhemieheksi pitkään kansanedustajana toiminutta Paula Risikkoa. Risikko on toiminut pitkään myös ministerinä.
Työvaliokuntaan eduskuntaryhmä valitsi Ville Valkosen (Varsinais-Suomen vaalipiiri), Mia Laiho (Uudenmaan vaalipiiri) ja Henrik Vuornos (Uudenmaan vaalipiiri).
