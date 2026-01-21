HSL:n hallituksen päätöksiä 3.2.2026
HSL:n hallitus kokoontui 3. helmikuuta 2026 ja käsitteli joukkoliikenteen suunnitteluohjeeseen tehtäviä päivityksiä sekä päätti maksu- ja tilityspalvelujen toimittajan hankinnasta.
Joukkoliikenteen suunnitteluohjeen päivittäminen
Hallitus vahvisti uuden palvelutasomäärittelyn ajanjaksolle 15.6.2026-10.8.2031 sekä päivitetyn suunnitteluohjeen HSL-alueelle. Edellisen kerran suunnitteluohjetta on päivitetty 10 vuotta sitten. Nyt tehdyissä muutoksissa on otettu huomioon matkustamisessa ja maankäytössä tapahtuneet ja tulossa olevat muutokset sekä yhteys HSL:n strategiaan vuosille 2026-2029.
HSL:n strategiassa tavoitellaan helppoa liikkumista, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tulevaisuuden kestäviä matkaketjuja ja tuottavuudella tilaa uudistumiselle. Joukkoliikenteen suunnitteluohjeen ja palvelutasomääritelmän päivittäminen antaa raamit strategiakauden aikana tehtäville alueellisille linjastosuunnitelmille. Yhteistyössä kuntien kanssa päivitetty suunnitteluohje toimii alueellisten linjastosuunnitelmien yhteisenä lähtökohtana. Uudessa suunnitteluohjeessa painottuu aiempaa selkeämmin asiakasymmärrys, joka ohjaa suunnittelua matkustajan kannalta keskeisimpiin tekijöihin.
Maksupalvelutarjoajan (PSP) ja tilityspalveluiden hankinta (2026)
Hallitus päätti valita maksu- ja tilityspalvelujen tarjoajaksi Verifone Finland Oy:n. Hankinnalla korvataan nykyiset myyntikanavakohtaiset maksujen vastaanottoratkaisut. Sopimuskausi on 2 vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Hankinnan arvo optioineen neljän vuoden jaksolle on noin 12 miljoonaa euroa.
