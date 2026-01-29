VTT, Vaasan yliopisto ja suomalaiset yritykset kehittävät uudenlaista käyttäjäystävällistä käytettyjen vaatteiden keräysautomaattia

TexMat-automaatti lajittelee kuluttajien sinne tuomat vaatteet joko uudelleen myyntiin kelpaavaksi tai tekstiilikierrätykseen joutuviksi, mikäli myyntiarvoa ei enää ole.

– VTT kehittää TexMat -keräysautomaattiin tekoälyperusteista ja digitaalisen tuotepassin tietoa hyödyntävää kuvantamis- ja tiedonkäsittelyteknologiaa, jolla pystytään päättelemään vaatteen kunto ja siten soveltuvuus uudelleenmyyntiin, hanketta koordinoiva VTT:n johtava tutkija Elina Ilén kertoo.

Nykyistä pesulappua monipuolisemman tuotetiedon sisältävä digitaalinen tuotepassi on tulossa käyttöön EU:ssa lähitulevaisuudessa. Tuotepassi sisältää muun muassa tuotemerkin, käytetyt materiaalit, tuotekategorian, koon ja valmistusajankohdan - toisin sanoen kaiken tiedon, jolla on vaikutus tuotteen jälleenmyyntiarvoon.

Tavoitteena mullistaa vaatteiden keräys ja uudelleenmyynti Euroopassa

Vaasan yliopistossa tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tehtävänä on varmistaa, että liiketoimintamallista tulee toimijoille kannattavaa toimintaa ja että kuluttajalla on intressi tuoda vaatteensa keräysautomaattiin.

– Jotta liiketoimintamalli toimii käytännössä, on keräysautomaatin oltava kuluttajille helppo ja kätevä käyttää. TexMat-hankkeessa tutkimme ja testaamme erilaisia kannustimia ja palkitsemismekanismeja ymmärtääksemme, mikä motivoi kuluttajia palauttamaan käytetyt tekstiilit, sanoo tutkimusjohtaja Kyösti Pennanen Vaasan yliopistosta.

– TexMat-keräysautomaatin avulla voidaan parantaa liiketoiminnan kannattavuutta, kun erityyppiset second hand -kauppiaat voivat ottaa vastaan järjestelmästä juuri heidän asiakkaidensa haluamat tuotteet esimerkiksi merkin, tuotekategorian, koon tai vaikkapa värin perusteella, lisää vanhempi tutkija Erwan Mouazan Vaasan yliopistosta.

Käsinlajittelu myytäviin ja kierrätettäviin tuotteisiin poistuu TexMat -järjestelmän myötä.

– Kuluttajalle tämä on vaivatonta, kun vaatteita ei tarvitse lajitella niiden kunnon tai sopivan kauppapaikan perusteella, vaan kaikki vaatteet voidaan tuoda kerralla yhteen paikkaan TexMat -keräysautomaattiin, jonka jälkeen ne jakautuvat digitaalista teknologiaa hyödyntäen eri toimijoille myytäväksi. Tuotteen myytyään kauppiaat hyvittävät tuoton automaattisesti kuluttajalle. Tämä on ennennäkemätöntä ja mahdollistaa tekstiilien keräysasteen noston sekä kasvattaa myös uudelleenmyyntimarkkinaa, Ilén sanoo.

Emmy Clothing Company ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus edustavat loppukäyttäjiä, jotka osallistuvat liiketoimintamallin kehitykseen ja sen ympärille kehitetyn TexMat-keräysautomaatin validointiin sen todellisessa käyttöympäristössä.

– TexMat edustaa sellaista systeemistä innovaatiota, jota Eurooppa tarvitsee. Tekemällä tekstiilien kierrosta vaivatonta kuluttajille ja kannattavaa yrityksille, voimme vihdoin siirtyä aikomuksesta vaikuttavuuteen. Emmy on ylpeä voidessaan jakaa käytännön asiantuntemustaan ​​jälleenmyynnissä ja kiertotalouden liiketoimintamalleissa auttaakseen rakentamaan tulevaisuutta, jossa jokainen vaate saa toisen elämän, toimitusjohtaja Sienna Kruk Emmy Clothing Companystä sanoo.

Tekstiilijäte iso ongelma Euroopassa

Euroopassa on kasvava tekstiilijätteen keräysongelma. Jokainen kansalainen tuottaa noin 16 kg tekstiilijätettä vuodessa, josta vain 4 kg päätyy materiaalin kierrätykseen tai uudelleen käyttöön. Loput 11 kg joutuvat sekajätteen mukana kaatopaikalle tai poltettavaksi.

Viime vuonna EU-alueella voimaan astuneen tekstiilijätteen erilliskeräysvaatimuksen ennustetaan nostavan keräysastetta, mutta vaatteiden uudelleenkäytön ja myynnin kasvattamiseen sillä ei ole suoraa vaikutusta.

– TexMat-keräysautomaatti pyrkii varmistamaan, että valtaosa tekstiileistä kerätään uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. Tämä tukee vahvasti EU:n tulossa olevaa laajennettua tuottajavastuudirektiiviä, jossa vaatteiden valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden vastuulle kuuluvat jatkossa myös tuotteiden keräys, lajittelu, uudelleenkäyttö, kierrätys sekä jätehuolto, Ilén kertoo.

– Tämä on hieno mahdollisuus Kierrätyskeskukselle olla mukana edelleen kehittämässä tekstiilin kiertotaloutta Euroopan laajuisesti. Olemme olleet mukana second hand -kaupassa yli 30 vuotta ja nähneet toimialan kasvun ja etenkin tekstiiliin liittyvien haasteiden kasvun. TexMat-hankkeessa pääsemme sparraamaan ajatuksiamme johtavien eurooppalaisten toimijoiden kanssa ja tuomaan osaamisemme mukaan edesauttamaan tekstiilin kiertotalouden tulevaisuuden kehitystä, sanoo Sami Leppänen, asiakkuusvastaava Kierrätyskeskuksesta.

Kansainvälisen TexMat-hankkeen kokeilut toteutetaan Suomen lisäksi myös Espanjassa, jolloin järjestelmän toimivuus Euroopan laajuisesti voidaan todentaa. Kaiken kaikkiaan TexMat-keräysautomaattia kehittää 14 partneria seitsemästä EU-maasta. Euroopan Unionin Horisontti Eurooppa tutkimus- ja innovaatio-ohjelma rahoittaa hanketta 6,25 miljoonalla eurolla kevääseen 2029 asti. Vaasan yliopiston osuus budjetista on hieman yli puoli miljoonaa euroa.