Suomen startup-yhteisö vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttamistaan

Tiittasella on yli 20 vuoden kokemus viestinnästä, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja mediasuhteista. Hän on työskennellyt useissa valtakunnallisissa järjestöissä ja poliittisessa toimintaympäristössä, joissa hän on vastannut vaikuttamisviestinnästä, ajankohtaisviestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä vaativissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

– Suomen startup-kenttä on keskeinen talouden uudistaja ja kasvun lähde koko maassa. Startup-yritykset luovat uusia työpaikkoja, vauhdittavat innovaatioita ja vahvistavat Suomen kilpailukykyä kansainvälisesti. Suomen startup-yhteisö tuo yhteen talouden, politiikan ja yhteiskunnallisen uudistumisen näkökulmat. Kasvuyritysten toimintaympäristöön vaikuttavat yhä vahvemmin poliittiset päätökset, sääntely ja talouspolitiikka. On tärkeää, että startup-kentän näkökulma näkyy näissä keskusteluissa, Tiittanen sanoo.

Startup-yritysten merkitys Suomen talouskasvulle, työllisyydelle ja uudistumiskyvylle on kasvanut, mutta toimintaympäristö on samalla muuttunut entistä haastavammaksi. Päätöksenteon ennakoitavuus, rahoituksen saatavuus ja kansainvälinen kilpailukyky ovat keskeisiä kysymyksiä, joihin vaikuttamistyöllä ja viestinnällä on merkittävä rooli.

– Tiittasen laaja kokemus yhteiskunnallisesta viestinnästä, median kanssa työskentelystä tuo meille juuri sellaista osaamista, jota tarvitsemme tässä ajassa. Startup-kentän toimintaympäristö muuttuu nopeasti, ja vaikuttamistyössä tarvitaan sekä reagointikykyä että pitkän aikavälin strategista näkemystä, sanoo Suomen startup -yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Suomen startup-yhteisö edustaa ja kokoaa yhteen Suomen startup- ja kasvuyrityskenttää sekä edistää niiden toimintaedellytyksiä, kasvua ja kansainvälistymistä.