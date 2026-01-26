Suomen startup-yhteisö vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttamistaan
3.2.2026 11:50:53 EET | Suomen startup-yhteisö | Tiedote
Suomen startup-yhteisö vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttamistaan ja viestintää, kun yhteiskuntasuhde- ja viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen aloitti yhteisössä. Tiittasen tehtävänä on tehdä startup-kentän kannalta keskeiset kysymykset ymmärrettäviksi päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa, seurata poliittista valmistelua sekä yhdistää tutkimustieto ajankohtaiseen viestintään ja vaikuttamistyöhön.
Tiittasella on yli 20 vuoden kokemus viestinnästä, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja mediasuhteista. Hän on työskennellyt useissa valtakunnallisissa järjestöissä ja poliittisessa toimintaympäristössä, joissa hän on vastannut vaikuttamisviestinnästä, ajankohtaisviestinnästä ja sidosryhmäyhteistyöstä vaativissa ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa.
– Suomen startup-kenttä on keskeinen talouden uudistaja ja kasvun lähde koko maassa. Startup-yritykset luovat uusia työpaikkoja, vauhdittavat innovaatioita ja vahvistavat Suomen kilpailukykyä kansainvälisesti. Suomen startup-yhteisö tuo yhteen talouden, politiikan ja yhteiskunnallisen uudistumisen näkökulmat. Kasvuyritysten toimintaympäristöön vaikuttavat yhä vahvemmin poliittiset päätökset, sääntely ja talouspolitiikka. On tärkeää, että startup-kentän näkökulma näkyy näissä keskusteluissa, Tiittanen sanoo.
Startup-yritysten merkitys Suomen talouskasvulle, työllisyydelle ja uudistumiskyvylle on kasvanut, mutta toimintaympäristö on samalla muuttunut entistä haastavammaksi. Päätöksenteon ennakoitavuus, rahoituksen saatavuus ja kansainvälinen kilpailukyky ovat keskeisiä kysymyksiä, joihin vaikuttamistyöllä ja viestinnällä on merkittävä rooli.
– Tiittasen laaja kokemus yhteiskunnallisesta viestinnästä, median kanssa työskentelystä tuo meille juuri sellaista osaamista, jota tarvitsemme tässä ajassa. Startup-kentän toimintaympäristö muuttuu nopeasti, ja vaikuttamistyössä tarvitaan sekä reagointikykyä että pitkän aikavälin strategista näkemystä, sanoo Suomen startup -yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.
Suomen startup-yhteisö edustaa ja kokoaa yhteen Suomen startup- ja kasvuyrityskenttää sekä edistää niiden toimintaedellytyksiä, kasvua ja kansainvälistymistä.
Yhteyshenkilöt
Riikka PakarinenToimitusjohtaja / CEOSuomen startup-yhteisö / Finnish Startup CommunityPuh:+358405800833riikka@startupyhteiso.com
Lue lisää julkaisijalta Suomen startup-yhteisö
Startup-yritysten barometri: Näkemykset oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta laskivat mittaushistorian heikoimmaksi26.1.2026 09:23:08 EET | Tiedote
Suomen startup-yhteisön tuoreimman barometrin (Q4) tulosten mukaan startupien arvio omasta taloudellista tilanteesta on laskenut historiallisen matalalla tasolle. Sentimentti on laskenut yli vuoden ajan, ja viimeisin pudotus on huomattava. Käytännössä startupit raportoivat oman taloudellisen tilanteen positiiviseksi, mutta aiempaan verrattuna selvästi heikommaksi. Kyselytutkimuksen tuloksiin liittyy aina satunnaista vaihtelua, mikä vaikeuttaa tulosten tulkintaa lyhyellä aikavälillä. “Tulokset ovat yllättäviä ja hieman huolestuttavia. Startup-kenttä on saanut paljon positiivista ansaittua näkyvyyttä viime aikoina ja olemme kaikki kuulleet monia hienoja uutisia muun muassa historiallisista rahoituskierroksista. Syy erityisen heikkoon vuosineljännekseen on epäselvä vielä tässä kohtaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että startup-yritykset raportoivat vielä taloudelliset tilanteensa positiiviseksi”, kommentoi Suomen startup-yhteisön ekonomisti Amir Hassan.Kuvio 1: Startup-yhteisön jäsenyrityste
Mielipide: Trumpin politiikka rikkoo normeja, mitäs jos jokin toinen suurvalta käyttäytyisi samoin?21.1.2026 10:46:04 EET | Artikkeli
