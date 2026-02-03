Hoitoon pääsy paranee Forssassa – lääkäriaikoja lisätään arkipäiviin kiirevastaanotolla
3.2.2026 11:00:32 EET | Oma Häme | Tiedote
Lääkärien vastaanottoaikoja lisätään arkipäiviin Forssan sairaalan kiirevastaanotolla. Muutos tapahtuu vaiheittain helmikuun lopusta alkaen. Tarkoituksena on vastata entistä paremmin asiakkaiden hoidon tarpeeseen. Kiireellisen hoidon kysyntä Forssassa painottuu selvästi arkipäivien virka-aikaan, minkä vuoksi lääkäreiden vuoroihin tehdään helmi- ja maaliskuussa muutoksia. Myös laboratorio- ja röntgentutkimusten saatavuus on arkipäivisin parempi.
Kiirevastaanoton aukioloajat säilyvät ennallaan ja hoidontarpeen arviointi tapahtuu kuten aiemminkin. Jos sairastut ja tarvitset hoitoa, ensisijainen yhteydenottopaikkasi on oma terveysasemasi.
Mikäli sinulla on välittömän tai kiireellisen hoidon tarve, ota yhteyttä Päivystysapuun, kiireellisen hoidon Ensilinjaan. Numeroon 116 117 vastataan 24/7. Sairaanhoitaja tekee hoidontarpeen arvioinnin ja varaa tarvittaessa ajan kiirevastaanotolle tai antaa hoito- ja seurantaohjeet. Tarvittaessa potilas ohjataan Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystykseen. Hätätilanteessa soita 112.
Välitöntä ja kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan Forssan sairaalan kiirevastaanotolla maanantaista sunnuntaihin kello 8–22, ja potilaita otetaan vastaan kello 21 asti. Yöpäivystys toimii Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa.
Kiirevastaanoton käyntimaksu arkipäivisin virka-aikaan on sama kuin terveysaseman käyntimaksu eli 30,20 e. Korkeampi päivystysmaksu 41,40 e peritään iltaisin kello 20–8 sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä.
Lue lisää ja katso tarkemmat yhteystiedot: Kiireellinen hoito terveysasemilla
Yhteyshenkilöt
Tiina MerivuoriPTH avopalveluiden tulosaluejohtajaPuh:0406629033tiina.merivuori@omahame.fi