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kauppapolitiikka on jälleen ajautunut alueelle, jossa perinteiset pelisäännöt eivät enää päde. Yksityiskohdat uusista tullipäätöksistä ovat osin epäselviä. Epävarmuus koskee jopa perustavanlaatuisia kysymyksiä. Koskevatko tullit myös palveluita? Onko joitakin toimialoja tai tuotteita vapautettu? Kukaan ei tunnu tietävän varmasti ja juuri se on ongelma. Usein tullipolitiikkaa tarkastellaan perinteisen teollisuuden kautta, jolla halutaan suojella omaa teollisuutta. Tässä tapauksessa Trumpin tullit muistuttavat enemmän sanktioita kuin kauppapoliittisia välineitä. Niiden ensisijainen tarkoitus ei ole taloudellinen optimointi, vaan poliittinen painostus. Talous on keino, ei päämäärä. Myös startup-sektorilla vaikutukset ovat konkreettisia ja välittömiä. Eräs eurooppalainen kasvuyritys kuvasi mm tilannetta, jossa he olivat tehneet päätöksen mihin kahteen markkinaan rakennamme seuraavat paikalliset tiimimme. Yhdysvallat oli yksi vaihtoehto. Yritys oli pä
Suomen startup-yhteisö kannustaa hallitusta panostamaan innovaatiotoiminnan tukemiseen19.12.2025 09:08:30 EET | Tiedote
Suomen startup-yhteisö on pettynyt hallituksen päätökseen leikata Business Finlandin innovaatiorahoitusta. Päätös tulee hetkellä, jolloin tutkimus- ja kehitysinvestoinnit (T&K) ovat selvässä kasvussa. Yhteisön mukaan juuri nyt olisi ratkaisevan tärkeää varmistaa, että myös innovaatiotoimintaa – eli tutkimuksesta kaupallistamiseen etenevää vaihetta – tuetaan riittävästi. “Business Finlandin Tempo ja Nuoret Innovatiiviset Yritykset-rahoitus ovat Suomen innovaatio- ja kasvupolitiikan vaikuttavimpien instrumenttien joukossa. Ne ovat suunniteltu varhaisen vaiheen yrityksille, joiden tuotteen, palvelun tai liiketoimintamallin potentiaali on suuri, mutta joiden riskitaso on vielä korkea. Juuri tässä vaiheessa julkisen rahoituksen rooli on korvaamaton. Näiden rahoitusinstrumenttien säilyttäminen on välttämätöntä”, vaatii Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen Esimerkiksi Tempo-projektit ovat tyypillisesti suhteellisen pieniä, mutta niiden vaikutukset ovat huomattavia. Pienell
Suomen Startup-yhteisö palkittiin Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnolla14.11.2025 13:40:00 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat menestyneet kansainvälisillä markkinoilla. Arvioinnissa painotetaan kilpailukykyä, kansainvälisyyttä, kannattavuutta sekä toiminnan vastuullisuutta ja vaikutuksia suomalaiseen osaamiseen ja työllisyyteen. Lopullisen ehdotuksen palkittavista tasavallan presidentille tekivät Team Finland -verkoston toimijat: Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera ja ulkoministeriö. Tasavallan presidentti on myöntänyt vuoden 2025 kansainvälistymispalkinnon Suomen Startup-yhteisölle. Palkinto korostaa startup-sektorin kasvavaa merkitystä suomalaiselle viennille, ja tunnustus luovutetaan vastaanotolla perjantaina 14.11. Yhteisö edustaa nopeasti kehittyvää kasvualaa, joka vahvistaa Suomen kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Suomen Startup-yhteisön tavoitteena on nostaa kasvuyritysten vientitulot 20 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Suomalaiset startupit tuot
Suomen startup-sektori ylitti 10 miljardin euron vientitavoitteen viisi vuotta etuajassa – uusi tavoite 20 miljardia vuoteen 20307.11.2025 09:30:00 EET | Uutinen
Suomen startup-sektori on saavuttanut historiallisen merkkipaalun: alan yritykset ovat ylittäneet 10 miljardin euron vuotuiset vientitulot, viisi vuotta ennen alkuperäistä tavoiteaikaa. Kasvuyrityksistä on muodostunut talouden vahva kivijalka perinteisten metsä- ja metalliteollisuuden rinnalle. Suomalaiset startupit ovat onnistuneet rakentamaan merkittäviä kansainvälisiä kasvutarinoita ja houkuttelemaan ennätyksellisesti ulkomaista pääomaa, osaajia ja kumppanuuksia. Nyt startup-yhteisö nostaa seuraavan yhteisen tavoitteen – 20 miljardin euron vientitulot vuoteen 2030 mennessä. “Startup-yritykset ovat nyt pysyvä osa Suomen talouden perustaa. Ne luovat työtä, vientiä ja tulevaisuuden kilpailukykyä. Nyt on aika varmistaa, että kasvu jatkuu ja Suomi pysyy houkuttelevimpien startup-maiden joukossa”, sanoo Startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.
